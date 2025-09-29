Chance Liga 2025/2026

Přímá červená pro Chorého ne, měl však dostat dvě žluté karty, potvrdila komise

Autor:
  11:38
Mohl to pro něj být pořádně hořký návrat po šestizápasovém trestu. Útočník fotbalové Slavie Tomáš Chorý nicméně za šlápnutí na ruku Jaroslava Svozila viděl pouze žlutou kartu, což bylo podle komise rozhodčích správné rozhodnutí. Jenže v té době už podle ní měl hrát pod karetní hrozbou.
Tomáš Chorý v souboji s hráčem Dukly.

Tomáš Chorý v souboji s hráčem Dukly. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávisté Zmrzlý a Chorý (zleva) v hlavičkovém souboji s Isifem z Dukly.
Dvougólový hrdina. Tomáš Chorý se proti Dukle prosadil v prvním poločase hned...
Tomáš Chorý ustál souboj se Svozilem z Dukly.
Slávista Tomáš Chorý si užívá vstřelený gól proti Dukle.
18 fotografií

Chorý se při svém návratu nakonec dvakrát gólově prosadil, byl ale také u dvou sporných momentů.

V 6. minutě se srazil s hostujícím Svozilem a na zemi mu pak nepochopitelně stiskl hýždě.

„Rozhodčí chybně neudělil žlutou kartu hráči domácího družstva za nesportovní chování vůči soupeři. Rozhodčí situaci nemohl ze svého postavení vidět. Nejednalo se o přestupek na udělení červené karty, VAR správně neintervenoval,“ řekla komise.

Chorý tak v zápase pokračoval bez karty a ve 33. minutě stejnému hráči opět po osobním souboji došlápl na ruku. V této situaci se řešilo i možné udělení přímé červené karty, nakonec však zůstal pouze žlutý trest.

„Ve 33. minutě utkání rozhodčí správně udělil žlutou kartu hráči domácího družstva č. 25 za neúmyslné šlápnutí na ruku soupeře,“ doplnila komise.

„Šel jsem mu do těla a tohle jsem nechtěl. Hned jsem se mu omlouval. Takové situace vždycky byly a budou. A bohužel jsem v nich vždycky já,“ dušoval se bezprostředně po utkání.

Pokud by však Chorý viděl žlutou kartu už za svůj první zákrok, což podle komise měl, sudí by ho stejně vyloučil. Lze se jen domnívat, zda by se vytáhlý třicetiletý útočník v souboji zachoval jinak, kdyby už hrál pod žlutou kartou.

Chorý je zpět: dva góly i šlápnutí za žlutou. To bych nebyl já, aby se něco neřešilo, řekl

V lize nastoupil poprvé od incidentu na Slovácku (1:0), kde v závěru nepochopitelně udeřil domácího brankáře Heču pěstí do rozkroku.

Penaltové situace v Plzni správně

Další dva momenty, k nimž se komise vyjádřila, pocházejí ze zápasu Plzně se Zlínem (0:1).

Ve 28. minutě pelášil Durosinmi na bránu, ale ve vápně ho zastavil hostující Kolář. Z dálky to vypadalo, že ho pouze odstrčil ramenem, opakované záběry však ukázaly, že mu současně podrazil nohu.

„Rozhodčí správně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Hráč hostujícího družstva svoji levou nohou podrazil hráče domácího družstva,“ potvrdila komise.

Balon si postavil faulovaný Durosinmi, ale trefil pouze tyč, takže Plzeň i nadále prohrávala 0:1.

Po změně stran se pak dožadovala další penalty.

Višinský po pěkné kombinaci obehrál Fukalu, zavadil o jeho nohu a upadl. V tomto případě sudí pokutový kop nenařídil a podle komise se rozhodl správně. „Nejednalo se o přestupek hostujícího hráče,“ vysvětlila komise.

Komise rozhodčích se tradičně vyjadřuje ke čtyřem situacím, která ji vyberou média. Ostatní momenty si vyhodnocuje interně.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

5. kolo

11. kolo

Kompletní los

10. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
12. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
13. FC Baník OstravaOstrava 9 1 3 5 6:12 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 9 0 4 5 9:19 4
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé

Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...

Připomeňte si stříbrné hrdiny z Chile, znáte je? Po Lálovi zůstali už jen dva

Loni v prosinci Josef Jelínek, v sobotu Jan Lála. Je to smutné loučení s legendárními Chilany, fotbalisty Československa, kteří před třiašedesáti lety málem vyhráli mistrovství světa. V kádru jich...

