Jeho gól byl vzhledem k dalšímu průběhu zápasu svým způsobem symbolický. Byla to totiž taky pořádná divočina.

Po Dwehově zaváhání šel Schranz z úhlu sám, i s trochou štěstí si přehodil brankáře Baiera, ale jeho následnou hlavičku vyrazil Havel rukou do tyče a od ní zpět ke Schranzovi. Slávisté ani neměli čas dožadovat se penalty a už mohli slavit, jedenatřicetiletý slovenský forvard se totiž zblízka nemýlil.

„Dostal jsem výborný balon od Zmrzky (Ondřeje Zmzrlého), potom tam mírně zaváhal stoper, před kterého jsem se dostal. A pak musím přiznat, že s velkým štěstí se to odrazilo od brankáře ke mně a přes další odrazy jsem pak dal gól. V minulých zápasech jsem měl trochu smůlu, takže jsem za to rád,“ popsal s úsměvem.

Říká se o něm, že je mužem velkých zápasů, v letošní sezoně ale i kvůli opakujícím se zdravotním problémům často v základní sestavě scházel. Proti Plzni to byl jeho teprve druhý gól v aktuálním ligovém ročníku.

Prostor dostal i díky tomu, že si slávisté před týdnem proti Olomouci (5:0) s předstihem zajistili mistrovský titul.

Ale kdo čekal, že se bujaré oslavy podepíšou na výkonu, mýlil by se.

„Byly krásné a věřím, že ještě budou. Plzeň jsme řešili od středečního tréninku. Víme, že máme před sebou ještě čtyři zápasy, takže jsme přepnuli do normálního režimu,“ vysvětlil Schranz. „Není to jednoduché a v hlavě to každý má, ale jsme profesionálové a víme, že se lidi přijdou podívat na Slavii a chtějí nějaký výkon i výsledek. Snažili jsme se k tomu přistoupit jako ke každému zápasu.“

Fotbalisté Slavie se radují ze vstřelené branky proti Plzni.

Povedlo se jim možná víc než to. Aspoň v úvodu.

Slávisté na svého soupeře doslova vletěli, že byste si skoro mohli myslet, že hrají o všechno. Plzeň v prvních minutách nevěděla, kde jí hlava stojí. „Úvod byl dobrý, fanoušci nám pomohli. Ne od první minuty, ale už od rozcvičky,“ zdůraznil Schranz.

A pro fanoušky nakonec jedině dobře, že tenhle zápas pro slávisty papírově nic neřešil. Ti se totiž nezatáhli a nezačali taktizovat, ale pořád hráli útočně a nakonec Plzni povolili obrat ve skóre. „Byli jsme asi trochu uvolněnější,“ usmál se Schranz. „Zápas jsme trochu ztratili, ale je důležité, že jsme se dokázali vrátit. To svědčí o naší síle.“

Za stavu 1:3 to vypadalo, že míří za první domácí porážkou v aktuálním ročníku. Klíčový byl ale Zafeirisův kontaktní gól jen dvě minuty poté, co se radoval Memič.

Pak srovnal Zima a v 73. minutě se přesnou střelou k zadní tyči prosadil kapitán Holeš. Z tohohle direktu už se Plzeň nevzpamatovala.

„Holi je pro nás extrémně důležitý. Je to lídr a jeden z nejlepších hráčů Slavie i celé České republiky. A k tomu skvělý chlap. V kabině jsme mu pak říkali, že to trefil jako Arjen Robben. Dotáhl nás k vítězství a jsme za to rádi,“ uzavřel Schranz.