Priske dostal dort, pak prohlásil: Zůstanu, dokud mě ve Spartě budou chtít

Poblahopřáli mu i fanoušci během děkovačky a Priske pak s dortem v ruce zapózoval s celým týmem.
„Dostal jsem pěkný dort, láhev šampaňského a pár věcí od fanoušků. Tohle jsem nikdy v kariéře nezažil. Tři roky říkám, že máme fantastické fanoušky a jsem vděčný, jak se ke mně celou tu dobu chovali. Nejsem si jistý, že by někdy trenér, který nevyhrál titul, dostal dort,“ usmíval se Priske.
Pojďme k zápasu. Proč jste ho rozhodli až v závěru?
Dobrá otázka. Jedním z důvodů je, že jsme v úvodu neměli potřebnou kvalitu. Měli jsme pár šancí, ale nevyužili jsme je a museli jsme si počkat.
Jak se vůbec před takovým zápasem hledá motivace?
Je to výzva. Vidíte to všude, že s tím mají týmy v této fázi sezony problémy. Je to hodně o disciplíně hráčů. O ní jsme s nimi mluvili. Říkali jsme jim, že pořád máme o co hrát: o šest bodů, o naši hrdost a také že chceme hrát pro fanoušky, kteří přijeli do Liberce. A to samé bude platit za týden na Letné. Někteří hráči pak mají individuální motivaci směrem k reprezentaci. Navíc, všechno, co teď děláme, si vezmeme do příští sezony. Takže i pro mě je důležité zakončit tuhle sezonu co nejlépe, abychom se odrazili do příští sezony a šli pro titul.
Mluvíte o reprezentaci, ale někteří možná hrají i místo ve Spartě. Tlačíte na ně kvůli tomu?
Vždycky je tady tlak na hráče. Všichni chtějí hrát a nechtějí sedět na lavičce. Nezáleží na tom, jaký je to zápas a o co v něm jde. Ale v tuhle chvíli budeme samozřejmě hrdí, pokud se někteří naši hráči dostanou na mistrovství světa. Pro ně to může být šance jednou za život, takže jim v tom chceme pomoct.
O místo v národním týmu si chce říct také Jan Kuchta, ten ale proti Liberci nedal dvě velké šance.
To je fotbal. Samozřejmě je zklamaný, že nedal gól. Jako trenér máte radost, když útočníci dají gól, ale jsem si jistý, že u národního týmu vidí jeho výkony jako celek. V mnoha ohledech byl skvělý, hrál ve velké intenzitě, podržel míče, vyhrával souboje a měl šance. Samozřejmě chcete, aby je využil, ale někdy to prostě nevyjde. On je typ útočníka, který 99 takových šancí ze 100 promění, ale tentokrát mu to nevyšlo. Ale věřím, že reprezentace bude vnímat i ty ostatní aspekty.
Máte už v hlavě pozice, na kterých byste chtěli posílit pro příští ročník?
Víte, že vám tady neřeknu konkrétní pozice, ale jedno je jasné: dvě sezony jsme bez trofeje. Něco je na trenérovi, něco na nás všech jako na týmu. V hodně ohledech se musíme zlepšit. Loni jsme zaostali o 27 bodů, letos jsme se Slavii přiblížili a věřím, že příští sezonu budeme tam, kde chceme být. Bude to těžké, ale musíme o titul zabojovat.
V Liberci jste nenasadil Kaana Kairinena, proč?
Kaan se za ty čtyři roky tady hodně zlepšil a víme, co dokáže. Pomáhá nám kontrolovat zápas a nejenom to. Má skvělé průnikové přihrávky, díky nimž si vytváříme příležitosti a dáváme góly. Chtěli jsme ale na jeho postu vyzkoušet Mannsverka spolu s Irvingem a Enemem. Myslím, že Sivert hrál dobře. Byl to pro něj první zápas na téhle pozici, ale v několika okamžicích to bylo z jeho strany dobré. Samozřejmě si musí zvyknout, ale dalo mi to určitý obrázek pro další sezonu, pokud tady zůstane.
Nadále chybí Filip Panák, kterému po sezoně končí smlouva. Váš komentář k němu?
Myslím, že je velkou osobností Sparty. Vím, že se objevují různé spekulace, ale sezona ještě neskončila. Bohužel tentokrát byl zraněný a kvůli problému s kotníkem nám nepomůže ani za týden. Myslím, že má pořád kvalitu, jen jsem před ním upřednostňoval jiné hráče. Bylo to mé rozhodnutí, že nehrál tak moc, jak by chtěl a jak věřím, že by mohl, protože jeho kvalitu vidíme na tréninku.
Mluvíme tu o hráčích, ale co vy? Zůstanete ve Spartě?
Víte, jak je to ve fotbale i v životě. Nic není garantované. Musíme si vyhodnotit celou sezonu. Jak říkal pan Čupr, jsme po této sezoně zklamaní. Každá sezona bez trofeje je ve Spartě zklamáním a bolí nás to. Hodně věcí se nám povedlo, jenže na ty se teď těžko soustředí. Ale vidím, jak jsme se za tu sezonu posunuli. Bohužel to nestačilo, a proto jsem říkal, že se příští sezonu musíme vrátit silnější.
Vy byste rád zůstal?
Mám smlouvu na dva roky a doufám, že i vy vidíte, jaký mám vztah s fanoušky, s hráči i realizačním týmem. Jsem vděčný za každou vteřinu, kterou s lidmi tady můžu strávit. Ale fotbal mě naučil, že nikdy nevíte, co se stane. Ale můžu slíbit, že budu klubu pomáhat co nejdéle to půjde a dokud mě tady budou chtít.