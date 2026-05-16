ONLINE: Baník - Zlín, domácím hrozí přímý sestup do druhé ligy. Nesmí prohrát

Baníku hrozí sestup po 10 letech a záchranu, lépe řečeno místenku v baráži, nemá v tuhle chvíli ve svých rukou.
V úterý prohrál se Slováckem 1:2 a Dukla mu odskočila na rozdíl tří bodů. To znamená, že se jí Baník musí před posledním kolem a vzájemným utkáním přiblížit, jinak se před ní v tabulce nebude moct dostat – ve prospěch Dukly by totiž při případné bodové rovnosti hrálo lepší postavení po základní části.
Naproti tomu Zlín je v klidu a nemusela ho mrzet ani porážka 2:4 s Teplicemi.
M. Jedlička - M. Frydrych, M. Chaluš, K. Pojezný - A. Bewene, A. Musák, O. Kričfaluši, V. Sinjavskij - A. Gning, S. Plavšič, V. Jurečka
Š. Bachůrek - M. Kopečný, J. Černín, J. Kolář, M. Pišoja - C. Nombil, K. Penkevics, M. Koubek, M. Cupák, L. Bartošák - S. Kanu
J. Pira, M. Havran, M. Rusnák, J. Boula, D. Planka, D. Owusu, F. Šancl, D. Holzer, V. Budinský, D. Buchta, V. Škrkoň
T. Hellebrand, J. Didiba, J. Kalabiška, D. Machalík, J. Pešek, A. Křapka, M. Knobloch, T. Ulbrich