Na hřišti byli válečníci, chválil po derby Friis. Haraslín? Měl by být v pořádku

Zvlášť v první půli to tak ale rozhodně nepůsobilo.

„Myslím, že první půle byla dobrá. Byl to klasický zápas se Slavií. Pokud jsme tady chtěli něco uhrát, tak jsme se museli takhle prezentovat. Chtěli jsme hlavně vyhrávat minisouboje ve středu pole a z nich jsme se chtěli dostávat do šancí,“ pokračoval Friis v obhajobě.

Sparťané nakonec sahali po bodu. Pak je ale zpražil gól Oscara, po němž vehementně reklamovali hru rukou. Rozhodčí ale vyhodnotili, že domácí záložník hrál ramenem.

Jak jste tu situaci viděl?

Řeknu to jasně. Je to zku..... krádež a LFA s tím musí něco dělat. Neustále do fotbalu dáváme peníze, máme VAR a pak se stane tohle. Pro hráče, fanoušky i celé město je to největší zápas v rámci České republiky a my pak povoláme rozhodčí, kteří nevidí.

Takže jste si jistý, že to byla ruka?

Bez debat. To je můj názor. Rozhodčí nebyli dostatečně dobří a ligová asociace se musí probrat. A to nemyslím jenom v návaznosti na tento zápas a samozřejmě to nic nemění na tom, že Slavia zaslouženě získala titul.

Komunikoval s vámi rozhodčí ohledně té situace?

Ne, pořád to stejné dokola. Rozhodčí na hřišti nám akorát řekli, že to VAR kontroluje. Nikdo za to nevezme zodpovědnost.

Sparťanský kouč Lars Friis udílí pokyny svým hráčům během derby se Slavií.

Nebyl to jediný sporný moment. V první půli Bořil fauloval unikajícího Olatunjiho. Nebylo to podle vás na červenou?

Na to si nevzpomínám, takže se nebudu vyjadřovat.

Pojďme ale k zápasu. Udělal jste několik změn zejména v útoku, místo Kuchty dostal prostor právě zmíněný Olatunji.

Dal jsem tam Victora, protože se mu tady na stadionu daří, což podle mě potvrdil. Dokáže izolovat středního obránce. Krasniqi je zase hodně přímočarý, proto dostal šanci. A to samé Rrahmani. Z toho jsme směrem dopředu chtěli těžit.

Kuchta nakonec nepřišel ani z lavičky. Proč?

Myslím, že hráči, které jsme nasadili, do té bitvy na hřišti sedli víc. Musíme se dívat na celkový obrázek, Victor tam zkrátka zapadal víc, stejně tak Indrit Tuci, kterého jsme tam ve druhé půli poslali. Toho rozhodnutí nelituju.

Po prvním poločase musel střídat Lukáš Haraslín. Ve středu vás čeká finále poháru s Olomoucí, bude připravený?

Zatím to nemůžu říct s jistotou. Nakopli ho, ale předpokládám, že bude v pořádku. V tu chvíli jsme nechtěli riskovat, což snad chápete.

Zápas nedohrál ani Filip Panák.

Také schytal kopanec, proto šel ze hřiště. Ale nemělo by to být vážné.

Do finále půjdete se třemi porážkami v řadě, což není ideální. Může vás ale závěr derby nakopnout?

Nikdo nemá radost z porážek, a už vůbec ne ze tří v řadě. Ale v kabině teď rozhodně není ticho. Každý ví, jaký ten zápas byl a co se stalo na konci. Naše odpověď musí být, že ten hněv přetavíme v něco pozitivního ve finále.