Chance Liga 2025/2026

Priske dostal dort, pak prohlásil: Zůstanu, dokud mě ve Spartě budou chtít

Autor:
  21:40
Svůj zápisník musel dát kapitánu Lukáši Haraslínovi, aby si mohl převzít dort a další dary. Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske tři dny před nedělním zápasem v Liberci oslavil devětačtyřicáté narozeniny a jeho svěřenci ho potěšili výhrou 2:0.
Sparťanský trenér Brian Priske s dortem v ruce po výhře v Liberci.

Sparťanský trenér Brian Priske s dortem v ruce po výhře v Liberci. | foto: ČTK

Sparťanský trenér Brian Priske pózuje s týmem s dortem v ruce po výhře v...
Sparťanský trenér Brian Priske před hostujícími fanoušky po výhře v Liberci.
Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.
Liberecký záložník Patrik Dulay s míčem před sparťany Matějem Rynešem a Asgerem...
Poblahopřáli mu i fanoušci během děkovačky a Priske pak s dortem v ruce zapózoval s celým týmem.

„Dostal jsem pěkný dort, láhev šampaňského a pár věcí od fanoušků. Tohle jsem nikdy v kariéře nezažil. Tři roky říkám, že máme fantastické fanoušky a jsem vděčný, jak se ke mně celou tu dobu chovali. Nejsem si jistý, že by někdy trenér, který nevyhrál titul, dostal dort,“ usmíval se Priske.

Sparťanský trenér Brian Priske pózuje s týmem s dortem v ruce po výhře v Liberci.

Pojďme k zápasu. Proč jste ho rozhodli až v závěru?
Dobrá otázka. Jedním z důvodů je, že jsme v úvodu neměli potřebnou kvalitu. Měli jsme pár šancí, ale nevyužili jsme je a museli jsme si počkat.

Jak se vůbec před takovým zápasem hledá motivace?
Je to výzva. Vidíte to všude, že s tím mají týmy v této fázi sezony problémy. Je to hodně o disciplíně hráčů. O ní jsme s nimi mluvili. Říkali jsme jim, že pořád máme o co hrát: o šest bodů, o naši hrdost a také že chceme hrát pro fanoušky, kteří přijeli do Liberce. A to samé bude platit za týden na Letné. Někteří hráči pak mají individuální motivaci směrem k reprezentaci. Navíc, všechno, co teď děláme, si vezmeme do příští sezony. Takže i pro mě je důležité zakončit tuhle sezonu co nejlépe, abychom se odrazili do příští sezony a šli pro titul.

Mluvíte o reprezentaci, ale někteří možná hrají i místo ve Spartě. Tlačíte na ně kvůli tomu?
Vždycky je tady tlak na hráče. Všichni chtějí hrát a nechtějí sedět na lavičce. Nezáleží na tom, jaký je to zápas a o co v něm jde. Ale v tuhle chvíli budeme samozřejmě hrdí, pokud se někteří naši hráči dostanou na mistrovství světa. Pro ně to může být šance jednou za život, takže jim v tom chceme pomoct.

Liberec - Sparta 0:2, na góly se čekalo, pak zápas zlomili Mercado s Haraslínem

O místo v národním týmu si chce říct také Jan Kuchta, ten ale proti Liberci nedal dvě velké šance.
To je fotbal. Samozřejmě je zklamaný, že nedal gól. Jako trenér máte radost, když útočníci dají gól, ale jsem si jistý, že u národního týmu vidí jeho výkony jako celek. V mnoha ohledech byl skvělý, hrál ve velké intenzitě, podržel míče, vyhrával souboje a měl šance. Samozřejmě chcete, aby je využil, ale někdy to prostě nevyjde. On je typ útočníka, který 99 takových šancí ze 100 promění, ale tentokrát mu to nevyšlo. Ale věřím, že reprezentace bude vnímat i ty ostatní aspekty.

Máte už v hlavě pozice, na kterých byste chtěli posílit pro příští ročník?
Víte, že vám tady neřeknu konkrétní pozice, ale jedno je jasné: dvě sezony jsme bez trofeje. Něco je na trenérovi, něco na nás všech jako na týmu. V hodně ohledech se musíme zlepšit. Loni jsme zaostali o 27 bodů, letos jsme se Slavii přiblížili a věřím, že příští sezonu budeme tam, kde chceme být. Bude to těžké, ale musíme o titul zabojovat.

