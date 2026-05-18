Jeho svěřenci podruhé během měsíce porazili Slavii, která už je od středy jistým mistrem. V domácím prostředí navíc zvítězili popáté za sebou. Před více než devíti tisíci diváky se prezentovali dominantním výkonem a fanoušci jim na oplátku vytvořili bouřlivou atmosféru, která gradovala po každém ze tří gólů.
„Uvidíme, co to s tím kolenem udělá. Ani nevím, co mě to napadlo,“ popisoval Horejš s úsměvem obrovskou euforii po třetím gólu, který oslavil skluzem. „Kdo přišel na stadion, tak nelitoval. Je to obrovský úspěch, kluci se zapsali do historie klubu.“
Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout
Východočeši prožívají nejúspěšnější sezonu v samostatné nejvyšší soutěži, v součtu s federální ligou se umístili lépe naposledy v titulovém ročníku 1959/60.
V Evropě se představili naposledy v sezoně 1995/1996 v tehdejším Poháru vítězů pohárů, kde je ve druhém kole po penaltovém rozstřelu vyprovodilo Dynamo Moskva.
Oblíbeným místním heslem se v posledních týdnech stalo „Hradec, Evropa!“, které provázelo celý zápas proti Slavii.
Pokřik fanoušci skandovali už při rozcvičce. Na začátku utkání pak sektor za bránou roztáhl choreografii zobrazující Horejše držícího mobilní telefon, kterému „volá Evropa“.
„Všiml jsem si, moc si toho vážím. Jsem rád, že jsem toho součástí a město mě tu takhle přijalo,“ řekl Horejš. Přiznal, že měl po závěrečném hvizdu v očích slzy dojetí.
Před domácí sektor za bránou se necelých deset minut před koncem začala seřazovat bezpečnostní služba, aby zamezila vstupu fanoušků na hrací plochu a scénáři, který se odehrál minulou sobotu v Edenu. K setrvání diváků na sedadlech vyzýval také hlasatel.
Hráči po triumfu obcházeli tribuny a se svými příznivci si plácali. Před skalními fanoušky se pak chytili kolem ramen a pěli známé chorály.
Ale přece jen se mezi nimi objevil i jeden nový – „Pišta, Mexiko!“. Tím sektor vyzýval trenéra české reprezentace Miroslava Koubka, aby útočníka Ondřeje Mihálika nominoval na nadcházející mistrovství světa.
„Odšpuntoval sérii, která nás dostala tam, kde jsme. Dával důležité góly, týmu obrovsky pomohl i proti Slavii. Před měsícem ho tu neměl rád nikdo, teď ho všichni milují. Ale do toho, zda by měl do Mexika jet, si panu Koubkovi nedovolím mluvit,“ řekl Horejš.
„Orodovat za něj nemusím, Pišta promlouvá svými výkony. Trenér to určitě vidí a sám se rozhodne. Ale přál bych mu to, má famózní formu a myslím si, že si o to opravdu hodně říká,“ dodal spoluhráč a reprezentant Vladimír Darida.
O kapitánovi a nejlepším střelci mužstva Horejš před novináři prozradil, že prodloužil smlouvu o další dva roky.
Pozápasovou radost domácím chvíli kazili slávističtí fanoušci, kteří oslavy přehlušili hlasitým pokřikem „SKS“, na což královéhradecký sektor odpověděl pískotem. Pokračujícím oslavám před stadionem už však nikdo nebránil.
„No nic, nebudeme to zdržovat, jdeme na pivo,“ uzavřel tiskovou konferenci usměvavý Horejš.