Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Baník - Zlín, domácím hrozí přímý sestup do druhé ligy. Nesmí prohrát

16:41
Pokud prohrají, jistě sestoupí do druhé ligy. Ani bodový zisk ale fotbalistům Baníku Ostrava nemusí stačit, jelikož potřebují ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o udržení doma se Zlínem uhrát lepší výsledek než Dukla v Teplicích. Zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Míč má u nohy Daniel Holzer z Baníku, sleduje ho Stanislav Petrula ze Zlína | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Baníku hrozí sestup po 10 letech a záchranu, lépe řečeno místenku v baráži, nemá v tuhle chvíli ve svých rukou.

V úterý prohrál se Slováckem 1:2 a Dukla mu odskočila na rozdíl tří bodů. To znamená, že se jí Baník musí před posledním kolem a vzájemným utkáním přiblížit, jinak se před ní v tabulce nebude moct dostat – ve prospěch Dukly by totiž při případné bodové rovnosti hrálo lepší postavení po základní části.

Naproti tomu Zlín je v klidu a nemusela ho mrzet ani porážka 2:4 s Teplicemi.

Chance Liga 2025/2026
16. 5. 2026 17:00
Ostrava : Zlín
()
Sestavy:
M. Jedlička - M. Frydrych, M. Chaluš, K. Pojezný - A. Bewene, A. Musák, O. Kričfaluši, V. Sinjavskij - A. Gning, S. Plavšič, V. Jurečka
Sestavy:
Š. Bachůrek - M. Kopečný, J. Černín, J. Kolář, M. Pišoja - C. Nombil, K. Penkevics, M. Koubek, M. Cupák, L. Bartošák - S. Kanu
Náhradníci:
J. Pira, M. Havran, M. Rusnák, J. Boula, D. Planka, D. Owusu, F. Šancl, D. Holzer, V. Budinský, D. Buchta, V. Škrkoň
Náhradníci:
T. Hellebrand, J. Didiba, J. Kalabiška, D. Machalík, J. Pešek, A. Křapka, M. Knobloch, T. Ulbrich
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 33 23 8 2 70:28 77
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 8 10 46:38 53
5. FK JablonecJablonec 33 15 7 11 43:41 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 33 12 10 11 44:35 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
15. května 2026  13:36

