Radost v Bohemians. Hybš po boji s rakovinou trénuje a hlásí: Zpátky do práce!

Na oholené hlavě předváděl kousky s míčem, s úsměvem pobíhal po trávníku v Ďolíčku a v plné zbroji si plácnul i s koučem Jaroslavem Veselým.

Klubové video na sociálních sítích přesdílel a napsal: „Zpátky do práce!“

Bohemians zprávu o jeho onemocnění zveřejnili až na konci ledna, kdy se měl Hybš původně vracet. „V první chvíli byly vyhlídky optimističtější, že by mohl nastoupit do přípravy už v zimě. Jsou tam ale nějaké komplikace, takže na jaře asi k dispozici nebude,“ komentoval tenkrát situaci trenér Veselý.

Matěj Hybš je zpátky!!! 😍💚 pic.twitter.com/LSA425tIGn — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) March 12, 2025

Stav dvaatřicetiletého beka či stopera se ale zlepšil a je možné, že se ještě v této sezoně do zápasu podívá.

„Nejdůležitější je, aby se vrátil do normálního života. Snad to není fatální, ale ani se to nemůže brát na lehkou váhu. Ocenil bych i klub, že ho podporuje. Spolupráce pokračuje například bez toho, aby se mu zkrátily podmínky smlouvy,“ líčil na konci ledna Veselý. Ten o nemoci věděl jako jeden z prvních. Hráč dal po několika měsících svolení, aby se o ní dozvěděla i veřejnost.

V Bohemians působí druhým rokem, předtím hrál za Teplice nebo polskou Termalicu. Kariéru začínal ve Spartě, odkud hostoval v Jihlavě nebo Jablonci. V lize si vyzkoušel také angažmá v Liberci nebo Plzni.