Ryneš měl jít ven, penalta na Chorého nebyla. Komise potvrdila chyby sudích

Dvě diskutované situace ve fotbalové lize a obě vyhodnocené špatně. Slavia neměla v utkání 17. kola se Slováckem kopat penaltu za zákrok Muldera na Chorého a sparťan Matěj Ryneš měl pro změnu vidět červenou kartu za udeření pardubického Krobota. Potvrdila to komise rozhodčích.
Slavia doma v 17. kole porazil Slovácko 3:0, když první gól dala z diskutované penalty.

Chorý po čtvrthodině hry běžel za dlouhým balonem a následně spadl po souboji s hostujícím Mulderem. Sudí Volek s odpískáním faulu neváhal a VAR jeho verdikt nerozporoval, byť z opakovaných záběrů bylo zřejmé, že Chorý padal sám od sebe a teprve pak se zahákl o nohu obránce.

Experti se divili penaltě na slávistu Chorého, sudí viděl podražení

„Od Muldera tam nebyla vůbec žádná snaha faulovat,“ říkal už v televizním studiu expert Antonín Rosa a komise mu dala za pravdu.

„V 15. minutě utkání rozhodčí chybně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo. O přestupek hráče hostujícího družstva se nejednalo, VAR měl intervenovat,“ stojí v komuniké.

Chorý, jenž následně vstřelil druhý gól zápasu, se pak nachomýtl ještě k jedné sporné situaci.

V závěru poločasu na vlastní polovině v souboji o míč po podkopnutí Daníčkem ztratil rovnováhu, ale pokračoval v pohybu a následně těsně po odkopnutí balonu tvrdě dopadl na hostujícího Stojčevského.

„Ve 41. minutě utkání rozhodčí správně ponechal výhodu po přestupku na domácího hráče, který v pádu odehrál míč. Následná srážka se soupeřem byla nezaviněná, takže rozhodčí nechal správně pokračovat ve hře,“ řekla nicméně komise.

Ryneš měl proti Pardubicím dostat červenou

Chyby se dopustil také sudí Rouček na Spartě.

Když Pardubice vstřelily třetí gól, hostující Krobot slavil přímo před kotlem domácích příznivců, kvůli čemuž ho konfrontoval sparťanský kapitán Haraslín a strhla se hromadná potyčka.

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Ke klubku hráčů o chvíli později přiběhl obránce Ryneš a udeřil Krobota do obličeje. Rouček mu však udělil pouze žlutou kartu.

„V 66. minutě utkání rozhodčí chybně neudělil červenou kartu hráči domácího družstva č. 11 za udeření soupeře rukou do obličeje v přerušené hře. VAR měl intervenovat,“ potvrdila komise.

Sparta nakonec prohrála 2:4.

Komise se vyjádřila ještě k zákroku Tekijaškiho na Vlkanovu v sobotním utkání s Hradce Králové s Jabloncem (2:0).

Jablonecký stoper v závěru utkání na polovině hřiště tvrdě vrazil do soupeře a poté mu ještě dopadl na nohu, faul se však nepískal.

„Mám o něj obavy, ať si o tom zákroku udělá každý obrázek sám. Je tam loket za krk, pak padnutí, Adam tam má nohu, která se mu prolomila. Máme obavu, aby to nebylo zlomené,“ pronesl před novináři hradecký kouč Horejš.

Komise uznala, že sudí Radina měl odpískat přímý kop za nedbalé vražení do soupeře v souboji o míč, žlutou či červenou kartu nicméně udělovat neměl.

„Následný pád hráče hostujícího družstva č. 4 na nohu hráče domácího družstva č. 58 již přestupkem nebyl,“ doplnila.

Komise se tradičně vyjadřuje ke čtyřem situacím uplynulého kola, které je vyberou média. Zbytek si vyhodnocuje interně.