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?

Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Přímá červená pro Chorého ne, měl však dostat dvě žluté karty, potvrdila komise

Mohl to pro něj být pořádně hořký návrat po šestizápasovém trestu. Útočník fotbalové Slavie Tomáš Chorý nicméně za šlápnutí na ruku Jaroslava Svozila viděl pouze žlutou kartu, což bylo podle komise...

29. září 2025  11:38

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

29. září 2025  10:53,  aktualizováno  11:18

Tijani? Mrhá potenciálem. Janotka i o krizi, která není, a zraněných hráčích

Že by se fotbalistům Olomouce povedlo odčinit úterní blamáž, kdy coby obhájci vypadli z Českého poháru na úkor týmu ze čtvrté ligy? To ani zdaleka.

29. září 2025  9:56

NEJ Z LIGY: Specialista Panák i Cupákova další lekce. A bez Vašulína góly nejsou!

Do derby pražských S půjde z výhodnější pozice Sparta, která v 10. kole přejela Baník i díky trefě kapitána Panáka a udržela se na čele tabulky o bod před Slavií. S tou drží krok rozjetý Jablonec,...

29. září 2025  9:10

Když mlčím, je zle! Inter cepuje kuřák a pán s helmou, co se učil znovu chodit

Premium

Od našeho zpravodaje v Itálii Také on, český fotbalový talent Samuel Grygar, si mohl v kabině juniorky Interu Milán před lety připadat jako jeden z žáků Cimrmanovy osmé cé, kde už sedmý rok hledají třídní knihu. Ředitel školy ve...

29. září 2025

Yamal se vrátil po zranění, hned připravil vítězný gól. A Barcelona opět vede ligu

Barcelona porazila v sedmém kole španělské fotbalové ligy doma Real Sociedad 2:1 a díky čtvrté výhře v řadě předstihla v čele tabulky Real Madrid. V úspěšném tažení pokračuje nováček Elche, který se...

28. září 2025  20:48,  aktualizováno  23:05

Fanoušci pískali, Koubek hráče hájil: Dřeli jako koně. Moje pozice? Nic neřeším

Pískot fanoušků se na hráče snášel už po zpackaném prvním poločase. Po porážce se Zlínem 0:1 pak fotbalisté z ochozů slyšeli pokřik: „Bojujte za Plzeň!“ Viktoria má za sebou další nepovedený večer....

28. září 2025  22:28

Coufal znovu produktivní, asistencí zajistil Hoffenheimu remízu s Freiburgem

Fotbalisté Hoffenheimu v pátém kole bundesligy uhráli ve Freiburgu remízu 1:1. Vladimír Coufal připravil vyrovnávací gól hostů a po brance před týdnem do sítě Bayernu Mnichov si připsal v novém...

28. září 2025  17:44,  aktualizováno  22:01

Plzeň - Zlín 0:1, výhru nováčka vystřelil Cupák, Durosinmi trefil z penalty jen tyč

Plzeňští fotbalisté prohráli v domácí soutěži podruhé v řadě. V 10. kole překvapivě padli s nováčkem ze Zlína, který je vystřídal na čtvrtém místě ligové tabulky. Jediný gól zápasu vstřelil ve 27....

28. září 2025,  aktualizováno 

Penalta jako Panenka? Splněné přání, kluci mi to uznali, smál se kanonýr Chramosta

V první lize se Jan Chramosta postavil celkem ke čtrnácti pokutovým kopům a všechny proměnil. Poslední dva v domácím duelu 10. kola s Mladou Boleslaví, v němž zajistil fotbalistům Jablonce vítězství...

28. září 2025  20:05

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Arsenal v nastavení zasadil smrtící ránu Newcastlu, Aston Villa slaví první výhru

Vypadalo to na třetí ztrátu z úvodních šesti kol, ale fotbalisté Arsenalu nakonec šlágr víkendového programu Premier League zvládli. V šesté minutě nastavení jim výhru 2:1 nad Newcastlem zajistil...

28. září 2025  14:50,  aktualizováno  19:51

Jablonec - Ml. Boleslav 2:0, pátá výhra v řadě, Chramosta proměnil dvě penalty

I nadále zůstávají neporaženi, v tabulce první ligy mají stejně bodů jako Slavia a jen o jeden méně než vedoucí Sparta. Fotbalisté Jablonec prodloužili úctyhodnou šňůru v utkání 10. kola proti Mladé...

28. září 2025,  aktualizováno  18:09

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.