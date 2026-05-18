Chance Liga 2025/2026

Musíme se zlepšit, chceme uspět v Lize mistrů, burcuje sparťan Haraslín

  11:10
Nepotřeboval příliš času, aby zase jednou ukázal, jak je pro fotbalovou Spartu důležitý. A jak moc jí v uplynulých týdnech chyběl. Po hodině hry Lukáš Haraslín naskočil do hry, založil akci před prvním gólem, sám pak vstřelil ten druhý a nasměroval své spoluhráče k výhře 2:0.
Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce. | foto: ČTK

Sparta už od středy ví, že nezíská titul a s tím jela do Liberce. Současně však mohla být v klidu, že má jisté druhé místo a půjde do 3. předkola Ligy mistrů.

„Uděláme vše pro to, abychom v ní uspěli,“ pronesl sparťanský kapitán, jenž vynechal první tři utkání nadstavby.

Priske dostal dort, pak prohlásil: Zůstanu, dokud mě ve Spartě budou chtít

Co bylo důvodem vaší absence?
Měl jsem problémy v oblasti tváře, bohužel jsem ze sestavy vypadl v nejméně vhodnou chvíli. Jsem rád, že jsem stihl aspoň závěr sezony.

Jak jste se na hřišti cítil?
Nikdy to není příjemné, když se vracíte po pauze. Je to náročné. I když nehrajete jenom dva nebo tři zápasy, tak to ovlivní vaši kondici. Pevně věřím, že sezonu dokážeme zachránit v kvalifikaci Ligy mistrů, stále je o co hrát. Jsme zklamaní z toho, jak jsme dopadli, ale musíme se do budoucna zlepšit.

Liberec - Sparta 0:2, na góly se čekalo, pak zápas zlomili Mercado s Haraslínem

Je těžké se namotivovat do zápasu, ve kterém už o nic nehrajete?
Nevidíme si jeden druhému do hlavy, abychom věděli, s jakým pocitem do toho zápasu jdeme. Ale pokud hrajete za tenhle tým, tak musíte hrát každý zápas naplno, ať už je rozhodnuto, nebo ne. Věděli jsme, že postavení v tabulce už nezměníme. Jsme ale ve Spartě a chceme vyhrát každý zápas.

Budete hráčem Sparty i příští sezonu?
Mám platnou smlouvu a ve Spartě se cítím skvěle. Jsem tu, protože chci vyhrávat. Bohužel se nám to podruhé za sebou nepodařilo, z čehož jsem trochu smutný. Čeká nás ale důležitá fáze Ligy mistrů, do které půjdeme z jiné pozice, než když jsme vyhráli ligový titul. Bude to velmi náročné, ale uděláme vše pro to, abychom postoupili dál. Ale jak říkám, uvidíme, jak to bude vypadat příští sezonu, u toho bych asi zůstal.

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Premium
Hradec, Evropa! Jsem rád, že toho můžu být součástí, usmíval se trenér Horejš

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Pět minut před koncem vyprodaná Malšovická aréna povstala a hráčům tleskala. Na vytoužený okamžik fanoušci čekali přes třicet let. Díky nedělní výhře 3:1 nad Slavií Praha si královéhradečtí...

18. května 2026  6:28

Priske dostal dort, pak prohlásil: Zůstanu, dokud mě ve Spartě budou chtít

Sparťanský trenér Brian Priske s dortem v ruce po výhře v Liberci.

Svůj zápisník musel dát kapitánu Lukáši Haraslínovi, aby si mohl převzít dort a další dary. Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske tři dny před nedělním zápasem v Liberci oslavil devětačtyřicáté...

17. května 2026  21:40

