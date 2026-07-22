Cenu si převzal v areálu v Libčicích během slavnostního zahájení nového ročníku.
Nejdřív bylo však potřeba dohrát i ten předchozí.
„To, že tady dneska můžu stát, je super. Na druhou stranu je super i to, že je tady spousta mých spoluhráčů i trenér. Z toho mám největší radost a jsem hrdý na celou Slavii, že to můžeme sdílet takhle společně,“ pronesl.
Kromě Provoda uspěl ve své kategorii ještě trenér Jindřich Trpišovský, obránce Štěpán Chaloupek a útočník Tomáš Chorý.
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Lukáši, trenér Trpišovský po minulé sezony říkal, že byla nejtěžší, kterou v lize zažil. Čekáte, že tahle nová bude ještě náročnější?
Určitě, protože se do fotbalu lije hodně peněz a týmy se zkvalitňují. Už to není tak, že by tady byly tři týmy, které by bojovaly o titul. Veškeré zápasy v minulé sezoně jsme cítili, že už to není jako v těch předchozích letech, kdy jsme někam jezdili a byli jsme přesvědčení, že vyhrajeme a že to budou jednoduché tři body. Všechny týmy mají svoji velkou kvalitu. Myslím, že je to dobře, protože pro fanoušky je to zajímavější, a navíc to přinese další konkurenci a další peníze do fotbalu. Věřím tomu, že sezona určitě bude náročnější než ta minulá.
Vy jste do televize říkal, že musíte být disciplinovanější. Je to pro vás v kabině téma?
Ne, tak to já myslím obecně, nemluvím nutně o jednotlivcích. Není to tak, že bychom měli být disciplinovaní, co se týče, já nevím, žlutých karet, což k tomu samozřejmě taky patří, ale disciplína obecně k té práci. K tomu, abychom každý den ze sebe vymačkali maximum, abychom byli pořád stejně motivovaní. Na titulu je vždycky nejtěžší ho obhájit a mít zlatý hattrick by byl něco neuvěřitelného, zvlášť v té konkurenci, kterou tady teď máme.
Myslíte si, že se musíte posunout i herně?
Já vím, že nás do toho často hodně lidí tlačí, aby se něco posunulo herně. Na druhou stranu zastávám názor, že když se někde získají dva tituly a je tým takhle úspěšný, tak je složité někde něco posouvat nebo měnit. Takže když tady budeme za rok stát společně, budeme mít třetí titul a třeba to v nějakých zápasech bude herně trochu skřípat, tak budu nadšený a budu rád, že že jsme zase vyhrávali a že tady zase můžeme stát. Možná se ještě vrátím...
Ano?
...k tomu, že ta liga je prostě náročná. Hrozně se zkvalitnila, co se týče fyzična, běhání, napadání a potom to samozřejmě jde trošku proti nějaké fotbalovosti a nějakým krásným akcím. Takže nějaký směr tady je. Samozřejmě my se budeme snažit naši hru posunout jako každý rok, protože je to pro nás strašně důležité. Nejenom jako tým, ale i já osobně.
Takže jaký máte cíl?
Budeme dělat všechno pro to, aby to lidi bavilo, aby se na nás dobře koukalo, ale na druhou stranu jsme ve Slavii od toho, abychom vyhrávali. A věřím tomu, že vyhrávat budeme, a to, jakým stylem to bude, se musíte nechat překvapit.
A co Liga mistrů? Tam by to zlepšení chtělo, nemyslíte?
V Lize mistrů by to samozřejmě mělo vygradovat. My teď máme díky Bohu nějaký čas na to, abychom se pořádně sehráli s novými hráči, kteří přišli. A věřím tomu, že v Lize mistrů konečně uspějeme, alespoň co se týče té jedné výhry. Na druhou stranu víme všichni, jaká Liga mistrů je, jak složitá to je soutěž a jakou kvalitu tam týmy mají. Jakýkoli bod získáme, tak to bude velký úspěch.
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Jak jste si odpočinul po mistrovství světa?
