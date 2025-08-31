Koubek se po remíze čílil: Jsem zděšený, kam fotbal směřuje. Tohle byl wrestling!

„Takový fotbal neuznávám. Tímto směrem to nemůže pokračovat. Musíme to společnými silami zastavit,“ přidal Koubek.
Je pro vás bod z Liberci ztráta, nebo zisk?
Zisk. Dohrávali jsme s totálním torzem kádru. Nepřijeli sem hráči základu Spáčil, Durosinmi a Dweh, a během zápasu jsme navíc ztráceli kreativní hráče. Na prvním místě Višinského (který skončil otřesený v nemocnici), potom šel dolů Ladra, který měl žlutou kartu a už si to tak hlídal, že vlastně nebránil. Nakonec ještě na hrotu odstoupil Vydra.
|
Liberec - Plzeň 1:1, na Ladrův gól reagoval Gabriel, hosté přišli o Višinského
Styl zápasu více seděl domácím. Souhlasíte?
V téhle soubojové válce samozřejmě domácí cítili krev. Šli do nás od začátku, ale jak jsme ztráceli hráče, tak cítili, že nás můžou udělat. Neměli k tomu daleko, vytvořili si tlak, ale dali jen gól ze standardky. Na základě toho všeho si myslím, že je to pro nás dobrý bod.
Považoval jste utkání za až příliš tvrdé?
Jsem zděšený, kam to směřuje. Mně se takový fotbal nelíbí, neuznávám ho. Je to pak o tom, kdo utkání řídí, co pustí, co připustí a co trestá, takže dneska to bylo nebezpečné utkání. Hráči se v každém souboji musí prát. My taky nejsme žádní beránci, ale to jsou lokty, teče krev... V takových zápasech jde jen o souboj a odražený míč. Nechtěl bych, aby se takhle vyvíjel český fotbal. Vstupují do toho vlivní lidé, mužstva jsou nahecovaná, každý chce být úspěšný, tomu rozumím, ale hrajeme fotbal. Nám se v Evropě hraje líp než v české lize, tohle je jako v ringu.
Jak jsou na tom hráči, kteří do Liberce nepřijeli?
Mohl bych jmenovat další, kteří nám chybí, jsme na tom kriticky a dnes jsme přišli o dalšího hráče. Uvidíme, jak na tom bude Matěj Vydra, který taky nedohrál kvůli zranění. Ještě štěstí, že je teď reprezentační pauza.
Koho byste za výkon v Liberci vyzdvihl? Brankáře Jedličku?
Určitě, v některých situacích nás podržel. Dobře hrál i Paluska, obrana byla pod tlakem, ale kluci se s tím dokázali popasovat – i Markovič a bojovník Jemelka.