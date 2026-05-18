Musíme se zlepšit, chceme uspět v Lize mistrů, burcuje sparťan Haraslín

Sparta už od středy ví, že nezíská titul a s tím jela do Liberce. Současně však mohla být v klidu, že má jisté druhé místo a půjde do 3. předkola Ligy mistrů.
„Uděláme vše pro to, abychom v ní uspěli,“ pronesl sparťanský kapitán, jenž vynechal první tři utkání nadstavby.
Co bylo důvodem vaší absence?
Měl jsem problémy v oblasti tváře, bohužel jsem ze sestavy vypadl v nejméně vhodnou chvíli. Jsem rád, že jsem stihl aspoň závěr sezony.
Jak jste se na hřišti cítil?
Nikdy to není příjemné, když se vracíte po pauze. Je to náročné. I když nehrajete jenom dva nebo tři zápasy, tak to ovlivní vaši kondici. Pevně věřím, že sezonu dokážeme zachránit v kvalifikaci Ligy mistrů, stále je o co hrát. Jsme zklamaní z toho, jak jsme dopadli, ale musíme se do budoucna zlepšit.
Je těžké se namotivovat do zápasu, ve kterém už o nic nehrajete?
Nevidíme si jeden druhému do hlavy, abychom věděli, s jakým pocitem do toho zápasu jdeme. Ale pokud hrajete za tenhle tým, tak musíte hrát každý zápas naplno, ať už je rozhodnuto, nebo ne. Věděli jsme, že postavení v tabulce už nezměníme. Jsme ale ve Spartě a chceme vyhrát každý zápas.
Budete hráčem Sparty i příští sezonu?
Mám platnou smlouvu a ve Spartě se cítím skvěle. Jsem tu, protože chci vyhrávat. Bohužel se nám to podruhé za sebou nepodařilo, z čehož jsem trochu smutný. Čeká nás ale důležitá fáze Ligy mistrů, do které půjdeme z jiné pozice, než když jsme vyhráli ligový titul. Bude to velmi náročné, ale uděláme vše pro to, abychom postoupili dál. Ale jak říkám, uvidíme, jak to bude vypadat příští sezonu, u toho bych asi zůstal.