Pro mě je vždycky téma, jakým stylem přistoupit k tomu volnu, protože pro mě čím víc volna, tím je to spíš horší. Už jsem zmiňoval, že si myslím, že máme jeden z těch náročnějších kalendářů, co se lig týče, jelikož máme dva dvoutýdenní cykly volna. Není to tak, že bychom hráli celou zimu, což by samozřejmě tady v Česku bylo náročné, co se týče podmínek, ale v Německu to jde. A tam potom mají prostě pět šest týdnů volna. Když jsem se bavil s Patrikem Schickem, s Hložanem (Adam Hložek), s Cufem (Vladimír Coufal), tak ti měli prostě šestitýdenní dovolené.
Ale vy jste říkal, že vám to nevadí.
My jsme se vrátili, máme dva týdny, potom budeme mít dva týdny v zimě, ale pro mě to je tak akorát. Kdybych si dal víc, tak se do toho potom budu měsíc dostávat. Ale vyskočit z toho na dva týdny není pro mě úplně dobré, takže jsem si nějakým stylem odpočinul, samozřejmě dal jsem si pár dní volna a pak jsem se začal chystat na sezonu. Jsem vděčný, že jsem nemusel teď naskočit do posledního přípravného zápasu, protože jsem cítil lehký diskomfort, který věřím, že už je pryč. Příští sezona bude extrémně náročná.
Stejně jako ty minulé.
Nebudu počítat, kolik zápasů jsem za poslední dva roky odehrál, ale bylo jich opravdu hodně. A věřím tomu, že tomu tak bude i nadále. Klepu si na zuby, protože zdraví je to nejzásadnější. A to, že tady můžu stát dneska, je i díky tomu, že že jsem vydržel teď dvě sezony absolutně zdravý. A to je nejvíc.
Nepodepsalo se to na vašich výkonech na šampionátu? Často jste tam působil dost vyčerpaně. A nejenom vy.
Samozřejmě o tom člověk přemýšlí. Těch důvodů může být mnoho a nerad bych se k tomu vracel jakkoliv negativně, protože si myslím, že už se toho napsalo dost. Spíš bychom měli koukat dopředu a na to, co můžeme zlepšit, kde se posunout. Nejenom týmově, co se trenéra týče, ale hlavně u sebe. A tam si myslím, že je gró toho problému, když to budeme nazývat problémem. Samozřejmě bych byl nejraději, kdybych tam byl jako motorka, byl absolutně nezadýchaný a s tímhle nebyl problém.
Náročný program ale mají všude po světě.
Samozřejmě je to jenom výmluva, protože všichni ty hráči toho odehrají hodně a nechci se tady vůbec vymlouvat. Prostě jsou důvody, o kterých si myslím, že napomohly tomu, proč se to nepovedlo, ať už týmově nebo individuálně, a těmi bych to asi uzavřel.
Jak vůbec vidíte aktuální situaci v reprezentaci? Skončil trenér Miroslav Koubek i další hráči, nový kouč se stále hledá.
Já jsem velký optimista, takže věřím tomu, že mistrovství světa se prostě z několika důvodů nepovedlo a neseme za to obrovskou vinu my hráči. Na druhou stranu věřím, že to nebylo zrcadlo českého fotbalu a že se český fotbal posouvá. Když vidíme ligu, tak věřím, že jdeme dobrým směrem. Je spousta českých hráčů, nebudu jmenovat, ale hrají ve velkých ligách a myslím si, že jsme prostě nenaplnili potenciál, který jsme měli. Věřím tomu, že jsme schopni tu reprezentaci posunout na jinou úroveň. Kdybych tomu nevěřil, tak bych tam nejezdil. A doufám, že tomu sám pomůžu.
Jak jste na konec trenéra Koubka reagoval?
Tak jak by člověk reagoval… Jak jsem říkal, určitě to nebylo jenom o trenérovi, trenér reprezentace není úplně vděčný post, zvlášť v Česku. Trenér se snažil udělat absolutní maximum stejně jako my všichni. A to, že si to nějakým stylem nesedlo a nepovedlo se to, je věc druhá. Vinu na tom určitě nenese jenom trenér, ale všichni hráči se vyhodit nedají a reprezentace jede dál. Já se snažím koukat do budoucna. Fotbal je krásný v tom, že člověk může koukat v neděli na další zápas, pak na další sraz, kde to můžeme nějakým stylem odčinit a zase nakopnout. Neúspěchy k fotbalu patří, ale bylo mi to líto a ještě dlouho bude.