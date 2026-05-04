NEJ Z LIGY: Zmatky s čísly i chorvatský mág. A Spartě se zaplňuje marodka

Třináct, nebo čtrnáct?
Byl z toho na slávistické střídačce pořádný zmatek.
Už před zápasem v Liberci (1:2) totiž hosté do zápisu o utkání zapsali chybně čísla náhradníků, takže útočník Chytil, který má na dresu běžně třináctku, měl najednou nastoupit se čtrnáctkou. Tu má zase běžně Mbodji, takže když přišlo na střídání, nastal chaos.
Situaci nakonec zvládli kustodi, kteří dresy přelepili lepicí páskou, čímž vyhověli regulím soutěže, aby všichni měli na svém dresu správnou jmenovku.
|
Trpišovský si výhru v Liberci pochvaloval. Titul proti Spartě? Bonus, vážíme si toho
„Něco podobného jsem zažil snad jen jednou na Fenerbahce. Byly prohozené dresy v zápase. Mojmír měl jít s Vlčkem na hřiště, musel se předělat Isifeho dres a najednou tam jít právě Isi, který v tu chvíli dres neměl. Kustodi odvedli ve spěchu skvělou práci, ale bylo to pro nás nepříjemné,“ uznal kouč Jindřich Trpišovský.
Chytil nakonec odehrál s upraveným dresem víc než půlhodinu.