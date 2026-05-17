ONLINE: Hradec Kr. - Slavia, do brány se vrací Staněk, hrají i Cham či Sanyang

Slavia ve středu deklasovala Jablonec 5:1 a odskočila Spartě na nedostižných sedm bodů.
Proti Hradci tak zvolil trenér Jindřich Trpišovský sestavu s několika změnami: Staněk – Chaloupek, Ogbu, Mbodji – Vlček, Sadílek, Bužek, Sanyang – Cham – Prekop, Kušej.
V základní části byl Hradec jediným týmem, který Slavii porazil, bylo to taktéž doma a uspěl 2:1. V zápase tehdy dostali červenou hostující Mbodji a Bořil, z penalty rozhodl v nastavení Darida.
Hradec bojuje o místo v pohárové Evropě, před pátým Jabloncem má náskok jednoho bodu.
A. Zadražil - J. Uhrinčať, T. Petrášek, F. Čihák - M. Suchomel, V. Darida, J. Kučera, D. Horák - A. Vlkanova, D. Trubač, O. Mihálik
J. Staněk - Š. Chaloupek, I. Ogbu, Y. Mbodji - T. Vlček, A. Bužek, M. Sadílek, Y. Sanyang - M. Cham, E. Prekop, V. Kušej
P. Vízek, M. Vágner, L. Čmelík, L. Kubr, M. Regža, A. Binar, V. Zentrich, E. Fernandes Neto, Š. Ponikelský, D. Ludvíček, J. Hodek
J. Markovič, M. Chytil, T. Holeš, M. Oscar, O. Kolář, D. Jurásek, E. Piták, M. Suleiman, J. Kolísek, D. Javorček, D. Kohout