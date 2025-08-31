Chance Liga 2025/2026

Trpišovský o posile: Taková tu od Stanciua nebyla. Penalta? Kéž by se tak vracely vždy

Autor:
  9:06
Společně s tiskovým mluvčím nejdřív objasnili, proč nechytal Aleš Mandous, když jiný fotbalista na hostování, Filip Prebsl, proti Slavii za Mladou Boleslav nastoupil: „Celý týden měl zdravotní problémy, které řešil s našimi doktory. A co víme, tak by proti nám chytat nechtěl.“ Slávistický kouč Jindřich Trpišovský pak zhodnotil ligové vítězství 3:1.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Slávistický křídelník Ivan Schranz slaví svůj gól s Lukášem Provodem.
Slávistický křídelník Ivan Schranz zblízka překonává brankáře Jiřího Flodera z...
Slávistický obránce Štěpán Chaloupek střílí ve skluzu gól Mladé Boleslavi.
Fotbalisté Slavie se radují z gólu Štěpána Chaloupka v Mladé Boleslavi.
12 fotografií

„Intenzivní a zajímavý zápas. Z laviček vždycky vidíte zápas jinak, kór v emocích. Oba týmy vytvořily spousty zajímavých situací. My jsme do zápasu vstoupili lépe a v jednu chvíli to od nás byla taková drtička,“ pochvaloval si trenér.

Po sobotě poskočila Slavia o bod před Spartu, která sedmé kolo dohrává v neděli večer. Mistr uzavřel první část zápasů před zářijovou reprezentační pauzou, po níž se rozběhne už i Liga mistrů. Ale úplně snadné to v Mladé Boleslavi neměl.

„Jak říkáme, že celý zápas může změnit jeden moment, to se ve druhé půli stalo. Faulovali jsme, odskakovaly nám balony a dostali jsme gól z penalty,“ líčil Trpišovský.

Ml. Boleslav - Slavia 1:3, hosty přibrzdila opakovaná penalta, rozhodl Chaloupek

Co byste k ní řekl?
Přesně tuhle situaci jsem ještě neviděl, takže se do rozborů nechci pouštět. Mám zprávy, že jsme tam byli dřív než soupeř. A bylo by super, kdyby se to takhle dodržovalo vždycky.

Nakonec jste ale vítězství urvali.
Byl to trochu divoký průběh, ale hráče chci pochválit, jak se popasovali s taktickými změnami a střídáním. Jeli jsme nadoraz a vyměnili snad tři rozestavení. Nebylo to bezchybné, ale pořád se na hřišti něco dělo. Sice jsme si zápas udělali náročnější místo toho, abychom výrazněji vedli, ale táhli jsme za jeden provaz a nakonec máme tři body. Poděkování patří i lidem na tribunách.

Slávistický křídelník Ivan Schranz slaví svůj gól s Lukášem Provodem.

Pohybově to byl v první půli váš nejlepší výkon?
Pohyb byl skvělý od obou týmů. Boleslav mě překvapila, jak s námi držela krok. Prebsl hrál fantasticky celý zápas. Soupeře jsme víc přehrávali z naší pravé strany, napadá mě hned Vasil Kušej, hned jsem ho chválil v kabině, protože hrál v obrovské intenzitě nahoru i dolů. Obecně jsme soupeře zvládali dobře zachytávat a byl to asi nejlepší výkon v prvním poločase.

Vypadalo to, že Mojmíru Chytilovi slova Jaroslava Tvrdíka neublížila. Byl správně namotivovaný?
Mojma je kluk, který když má na sobě slávistický dres, odevzdá maximum a na hřišti dře. Výkony mohou být někdy lepší, někdy horší. Každý má nějaké období bez gólů. Obecně platí, že hráče chválíte, když má čísla, i když ten výkon nemusí být úplně dobrý. Řekl bych, že teď podal podobný jako posledně s Pardubicemi, ale pak ten gól svítí. Pomůže to i jemu, udrží spousty míčů na stoperech, udělá fauly. Typologicky mu utkání vyhovovalo a jsem za tu trefu rád, protože útočník je posuzovaný podle gólů. Trochu jsem ho dostal pod tlak, když jsem mu řekl, že čtyři pět teď dá. Chtěl jsem za ním stát, ale spíš jsem ho znervózněl.

