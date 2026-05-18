Proč nehráli N’Guessan a Mahmič? Asi skončí, klub řeší nabídky, přiblížil Kováč

Už před zápasem bylo jasné, že Liberec skončí v lize šestý a Sparta druhá. Přesto se žádné gólové dostihy nekonaly a ještě v 79. minutě panoval na severu Čech bezbrankový stav. Domácí tým však nezvládl závěr, kdy se trefili sparťané Mercado a Haraslín.
„Mrzí mě to kvůli lidem, atmosféra byla výborná, svoje příležitosti jsme ale nevyužili,“ hodnotil Kováč, jehož svěřenci prohráli i čtvrtý zápas v nadstavbě.
V liberecké sestavě chyběli klíčoví hráči N’Guessan a Mahmič. Proč?
Přišly na ně nabídky, o kterých je klub ochoten jednat. Proto jsme se s vedením rozhodli, že je dáme mimo sestavu, abychom třeba neriskovali jejich zranění. Ermin Mahmič navíc pojede na mistrovství světa.
Jak je pravděpodobné, že už oba v Liberci nebudou pokračovat?
Ta pravděpodobnost je vysoká. Pokud vím, nic ještě není podepsané, ale jedná se intenzivně.
Jaké to je pro trenéra, když přijde o tak důležité hráče?
Nabídky za ně jsou tak zajímavé, že tomu nemůžeme bránit. Chápeme to. Pro trenéra to samozřejmě není jednoduchá situace, ale držet ty hráče určitě nechceme.
Liberec - Sparta 0:2, na góly se čekalo, pak zápas zlomili Mercado s Haraslínem
Co říkáte výkonu týmu proti Spartě?
Do inkasovaného gólu jsme hráli velmi dobrý zápas. Sparta prostřídala, přišel Haraslín a ten udělal dva góly. Je to škoda, do 70. minuty to z naší strany mělo parametry. Škoda, že Letenay nedal tu dorážku... To jsou detaily, které nakonec rozhodují. Příležitosti jsme si vytvořili, do gólu Sparta tolik nebezpečná nebyla. Pak už se naše hra trošku rozbila. Mrzí mě to, ale se Spartou musíte dát první branku, abyste měli šanci na úspěch.
Jak těžké bylo připravit tým na zápas, který už nic nezmění?
Do každého zápasu musí být koncentrace nejvyšší, v tom problém nevidím. Problémem jsou krizové situace, které potřebujeme řešit jinak. Jsme strašně rádi, že takové zápasy jako se Spartou můžeme hrát, ale výsledek mě samozřejmě mrzí. Mysleli jsme si, že v nadstavbě získáme víc bodů, zápasy se nám ale zatím nedaří výsledkově zvládnout. I tyhle zkušenosti nám ale pomůžou do další sezony.