Friis po blamáži: Věřím, že to otočíme. Jestli zůstanu? To není moje rozhodnutí

„Nemám pochybnosti. Dokud mi věří ti, kteří mě sem přivedli, budu si stoprocentně jistý, že to zvládneme,“ ubezpečoval Friis mezi novináři. „Nikdy o sobě nepochybuju. Ale jestli zůstanu, to není moje rozhodnutí. To vím já a víte to i vy.“

No právě. Řešíte svou pozici s vedením? Cítíte, že tlak roste?

Nic takového jsem s nikým neřešil. Ale tlak v klubu jako je Sparta je samozřejmě obrovský. Zvlášť, pokud delší dobu nevyhráváte, pak ještě narůstá. Ale já opravdu nic s nikým neprobíral, to musí vyřešit vedení.

Bojíte se, že o místo přijdete?

Nebojím. Pokud bych se bál, tuhle práci nemůžu dělat. Přijít o místo je součást naší práce. Ten risk na sebe berete, už když kývnete na nabídku. Nebojím se, že přijdu o práci, jen mě trápí situace, do jaké se tým a klub dostal. Kdybych před vámi seděl vystrašený, byl bych tu zbytečně.

Jak těžké je kousnout další ztrátu? Navíc s předposledním týmem tabulky?

Hodně těžké. Nemám slov. Tak pozdě ztratit vítězství... Je složité to kousnout.

V pátek za vámi na Strahov dorazili fanoušci, aby si situaci vyříkali. Teď na vás po zápase pískali. Jak se s tím žije?

Setkání s nimi bylo v pohodě, proběhla celkem rozumná diskuze, vůbec nic špatného. Zůstane mezi námi, co jsme si přesně řekli, ale měli svůj názor a přišli si o něm popovídat, což je v pořádku. Vypořádat se s tím je další součást mojí práce, zvlášť v klubu s tak silnou fanouškovskou základnou. Nic špatného se v pátek nestalo. Lidi celou dobu stojí za námi, i v téhle mizerné situaci, do které jsme se dostali.

Ztěžuje ji i marodka, během zápasu mezi zraněně přibyl i obránce Ryneš. Jak to s ním vypadá?

Nemám teď žádné konkrétní zprávy. Pokud jsem dobře viděl, dostal ránu na kotník, bylo vidět, že ho to hodně bolelo, ale nedokážu říct, jak přesně to s ním teď vypadá. Uvidíme v neděli, ale první dojem nebyl úplně dobrý.

A jak to vypadá s Haraslínem? Kdy bude fit?

V tomhle roce už je určitě out. Těžko říct, jak přesně dlouho bude chybět. Možná i v prvních dvou zápasech Ligy mistrů v novém roce. Pro zápas s Karvinou se nám snad vrátí někdo ze zraněných hráčů aspoň na lavičku, další víkend by jich mohlo být ještě víc.