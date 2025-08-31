„Intenzivní a zajímavý zápas. Z laviček vždycky vidíte zápas jinak, kór v emocích. Oba týmy vytvořily spousty zajímavých situací. My jsme do zápasu vstoupili lépe a v jednu chvíli to od nás byla taková drtička,“ pochvaloval si trenér.
Po sobotě poskočila Slavia o bod před Spartu, která sedmé kolo dohrává v neděli večer. Mistr uzavřel první část zápasů před zářijovou reprezentační pauzou, po níž se rozběhne už i Liga mistrů. Ale úplně snadné to v Mladé Boleslavi neměl.
„Jak říkáme, že celý zápas může změnit jeden moment, to se ve druhé půli stalo. Faulovali jsme, odskakovaly nám balony a dostali jsme gól z penalty,“ líčil Trpišovský.
Co byste k ní řekl?
Přesně tuhle situaci jsem ještě neviděl, takže se do rozborů nechci pouštět. Mám zprávy, že jsme tam byli dřív než soupeř. A bylo by super, kdyby se to takhle dodržovalo vždycky.
Nakonec jste ale vítězství urvali.
Byl to trochu divoký průběh, ale hráče chci pochválit, jak se popasovali s taktickými změnami a střídáním. Jeli jsme nadoraz a vyměnili snad tři rozestavení. Nebylo to bezchybné, ale pořád se na hřišti něco dělo. Sice jsme si zápas udělali náročnější místo toho, abychom výrazněji vedli, ale táhli jsme za jeden provaz a nakonec máme tři body. Poděkování patří i lidem na tribunách.
Pohybově to byl v první půli váš nejlepší výkon?
Pohyb byl skvělý od obou týmů. Boleslav mě překvapila, jak s námi držela krok. Prebsl hrál fantasticky celý zápas. Soupeře jsme víc přehrávali z naší pravé strany, napadá mě hned Vasil Kušej, hned jsem ho chválil v kabině, protože hrál v obrovské intenzitě nahoru i dolů. Obecně jsme soupeře zvládali dobře zachytávat a byl to asi nejlepší výkon v prvním poločase.
Vypadalo to, že Mojmíru Chytilovi slova Jaroslava Tvrdíka neublížila. Byl správně namotivovaný?
Mojma je kluk, který když má na sobě slávistický dres, odevzdá maximum a na hřišti dře. Výkony mohou být někdy lepší, někdy horší. Každý má nějaké období bez gólů. Obecně platí, že hráče chválíte, když má čísla, i když ten výkon nemusí být úplně dobrý. Řekl bych, že teď podal podobný jako posledně s Pardubicemi, ale pak ten gól svítí. Pomůže to i jemu, udrží spousty míčů na stoperech, udělá fauly. Typologicky mu utkání vyhovovalo a jsem za tu trefu rád, protože útočník je posuzovaný podle gólů. Trochu jsem ho dostal pod tlak, když jsem mu řekl, že čtyři pět teď dá. Chtěl jsem za ním stát, ale spíš jsem ho znervózněl.
Ale to, co řekl do médií váš šéf, přece úplně standardní komunikace není.
Jak se během sezony snažím, aby se ke mně nic nedostalo, jsem netušil ani tohle, když jsem přišel do kabiny. On měl hned nějaké reakce, občas někdo prostě řekne něco, co by pak chtěl vzít zpátky. Někdy to tak je. V osobním životě se vám stanou horší věci a Mojma je zkušený, tohle dobře ví. Oba spolu hned komunikovali a já mu poradil věc, kterou dělám já. Ať si vypne na den telefon a jde se projít s někým, s kým mu je příjemně.
Chválit můžete i Štěpána Chaloupka, který zápas rozhodl, přestože tolik minut nedostává.
Z něj mám radost, protože je to po Mojmovi další hráč, který možná vizuálně nevypadá tak fotbalově, jak si lidi představují. Pro tým ale plní fantastický účel, výborně zapadá charakterově, je silný při standardkách na obou stranách, kde vyčnívá jeho výskok, má velkou rychlost, schopnost se učit. U obránců v tomhle věku jsou chyby vždy. Je složité nastupovat do rozjetých zápasů v klubu, který hraje o trofeje. Vždy bráníte nějaký těsný náskok a vy musíte chytit tempo. Dřív jsem za to chválil Michala Frydrycha, teď jeho. Je v jádru týmu a můžeme se na něj spolehnout.
Jak do týmu zapadne nová posila Muhammed Cham?
Levonohý hráč, silný v poslední třetině hřiště. Od Nica Stancia tady typologicky takový hráč nebyl. Silný ve standardních situacích, má skvělou meziřadovou přihrávku, což je důležité pro krajní hráče. Víme, že výborně vidí hru za obranou, což jsme si s ním ověřovali na videu. Takový míčový kouzelník. Musí jen zlepšit některé parametry bez míče a chytit intenzitu hry, což pro něj bude velká výzva. Jinak dobrá střela, řešení jeden na jednoho. Jsem na něj zvědavý, chce bojovat a my mu pomůžeme.
Po reprezentační přestávce začínáte Ligu mistrů doma s norským Bodö/Glimt. Co na rozpis zápasů říkáte?
První zápas máme snad zavřenou tribunu, takže hodně lidí asi ocení, že to nevyšlo na Arsenal nebo Barcelonu. Bodö mám hodně nasledované, protože dřív se nám tam líbili dva hráči. Mají stejného trenéra a jasný styl, ohledně rychlosti a intenzity dost podobný našemu. Vstup bude velmi důležitý. Kdyby se nám to podařilo začít výhrou, bylo by to super, protože pak jedeme dvakrát do Itálie. Ale už nechci spekulovat, co by bylo lepší. Loni jsem to dělal, nový mód, hodně zápasů a pak bylo všechno jinak.
Jak hodnotíte přístup Prebsla, který se proti „svým“ ukázal? Naposledy to samé předvedl Konečný v Pardubicích.
Konečnému jsem minule trochu vyčinil, že takhle za nás nikdy nehrál. Oni nás znají, celý rok sedí s námi, často jsem s oběma dělal individuální rozbory u videa, takže oni nás mají nastudované do detailu. V takových zápasech jsou uvolnění, hraje se jim lépe, protože nemají žádnou tíhu a jdou si to užít. Prebsl vždycky patřil k těm nejlepším. Pro ně mám jen pochvalu za ty výkony, oba mají parametry hrát jednou za reprezentaci.