ONLINE: Teplice - Dukla, pokud hosté vyhrají, vyhnou se přímému sestupu

Dukla v úterý zvítězila 2:1 v Mladé Boleslavi, čímž si výrazně polepšila v tabulce. Aktuálně je o tři body před posledním Baníkem, který hraje taktéž od 17 hodin doma se Zlínem.
Situace je jasná: pokud Baník v tomto kole nezíská více bodů než Dukla, jistě sestoupí. Vzájemný zápas obou klubů na závěr nadstavby by tak byl pouhou formalitou.
Naopak Teplice jdou do utkání s Duklou v klidu, po výhře 4:2 ve Zlíně mají jistotu, že se vyhnou baráži.
M. Trmal - D. Halinský, D. Večerka, L. Mareček - J. Švanda, M. Bílek, P. Kodeš, D. Mareček, M. Radosta - M. Kozák, T. Zlatohlávek
H. Bačkovský - D. Kozma, E. Hunal, M. Traore, M. Purzitidis - S. Tijani, D. Velasquez, R. Mikuš, M. Čermák, D. Gilbert - K. Milla
M. Pulkrab, L. Takács, J. Fortelný, M. Riznič, E. Fully, J. Jakubko, K. Lichtenberg, M. Náprstek, R. Ludha, N. Audinis, I. Hopi
T. Pekhart, J. Svozil, M. Hanousek, D. Hašek, A. Jágrik, P. Gaszczyk, M. Žitný, Z. Šehovič, L. Penxa, B. Unušič, D. Kreiker