Část 1/7

1. Kdo bude králem?

Slávističtí fotbalisté slaví gól do sítě Slovácka.

To už dávno není otázka, která by nás měla trápit. Vítězem ligy bude Slavia, byť k tomu potřebuje ještě jeden krůček. Třeba sobotní výhru v Olomouci. Ta by stačila, k jistotě chybí už jen dva body.

Dlouho nebyl mistr tak suverénní jako letos. Jedenáct inkasovaných gólů za třicet kol? Skoro k nevíře. Tipnete si, kolik střel na branku Slavia soupeřům v základní části povolila? Jen sedmdesát! Sama pálila mezi tři tyče 187krát, což je jasně nejvyšší číslo v lize. O góly se podělilo třiadvacet hráčů a úchvatná je hlavně domácí bilance: patnáct zápasů, patnáct výher, jen čtyři inkasované góly.

Po tříleté pauze se slávisté vrátí na trůn v plné parádě, ve chvíli, kdy titul znamená i automatickou účast v Lize mistrů a tím pádem pohádkovou finanční prémii.

Hlavní strůjce?

Nepochybně trenér Trpišovský, který rázně vyvrátil, že by se jeho kouzlo už vyčerpalo. Co víc si mohli slávisté ještě přát? Třeba zaprovokovat a převzít pohár po derby se Spartou.