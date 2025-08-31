Chance Liga 2025/2026

Koubek se po remíze čílil: Jsem zděšený, kam fotbal směřuje. Tohle byl wrestling!

Michael Havlen
  20:19
Jeho tým dlouho vedl, ale nakonec v Liberci remizoval 1:1. Víc než to však plzeňskému trenérovi Miroslavu Koubkovi vadil podle něj až příliš agresivní styl utkání. „To není fotbal, to je wrestling, to je přetlačovaná,“ zlobil se.
Plzeňský kouč Miroslav Koubek během utkání v Liberci.

Plzeňský kouč Miroslav Koubek během utkání v Liberci. | foto: ČTK

Liberecký Aziz Kayondo se snaží získat míč v souboji s Janem Paluskou z Plzně.
Liberecký trenér Radoslav Kováč
Fotbalisté Liberce se radují z gólu Šimona Gabriela (vpravo).
Liberecký obránce Šimon Gabriel oslavuje svůj gól.
10 fotografií

„Takový fotbal neuznávám. Tímto směrem to nemůže pokračovat. Musíme to společnými silami zastavit,“ přidal Koubek.

Je pro vás bod z Liberci ztráta, nebo zisk?
Zisk. Dohrávali jsme s totálním torzem kádru. Nepřijeli sem hráči základu Spáčil, Durosinmi a Dweh, a během zápasu jsme navíc ztráceli kreativní hráče. Na prvním místě Višinského (který skončil otřesený v nemocnici), potom šel dolů Ladra, který měl žlutou kartu a už si to tak hlídal, že vlastně nebránil. Nakonec ještě na hrotu odstoupil Vydra.

Liberec - Plzeň 1:1, na Ladrův gól reagoval Gabriel, hosté přišli o Višinského

Styl zápasu více seděl domácím. Souhlasíte?
V téhle soubojové válce samozřejmě domácí cítili krev. Šli do nás od začátku, ale jak jsme ztráceli hráče, tak cítili, že nás můžou udělat. Neměli k tomu daleko, vytvořili si tlak, ale dali jen gól ze standardky. Na základě toho všeho si myslím, že je to pro nás dobrý bod.

Považoval jste utkání za až příliš tvrdé?
Jsem zděšený, kam to směřuje. Mně se takový fotbal nelíbí, neuznávám ho. Je to pak o tom, kdo utkání řídí, co pustí, co připustí a co trestá, takže dneska to bylo nebezpečné utkání. Hráči se v každém souboji musí prát. My taky nejsme žádní beránci, ale to jsou lokty, teče krev... V takových zápasech jde jen o souboj a odražený míč. Nechtěl bych, aby se takhle vyvíjel český fotbal. Vstupují do toho vlivní lidé, mužstva jsou nahecovaná, každý chce být úspěšný, tomu rozumím, ale hrajeme fotbal. Nám se v Evropě hraje líp než v české lize, tohle je jako v ringu.

Plzeňský záložník Tomáš Ladra (vpravo) inkasuje žlutou kartu v utkání proti Liberci.

Jak jsou na tom hráči, kteří do Liberce nepřijeli?
Mohl bych jmenovat další, kteří nám chybí, jsme na tom kriticky a dnes jsme přišli o dalšího hráče. Uvidíme, jak na tom bude Matěj Vydra, který taky nedohrál kvůli zranění. Ještě štěstí, že je teď reprezentační pauza.

Koho byste za výkon v Liberci vyzdvihl? Brankáře Jedličku?
Určitě, v některých situacích nás podržel. Dobře hrál i Paluska, obrana byla pod tlakem, ale kluci se s tím dokázali popasovat – i Markovič a bojovník Jemelka.

Vstoupit do diskuse

7. kolo

8. kolo

Kompletní los

6. kolo

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
2. AC Sparta PrahaSparta 6 5 1 0 13:6 16
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fotbalové přestupy ONLINE: Leverkusen údajně zvažuje, že odvolá Ten Haga

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Táborsko porazilo rezervu Sparty, Ústí přetlačilo Budějovice. Slaví také Artis

Fotbalisté Táborska v 8. kole druhé ligy zvítězili 3:1 na hřišti Sparty B a jsou v čele neúplné tabulky. K posunu jim pomohlo i odložení utkání dvou dosud nejlepších týmů soutěže mezi Zbrojovkou Brno...

31. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  20:14

ONLINE: Sparta - Zlín 0:0, jásal Haraslín, jeho gól ale nakonec ruší ofsajd

Sledujeme online

Sparťanští fotbalisté se chtějí vrátit do čela tabulky. Na závěr 7. kola Chance Ligy hrají proti Zlínu, který na ně ztrácí pouhé tři body. Zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné...

31. srpna 2025  19:02,  aktualizováno  20:11

Liverpool jásá, šlágr rozsekl Szoboszlai. Diouf asistoval u výhry, City opět bez bodu

Šlágr třetího kola Premier League vyšel lépe Liverpoolu. O těsném a upracovaném vítězství obhájců titulu nad Arsenalem (1:0) rozhodl parádní přímý kop Dominika Szoboszlaie. Manchester City znovu...

31. srpna 2025  14:50,  aktualizováno  19:56

Olomouc - Baník 1:0, domácí slaví díky Vašulínovi, hosté se dál trápí

Aktualizujeme

Fotbalisté Sigmy Olomouc slaví domácí výhru v 7. kole nejvyšší domácí ligy nad Baníkem Ostrava. Vítězný gól zařídil už ve 13. minutě Daniel Vašulín. Šance hostů na srovnání bezpečně likvidoval domácí...

31. srpna 2025,  aktualizováno  19:32

Liberec - Plzeň 1:1, na Ladrův gól reagoval Gabriel, hosté přišli o Višinského

Fotbalisté Plzně v 7. kole první ligy pouze remizovali v Liberci 1:1 a již počtvrté v této sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. V 28. minutě otevřel skóre hostující Tomáš Ladra, po přestávce...

31. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  17:54

Fotbalové přestupy ONLINE: Leverkusen údajně zvažuje, že odvolá Ten Haga

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

31. srpna 2025  15:15

Bude „mušle“ olomoucká? Sigma zvažuje, že na sever hostující fandy nepustí

Ty záběry vždy obletí republiku. Když fotbalová Sigma hraje na Andrově stadionu se Slavií, Spartou nebo Baníkem, hanácký klub uvolní hostujícímu táboru ikonickou severní tribunu. A fanoušci soupeře...

31. srpna 2025  11:03

Rok po sestupu v nároďáku. Žádný ostych, říká si Cedidla. V lize riskoval bez masky

Tohle je fotbalová pohádka, která teprve začíná. Loni v červnu v Jablonci sestoupil se Zlínem z první ligy, teď už jako hráč severočeského celku dostal Martin Cedidla poprvé pozvánku do české...

31. srpna 2025  9:46

Trpišovský o posile: Taková tu od Stanciua nebyla. Penalta? Kéž by se tak vracely vždy

Společně s tiskovým mluvčím nejdřív objasnili, proč nechytal Aleš Mandous, když jiný fotbalista na hostování, Filip Prebsl, proti Slavii za Mladou Boleslav nastoupil: „Celý týden měl zdravotní...

31. srpna 2025  9:06

Real zůstává stoprocentní, Mallorcu srazil Vinícius. Atlético dál marně čeká na výhru

Real Madrid vyhrál i třetí zápas v nové sezoně španělské fotbalové ligy, i když s Mallorcou doma překvapivě prohrával. O vítězství 2:1 rozhodl gólem v 38. minutě Vinícius Júnior. Atléticu Madrid se...

30. srpna 2025  23:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chytil o Tvrdíkově upřímnosti: I s přítelkyní to máte někdy horší. Kouč mu poradil fígl

Lepší odpověď na to, co se kolem něj v minulém týdnu strhlo, ani dát nemohl. Slávistický fotbalista Mojmír Chytil se po nepříjemném vzkazu přes média klidně mohl urazit nebo snad trucovat. Místo toho...

30. srpna 2025  23:43

Ml. Boleslav - Slavia 1:3, hosty přibrzdila opakovaná penalta, rozhodl Chaloupek

Slávističtí fotbalisté třetí ligovou ztrátu v sezoně nedovolili. V Mladé Boleslavi sice přišli o vedení kvůli opakované penaltě, kterou proměnil Vojta, nakonec však díky trefám Chaloupka a Schranze...

30. srpna 2025  21:58,  aktualizováno  22:41

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.