NEJ Z LIGY: Vzkazy šéfovi Slavie i gólový debutant Kohout. A kdo nakonec sestoupí?

Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje!
Na většině stadionů v republice to bylo o víkendu stejné.
Rozeběhla se 23. minuta a fanoušci vytáhli transparent se vzkazem slavistickému šéfovi Jaroslavu Tvrdíkovi: „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje.“
V Hradci Králové se ke kritice domácích příznivců přidali i slávisté, kteří začali skandovat: „Český fotbal pro fanoušky.“
|
Český fotbal pro fanoušky! křičeli slávisté. Vyvolávali i Douděru, hráči jim nepoklekli
Tvrdík totiž jako jednu z reakcí na skandální závěr derby se Spartou plánoval spustit na stadionu kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Jak ale sám během nedělního rozhovoru pro Českou televizi řekl, Slavia nejspíš k tomuto kroku nakonec nepřistoupí.
„Poté, co jsem se dozvěděl na Úřadu pro ochranu osobních údajů, že bych se vystavil trestní odpovědnosti ve výši stíhání dvou tří let a sankcím ve stovkách milionů korun, tak ne. Dokud nenajdeme zákonný legislativní rámec, tak ty kamery nespustíme. Jinou možnost nemáme,“ vysvětlil Tvrdík.