Ale to, co řekl do médií váš šéf, přece úplně standardní komunikace není.
Jak se během sezony snažím, aby se ke mně nic nedostalo, jsem netušil ani tohle, když jsem přišel do kabiny. On měl hned nějaké reakce, občas někdo prostě řekne něco, co by pak chtěl vzít zpátky. Někdy to tak je. V osobním životě se vám stanou horší věci a Mojma je zkušený, tohle dobře ví. Oba spolu hned komunikovali a já mu poradil věc, kterou dělám já. Ať si vypne na den telefon a jde se projít s někým, s kým mu je příjemně.

Chytil o Tvrdíkově upřímnosti: I s přítelkyní to máte někdy horší. Kouč mu poradil fígl

Chválit můžete i Štěpána Chaloupka, který zápas rozhodl, přestože tolik minut nedostává.
Z něj mám radost, protože je to po Mojmovi další hráč, který možná vizuálně nevypadá tak fotbalově, jak si lidi představují. Pro tým ale plní fantastický účel, výborně zapadá charakterově, je silný při standardkách na obou stranách, kde vyčnívá jeho výskok, má velkou rychlost, schopnost se učit. U obránců v tomhle věku jsou chyby vždy. Je složité nastupovat do rozjetých zápasů v klubu, který hraje o trofeje. Vždy bráníte nějaký těsný náskok a vy musíte chytit tempo. Dřív jsem za to chválil Michala Frydrycha, teď jeho. Je v jádru týmu a můžeme se na něj spolehnout.

Jak do týmu zapadne nová posila Muhammed Cham?
Levonohý hráč, silný v poslední třetině hřiště. Od Nica Stancia tady typologicky takový hráč nebyl. Silný ve standardních situacích, má skvělou meziřadovou přihrávku, což je důležité pro krajní hráče. Víme, že výborně vidí hru za obranou, což jsme si s ním ověřovali na videu. Takový míčový kouzelník. Musí jen zlepšit některé parametry bez míče a chytit intenzitu hry, což pro něj bude velká výzva. Jinak dobrá střela, řešení jeden na jednoho. Jsem na něj zvědavý, chce bojovat a my mu pomůžeme.

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Štěpána Chaloupka v Mladé Boleslavi.

Po reprezentační přestávce začínáte Ligu mistrů doma s norským Bodö/Glimt. Co na rozpis zápasů říkáte?
První zápas máme snad zavřenou tribunu, takže hodně lidí asi ocení, že to nevyšlo na Arsenal nebo Barcelonu. Bodö mám hodně nasledované, protože dřív se nám tam líbili dva hráči. Mají stejného trenéra a jasný styl, ohledně rychlosti a intenzity dost podobný našemu. Vstup bude velmi důležitý. Kdyby se nám to podařilo začít výhrou, bylo by to super, protože pak jedeme dvakrát do Itálie. Ale už nechci spekulovat, co by bylo lepší. Loni jsem to dělal, nový mód, hodně zápasů a pak bylo všechno jinak.

Jak hodnotíte přístup Prebsla, který se proti „svým“ ukázal? Naposledy to samé předvedl Konečný v Pardubicích.
Konečnému jsem minule trochu vyčinil, že takhle za nás nikdy nehrál. Oni nás znají, celý rok sedí s námi, často jsem s oběma dělal individuální rozbory u videa, takže oni nás mají nastudované do detailu. V takových zápasech jsou uvolnění, hraje se jim lépe, protože nemají žádnou tíhu a jdou si to užít. Prebsl vždycky patřil k těm nejlepším. Pro ně mám jen pochvalu za ty výkony, oba mají parametry hrát jednou za reprezentaci.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

7. kolo

8. kolo

Kompletní los

6. kolo

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
2. AC Sparta PrahaSparta 6 5 1 0 13:6 16
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
5. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 4:3 10
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 4 1 1 2 4:4 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kofod bude Spartě dlouho chybět, Slavia hlásí posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Trpišovský o posile: Taková tu od Stanciua nebyla. Penalta? Kéž by se tak vracely vždy

Společně s tiskovým mluvčím nejdřív objasnili, proč nechytal Aleš Mandous, když jiný fotbalista na hostování, Filip Prebsl, proti Slavii za Mladou Boleslav nastoupil: „Celý týden měl zdravotní...