V Liberci jste nenasadil Kaana Kairinena, proč?
Kaan se za ty čtyři roky tady hodně zlepšil a víme, co dokáže. Pomáhá nám kontrolovat zápas a nejenom to. Má skvělé průnikové přihrávky, díky nimž si vytváříme příležitosti a dáváme góly. Chtěli jsme ale na jeho postu vyzkoušet Mannsverka spolu s Irvingem a Enemem. Myslím, že Sivert hrál dobře. Byl to pro něj první zápas na téhle pozici, ale v několika okamžicích to bylo z jeho strany dobré. Samozřejmě si musí zvyknout, ale dalo mi to určitý obrázek pro další sezonu, pokud tady zůstane.

Sparťanský trenér Brian Priske před hostujícími fanoušky po výhře v Liberci.

Nadále chybí Filip Panák, kterému po sezoně končí smlouva. Váš komentář k němu?
Myslím, že je velkou osobností Sparty. Vím, že se objevují různé spekulace, ale sezona ještě neskončila. Bohužel tentokrát byl zraněný a kvůli problému s kotníkem nám nepomůže ani za týden. Myslím, že má pořád kvalitu, jen jsem před ním upřednostňoval jiné hráče. Bylo to mé rozhodnutí, že nehrál tak moc, jak by chtěl a jak věřím, že by mohl, protože jeho kvalitu vidíme na tréninku.

Mluvíme tu o hráčích, ale co vy? Zůstanete ve Spartě?
Víte, jak je to ve fotbale i v životě. Nic není garantované. Musíme si vyhodnotit celou sezonu. Jak říkal pan Čupr, jsme po této sezoně zklamaní. Každá sezona bez trofeje je ve Spartě zklamáním a bolí nás to. Hodně věcí se nám povedlo, jenže na ty se teď těžko soustředí. Ale vidím, jak jsme se za tu sezonu posunuli. Bohužel to nestačilo, a proto jsem říkal, že se příští sezonu musíme vrátit silnější.

Vy byste rád zůstal?
Mám smlouvu na dva roky a doufám, že i vy vidíte, jaký mám vztah s fanoušky, s hráči i realizačním týmem. Jsem vděčný za každou vteřinu, kterou s lidmi tady můžu strávit. Ale fotbal mě naučil, že nikdy nevíte, co se stane. Ale můžu slíbit, že budu klubu pomáhat co nejdéle to půjde a dokud mě tady budou chtít.

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Svůj zápisník musel dát kapitánu Lukáši Haraslínovi, aby si mohl převzít dort a další dary. Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske tři dny před nedělním zápasem v Liberci oslavil devětačtyřicáté...

Šest zápasů nabídl nedělní program 37. kola fotbalové Premier League. Manchester United zvítězil 3:2 nad Nottinghamem, Wolverhampton proti Fulhamu uhrál remízu 1:1. O záchranu bojující West Ham...

Pod sektorem zůstali slávističtí fotbalisté stát s rukama kolem ramen a poslouchali tradiční děkovačku fanoušků. Tentokrát nepoklekli. Jejich příznivci se s nimi mohli v Hradci Králové (1:3) poprvé...

Když mířil v poločasové pauze za hráči do kabiny, byla to pro něj nová situace. A rozhodně příjemná. „Ještě se mi jako ligovému trenérovi nikdy nestalo, že by můj tým vedl po půli 4:0. Zvláštní...

Jablonečtí fotbalisté se kvůli vysoké porážce 0:5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii (3:1) nedostali v Chance Lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. O ni budou muset...

Sparťanští fotbalisté ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o titul porazili Liberec na jeho stadionu 2:0. Zápas rozhodli až v poslední desetiminutovce, když se prosadili navrátilec po trestu Mercado a...

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

Bylo jich pět. Poklekli, každý držel svoji zarámovanou fotografii v ústeckém dresu. Nad nimi rozesmátí spoluhráči. Ústecký fotbal se sympaticky a dojemně rozloučil s hráči, kteří končí. Jsou mezi...

Kombinace náhody, systémových chyb i omylů. Tak označil předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík incident, který znovu otevřel otázku bezpečnosti na fotbalových stadionech. Tématu se...

Jsme zachránění, v posledních dvou kolech dáme nasát ligovou atmosféru dorostencům a hráčům z béčka, řekli si ve fotbalových Teplicích. Jenže tahle zdánlivě nevinná věta asistenta trenéra Ondřeje...

Novým trenérem fotbalistů Chelsea bude Xabi Alonso. Příchod španělského kouče na Stamford Bridge, o němž už dříve spekulovala média, v neděli potvrdilo vedení klubu Premier League....

Hvězdný portugalský útočník Cristiano Ronaldo se stále nedočkal velké trofeje na angažmá v an-Nasru, v sobotu měl přitom saúdskoarabský fotbalový klub dokonce dvě šance na zisk některé z nich. V...

