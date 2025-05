Snad jsme Olomouc před finále trochu nahlodali, věří jablonecký Polidar

„Jsme domluvení, že se sejdeme, a to finále budeme sledovat všichni společně. A samozřejmě budeme fandit Spartě, to je jasné,“ řekl pětadvacetiletý Polidar, jenž se během tří sezon vypracoval v jednu z opor jabloneckého týmu.

Olomouc, která sice nastoupila v kombinované sestavě, jste doma přejeli až nečekaně hladce. Jak zápas hodnotíte?

Od nás to bylo skvělé utkání, jak ve hře dopředu, tak i dozadu, a bylo z toho zasloužené vysoké vítězství. V obou poločasech jsme dominovali a soupeře vlastně k ničemu nepustili.

Šest ligových zápasů v řadě jste vyhráli a vyrovnali jste tím klubový rekord. V čem tkví aktuální pohoda?

Všechno si pořádně sedlo, hrajeme skvělý fotbal a všechny nás to baví. Asi nám pomohlo, že už jsme si v ligové tabulce zajistili ten pátý flek, nervozita z nás spadla a všem se daří.

V lize navíc rázem ztrácíte na čtvrtou Spartu jen dva body. Myslíte na to, že ji ještě předstihnete?

V hlavách to asi teď máme všichni. Já jsem třeba v kabině po výhře v Ostravě říkal: Pojďme ještě udělat to čtvrté místo! Všichni se mi smáli a najednou je to reálné. Když takhle budeme pokračovat, tak si myslím, že na to máme.

Jablonecký útočník Lamin Jawo (vlevo) hraje míč před Jakubem Elbelem z Olomouce.

V příštím kole hostíte doma na Střelnici mistrovskou Slavii.

Výkon proti Olomouci byl určitě pro fanoušky tou nejlepší pozvánkou. Slavia je samozřejmě atraktivní a silný soupeř, my teď ale hrajeme výborně a hřiště je tu momentálně skvělé. Věřím, že diváci zaplní stadion a pomůžou nám.

V Jablonci ze Sparty pořád hostujete, před týdnem jste proto na Letné nemohl nastoupit, jak jste prožíval jablonecké vítězství?

Bylo to hodně emotivní. V Jablonci jsem už třetím rokem, takže už to tady vnímám jinak než třeba v té mé první sezoně. Měl jsem samozřejmě radost z výhry, protože kluci tam předvedli fantastický výkon.

Minimálně páté místo máte jisté, ale pokud Olomouc ve středu ve finále poháru Spartu porazí a vy nakonec v lize pátí skončíte, do Evropy nepostoupíte. Myslíte, že jste tou čtyřgólovou výhrou mohli Olomouci trochu nahlodat sebevědomí?

Já doufám, že ano. Byl to náš cíl dát Olomouci u nás doma co nejvíc gólů, abychom ji trošku srazili. Každé utkání je ale jiné, my už to ve středu nijak neovlivníme a budeme jenom doufat, že to vyjde...

Když jste dal proti Olomouci gól, dal jste si balon pod dres. Jste čerstvým otcem?

Ještě ne, za měsíc očekáváme narození klučíka. Udělal jsem to i po gólu v Ostravě před dvěma týdny, akorát jsem na to trošku zapomněl, provedl jsem to až na půlce hřiště a nikdo si toho nevšiml... Teď to naštěstí vyšlo lépe i díky tomu, že tady na zápase byla přítelkyně.