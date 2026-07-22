Změní se oraniště na anglický pažit? Lize pomůžou experti, oznámila LFA

Známe to třeba z Teplic, Jablonce, Liberce nebo Olomouce. Když tam soupeři jezdí v zimních měsících, vědí, že kvalitní technickou hru nejspíše nepředvedou.
Hráči také musí myslet na to, že na špatném terénu je od vážného zranění dělí jedno podklouznutí nebo špatné došlápnutí.
To by se ale nyní mělo změnit.
Ligová fotbalová asociace (LFA) totiž uzavřela tříletou smlouvu s britskou společností ProPitch, která se mezinárodně zabývá právě péčí o hrací plochy.
Firma, která mimo jiné spolupracuje s anglickou Premier League nebo federacemi FIFA a UEFA, bude tuzemským klubům pomáhat se zvyšováním kvality trávníků a případným přechodem na hybridní povrch. LFA, která v Česku řídí profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě.
„Kvalita hracích ploch je pro LFA zásadní téma, které má přímý dopad na úroveň samotné soutěže i celkový obraz profesionálního fotbalu. Proto k němu chceme přistoupit systémově a na základě odborných podkladů, nikoli pouze pocitů nebo dílčích debat,“ řekl Bárta.
„Spolupráce se společností ProPitch nám umožní získat nezávislé posouzení současného stavu ligových stadionů, pomoci klubům s konkrétními doporučeními a zároveň vyhodnotit, za jakých podmínek může být do budoucna reálnou cestou také využití hybridních trávníků,“ dodal.
Zástupci společnosti ProPitch navštívili všechny stadiony Chance Ligy už na konci minulé sezony, kde posuzovali současný stav hracích ploch i navazující infrastruktury.
„Analýza poskytla všem klubům velmi cenné a detailní informace, které mohou využít jak při každodenní péči o hrací plochu, tak při plánování dalších úprav směřujících ke zvyšování její kvality. Zároveň jde o důležitý podklad pro případnou budoucí instalaci hybridních trávníků,“ popsal Bárta.
„Tu vnímáme jako jeden z dlouhodobých rozvojových cílů Chance Ligy, k němuž však chceme přistupovat odpovědně, na základě odborných dat a s ohledem na konkrétní podmínky jednotlivých stadionů,“ doplnil.
Součástí dohody, kterou ligová asociace s britskou společností uzavřela, budou také pravidelné inspekce na stadionech Chance Ligy, a to minimálně dvakrát ročně. ProPitch bude zároveň klubům k dispozici při konzultacích konkrétních opatření a dílčích změn souvisejících s každodenní péčí o hrací plochy i jejich dlouhodobým rozvojem.
Za mrazivého a nepříznivého počasí nutí kluby hrát i nabitý ligový program, na což doplácejí právě hrací plochy. Podzimní část letošní sezony skončí až 13. prosince, hrát se znovu začne už 30. ledna.
Kritická slova volil například plzeňský trenér Martin Hyský, když hodnotil trávník v Jablonci.
„Hrálo se na terénu, který byl na kraji regulérnosti, klobouk dolů před hráči obou týmů, že to na tomhle zvládli odehrát, a doufám, že nebude nikdo zraněný,“ pronesl v loňském listopadu.
Nyní může doufat, že se podmínky do budoucna posunou.