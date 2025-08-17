Chance Liga 2025/2026

Spartu v Liberci podržel, Vindahl ale tvrdí: Dlouhodobě chytám dobře! A věří v titul

  23:31
Čtvrt hodiny před koncem na něj letěl vysoký balon, který mohl v klidu lapit a zalehnout. Peter Vindahl si ho ale zpracoval na prsa a za potlesku sparťanských fanoušků pak udělal několik nožiček. „Samozřejmě to nemůžete dělat pokaždé a hodně záleží na zápase, ale souvisí to s mým sebevědomím. A někdy je fajn to trošku odlehčit a předvést se,“ usmíval se dánský brankář po výhře 2:0 v Liberci.
Těžko byste hledali lepší důkaz, jaká teď ve Spartě panuje pohoda.

Vindahlovi začátek sezony příliš nevyšel, koneckonců jako celému mužstvu. Sedmadvacetiletý dánský gólman se chybou podepsal pod gól při ztrátě v Jablonci (1:1), kdy si při Aleguého střele nepohlídal bližší tyč.

„Pro mě i celý tým to bylo náročné. Potřebovali jsme pár zápasů, abychom začali hrát tak, jak chceme. Poslední týdny to myslím potvrzují. Byl to těžký začátek, ale tak to někdy bývá. Je to dominový efekt, stačí jeden dobrý výsledek a zlomí se to,“ přemítal Vindahl.

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Pak sice následovala porážka v Aktobe, ale od té doby Sparta táhne šňůru sedmi soutěžních vítězství. A v posledních zápasech k nim výrazně přispěl i Vindahl.

V Liberci za stavu 1:0 skvěle reflexivně nohou vytáhl střelu unikajícího Ghaliho, po pauze si poradil s nepříjemným zakončením Stránského a zvládl i Ichovu dorážku z bezprostřední blízkosti.

„Myslím, že jsem odchytal dobře i ten předchozí zápase v Arménii,“ připomněl nejprve čtvrteční odvetu, kde za stavu 1:1 vyrážel skákavou střelu na tyč a zabránil soupeři v obratu do přestávky.

„Jsem rád, že se mi teď daří, ale myslím si, že jsem měl dobrou přípravu a dlouhodobě si držím určitou úroveň. Tohle byla spíš náhoda, že se mi zákroky takhle sešly. Takový je fotbal, někdy uděláte chybu a někdy se vám podaří pochytat vše. Jsem dobře nastavený v hlavě a mám radost, že se jako tým zlepšujeme a já k tomu můžu pomoct,“ doplnil Vindahl.

Od fanoušků často slýchává kritiku, že si při některých střelách nepočíná příliš jistě. Trenér Brian Priske mu však od začátku sezony věří i z toho důvodu, že je díky své hře nohama důležitý pro rozehrávku.

„Už během přípravy jsme spolu hodně mluvili. Řekl mi svůj názor na mě a představil mi, jaký chce hrát fotbal. Ale všechno pak závisí na tom, abyste podávali dobré výkony na hřišti. Teď jsme na dobré cestě hrát tak jako v při jeho první štaci tady. Pokud takhle budeme pokračovat, máme solidní šanci vyhrát titul,“ prohlásil Vindahl.

K titulu má ještě Sparta daleko, po pěti kolech se nicméně vyhoupla do čela ligy. Navíc zvládla dvě předkola Konferenční ligy a už jen dvojzápas s Rigou ji dělí od účasti v hlavní fázi.

„Je to pro nás hodně důležité. Jak pro důvěru, ale také z hlediska programu. Čeká nás ještě hodně zápasů a povedený začátek je důležitý. Po reprezentační přestávce se program trochu zvolní, takže chceme zvládnout tohle náročné období,“ přidal Vindahl.

Co je navíc důležitější, výkony týmu jdou po Priskeho návratu s každým zápasem nahoru. Přitom minimálně v prvních soutěžních zápasech mužstvo spíš pokračovalo v mdlém projevu z konce uplynulého ročníku

„V minulé sezoně jsme si přestali věřit a nedařilo se nám pokračovat v tom, co nám šlo předtím. Brianův hlavní cíl byl, abychom se dokázali výkonnostně vrátit tam, kde jsme byli před rokem. Změnil pár taktických věcí, ale z velké části je to o sebevědomí a důvěře v to, co děláme. A pak můžeme potvrzovat, že jsme nejlepší v lize,“ uzavřel Vindahl.