31. srpna 2025  9:06

Real zůstává stoprocentní, Mallorcu srazil Vinícius. Atlético dál marně čeká na výhru

Real Madrid vyhrál i třetí zápas v nové sezoně španělské fotbalové ligy, i když s Mallorcou doma překvapivě prohrával. O vítězství 2:1 rozhodl gólem v 38. minutě Vinícius Júnior. Atléticu Madrid se...

30. srpna 2025  23:51

Chytil o Tvrdíkově upřímnosti: I s přítelkyní to máte někdy horší. Kouč mu poradil fígl

Lepší odpověď na to, co se kolem něj v minulém týdnu strhlo, ani dát nemohl. Slávistický fotbalista Mojmír Chytil se po nepříjemném vzkazu přes média klidně mohl urazit nebo snad trucovat. Místo toho...

30. srpna 2025  23:43

Ml. Boleslav - Slavia 1:3, hosty přibrzdila opakovaná penalta, rozhodl Chaloupek

Slávističtí fotbalisté třetí ligovou ztrátu v sezoně nedovolili. V Mladé Boleslavi sice přišli o vedení kvůli opakované penaltě, kterou proměnil Vojta, nakonec však díky trefám Chaloupka a Schranze...

30. srpna 2025  21:58,  aktualizováno  22:41

Zaplaťpánbůh za bod. Ale i přes trable týmu jsme chtěli víc, řekl Kadlec po remíze

Do konce už moc času nezbývalo. Běžela 86. minuta sobotního utkání v Pardubicích, když se při rohu odpoutal od pardubického stopera Noslina a následně z pravé strany propálil brankáře Šeráka. Adam...

30. srpna 2025  22:04

Krejčí sledoval z lavičky prohru Wolves. United ustáli drama, slaví také Chelsea

Na debut v novém působišti si musí ještě počkat. Český obránce Ladislav Krejčí strávil utkání Wolverhamptonu s Evertonem na lavičce, odkud sledoval porážku 2:3. Chelsea na úvod sobotního programu...

30. srpna 2025  13:36,  aktualizováno  21:01

Fotbalové přestupy ONLINE: Kofod bude Spartě dlouho chybět, Slavia hlásí posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

30. srpna 2025  20:57

Nový člen Klubu ligových kanonýrů. Schick dvakrát udeřil, Leverkusen v závěru selhal

Útočník Patrik Schick se stal členem Klubu ligových kanonýrů. Díky dvěma gólům v utkání Leverkusenu v Brémách dosáhl devětadvacetiletý český fotbalový reprezentant hranice 100 branek v nejvyšších...

30. srpna 2025  17:41,  aktualizováno  20:55

Sen o Lize mistryň je pryč. Sparta i Slavia končí, zahrají si alespoň Europa Cup

Fotbalová Liga mistryň bude stejně jako loni bez českého zástupce. Sparta i Slavia skončily už ve 2. předkole. Slávistky prohrály s Valerengou Oslo ve finále miniturnaje v Helsinkách 0:4, sparťanky...

30. srpna 2025  18:06,  aktualizováno  20:35

Program Evropské ligy: Plzeň nejdřív s Ferencvárosem, na AS Řím hraje v říjnu

Fotbalisté Viktorie Plzně vstoupí do Evropské ligy v Budapešti proti domácímu Ferencvárosi. Atraktivní utkání s AS Řím sehrají na konci října, v lednu doma přivítají FC Porto. Kompletní jízdní řád...

30. srpna 2025  20:08,  aktualizováno  20:24

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Program Konferenční ligy: Sparta začíná i končí doma, Olomouc má na úvod favorita

Sparťanští fotbalisté podzim v Konferenční lize odstartují i ukončí doma na Letné. Postupně je čekají zápasy s Shamrockem Rovers, Rijekou, Čenstochovou, Legií, Craiovou a Aberdeenem. Přesný rozpis...

30. srpna 2025  20:20

Dukla - Hr. Králové 1:1, Fokam srovnal a mohl rozhodnout, za hosty pálil Van Buren

Hradečtí fotbalisté v Praze na Julisce po trefě Micka Van Burena dlouho vedli, nakonec jsou však rádi za remízu. Střídající domácí útočník Jacques Fokam ve druhém poločase srovnal a vzápětí...

30. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  19:51

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.