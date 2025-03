Gól Boleslavi po přešlapu? Přestupek, VAR ale nemohl zasáhnout, vysvětlila komise

Taky jste zvědaví, jak tahle zápletka dopadne? Sparta, úřadující fotbalový šampion, dostala dvě překvapivé facky za sebou. Ve chvíli, kdy to legendární pražský klub nečekal (obzvlášť po vítězném...

Z opakovaných záběrů to bylo zcela zjevné. Daniel Mareček při autovém vhazování, po němž fotbalisté Mladé Boleslavi skórovali v utkání s Karvinou (1:3), šlápl přes čáru. Že se jednalo o porušení...

Na podzim do klubu vstoupil jako spoluvlastník, teď už mu patří 85 procent akcií. Matěj Turek, zakladatel investičního fondu 10X, je novým majitelem fotbalové Dukly, kterou koupil od miliardáře Petra...

Třetím rokem sahají fotbalisté MFK Vyškov po postupu do první ligy, i nyní jsou na barážových příčkách. To vše ve velmi skromných podmínkách s herním zázemím na stařičkém stadionu v Drnovicích. Jenže...

Martin Vitík se zdráhal proti němu vystoupit, a tak se nerozpakoval, zpoza vápna práskl do balonu slabší levačkou a jeho rána zaplavala přesně k bližší tyči. Odvážné zakončení, ale o to hezčí gól,...

Klímova gólová premiéra: Vůbec jsem nevěděl, co se v takových situacích dělá

Co na tom, že to bylo v zápase s týmem, který v této sezoně ještě nevyhrál. To obránce Hradce Králové Jakuba Klímu nijak trápit nebude.A nejen proto, že jeho gól byl nakonec jediný a tím i vítězný.