Přímá červená pro Chorého ne, měl však dostat dvě žluté karty, potvrdila komise

Chorý se při svém návratu nakonec dvakrát gólově prosadil, byl ale také u dvou sporných momentů.
V 6. minutě se srazil s hostujícím Svozilem a na zemi mu pak nepochopitelně stiskl hýždě.
„Rozhodčí chybně neudělil žlutou kartu hráči domácího družstva za nesportovní chování vůči soupeři. Rozhodčí situaci nemohl ze svého postavení vidět. Nejednalo se o přestupek na udělení červené karty, VAR správně neintervenoval,“ řekla komise.
Chorý tak v zápase pokračoval bez karty a ve 33. minutě stejnému hráči opět po osobním souboji došlápl na ruku. V této situaci se řešilo i možné udělení přímé červené karty, nakonec však zůstal pouze žlutý trest.
„Ve 33. minutě utkání rozhodčí správně udělil žlutou kartu hráči domácího družstva č. 25 za neúmyslné šlápnutí na ruku soupeře,“ doplnila komise.
„Šel jsem mu do těla a tohle jsem nechtěl. Hned jsem se mu omlouval. Takové situace vždycky byly a budou. A bohužel jsem v nich vždycky já,“ dušoval se bezprostředně po utkání.
Pokud by však Chorý viděl žlutou kartu už za svůj první zákrok, což podle komise měl, sudí by ho stejně vyloučil. Lze se jen domnívat, zda by se vytáhlý třicetiletý útočník v souboji zachoval jinak, kdyby už hrál pod žlutou kartou.
V lize nastoupil poprvé od incidentu na Slovácku (1:0), kde v závěru nepochopitelně udeřil domácího brankáře Heču pěstí do rozkroku.
Penaltové situace v Plzni správně
Další dva momenty, k nimž se komise vyjádřila, pocházejí ze zápasu Plzně se Zlínem (0:1).
Ve 28. minutě pelášil Durosinmi na bránu, ale ve vápně ho zastavil hostující Kolář. Z dálky to vypadalo, že ho pouze odstrčil ramenem, opakované záběry však ukázaly, že mu současně podrazil nohu.
„Rozhodčí správně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Hráč hostujícího družstva svoji levou nohou podrazil hráče domácího družstva,“ potvrdila komise.
Balon si postavil faulovaný Durosinmi, ale trefil pouze tyč, takže Plzeň i nadále prohrávala 0:1.
Po změně stran se pak dožadovala další penalty.
Višinský po pěkné kombinaci obehrál Fukalu, zavadil o jeho nohu a upadl. V tomto případě sudí pokutový kop nenařídil a podle komise se rozhodl správně. „Nejednalo se o přestupek hostujícího hráče,“ vysvětlila komise.
Komise rozhodčích se tradičně vyjadřuje ke čtyřem situacím, která ji vyberou média. Ostatní momenty si vyhodnocuje interně.