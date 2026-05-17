Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Hradec Kr. - Slavia, do brány se vrací Staněk, hrají i Cham či Sanyang

Sledujeme online   16:05
Už jako jistí mistři vstupují slávističtí fotbalisté do čtvrtého kola nadstavbové skupiny o titul. Jejich zápas v Hradci Králové má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Královéhradecký záložník Vladimír Darida z pokutového kopu překonává Jakuba Markoviče v bráně Slavie. | foto: ČTK

Slavia ve středu deklasovala Jablonec 5:1 a odskočila Spartě na nedostižných sedm bodů.

Proti Hradci tak zvolil trenér Jindřich Trpišovský sestavu s několika změnami: Staněk – Chaloupek, Ogbu, Mbodji – Vlček, Sadílek, Bužek, Sanyang – Cham – Prekop, Kušej.

V základní části byl Hradec jediným týmem, který Slavii porazil, bylo to taktéž doma a uspěl 2:1. V zápase tehdy dostali červenou hostující Mbodji a Bořil, z penalty rozhodl v nastavení Darida.

Hradec bojuje o místo v pohárové Evropě, před pátým Jabloncem má náskok jednoho bodu.

Chance Liga 2025/2026
17. 5. 2026 17:00
Hradec Kr. : Slavia
()
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, T. Petrášek, F. Čihák - M. Suchomel, V. Darida, J. Kučera, D. Horák - A. Vlkanova, D. Trubač, O. Mihálik
Sestavy:
J. Staněk - Š. Chaloupek, I. Ogbu, Y. Mbodji - T. Vlček, A. Bužek, M. Sadílek, Y. Sanyang - M. Cham, E. Prekop, V. Kušej
Náhradníci:
P. Vízek, M. Vágner, L. Čmelík, L. Kubr, M. Regža, A. Binar, V. Zentrich, E. Fernandes Neto, Š. Ponikelský, D. Ludvíček, J. Hodek
Náhradníci:
J. Markovič, M. Chytil, T. Holeš, M. Oscar, O. Kolář, D. Jurásek, E. Piták, M. Suleiman, J. Kolísek, D. Javorček, D. Kohout
Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 33 23 8 2 70:28 77
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 8 10 46:38 53
5. FK JablonecJablonec 33 15 7 11 43:41 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 33 12 10 11 44:35 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Ztrácí bod na čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. Jablonečtí fotbalisté hrají ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o titul s Plzní, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v...

17. května 2026  16:30

Ani jim ani jejich soupeři už o nic nejde. Sparťanští fotbalisté hrají ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o titul na půdě Liberce, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

17. května 2026  16:10

Už jako jistí mistři vstupují slávističtí fotbalisté do čtvrtého kola nadstavbové skupiny o titul. Jejich zápas v Hradci Králové má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

17. května 2026  16:05

Šest zápasů nabízí nedělní program 37. kola fotbalové Premier League. Manchester United zvítězil 3:2 nad Nottinghamem, v 16 hodin nastoupí mimo jiné Wolverhampton proti Fulhamu a v 18.30 se představí...

17. května 2026  13:20,  aktualizováno  16:02

Bylo jich pět. Poklekli, každý držel svoji zarámovanou fotografii v ústeckém dresu. Nad nimi rozesmátí spoluhráči. Ústecký fotbal se sympaticky a dojemně rozloučil s hráči, kteří končí. Jsou mezi...

17. května 2026  15:14

Jsme zachránění, v posledních dvou kolech dáme nasát ligovou atmosféru dorostencům a hráčům z béčka, řekli si ve fotbalových Teplicích. Jenže tahle zdánlivě nevinná věta asistenta trenéra Ondřeje...

17. května 2026  11:48

Novým trenérem fotbalistů Chelsea bude Xabi Alonso. Příchod španělského kouče na Stamford Bridge, o němž už dříve spekulovala média, v neděli potvrdilo vedení klubu Premier League....

17. května 2026  11:27

Hvězdný portugalský útočník Cristiano Ronaldo se stále nedočkal velké trofeje na angažmá v an-Nasru, v sobotu měl přitom saúdskoarabský fotbalový klub dokonce dvě šance na zisk některé z nich. V...

17. května 2026  11:08

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly, má okolnosti porážky 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby za nepřijatelné. Sudí v čele s Ondřejem Berkou ve většině sporných situací...

17. května 2026  9:41

Na zisk mistrovského titulu čekaly dlouhých pět let. Teď ho stvrdily sparťanské fotbalistky přímo na hřišti největšího rivala. Slavii v ligovém pražském derby porazily 2:0 a jaly se oslavovat. Za...

17. května 2026

Až jeho gól hlavou po rohovém kopu Daniela Holzera v první minutě nastaveného času definitivně uklidnil fotbalisty Baníku Ostrava. Kapitán Michal Frydrych rozhodl o výhře 2:0, což i díky výhře Teplic...

17. května 2026  6:24

Když nabroušený Pavel Šustr, trenér fotbalistů pražské Dukly, kráčel na tiskovku po sobotní kalamitě v Teplicích, zvesela hlásil do pléna: „Dneska bude legrace!“ A byla.

16. května 2026  22:20,  aktualizováno  23:32

