Komise vyloučila Karvinou z první ligy. Tým se může odvolat, trest zná i primátor Wolf

„K případu členského klubu MFK Karviná a.s. Etická komise FAČR rozhodla o vyloučení družstva z nejvyšší soutěže z toho důvodu, že se jednalo o disciplinární přečiny spáchané v souvislosti s utkáními v boji o udržení v nejvyšší soutěži,“ vysvětlila komise.
„V této souvislosti pro úplnost uvádíme, že rozhodnutí je nepravomocné a případný disciplinární trest bude vykonatelný až po právní moci rozhodnutí,“ doplnila.
Pokud bude Karviná opravdu přeřazená do druhé ligy, s jistotou přijde o místo v Konferenční lize, které si vybojovala triumfem v domácím poháru.
„Dlouho jsem se koncentroval jen na finále, ale pak už na mě dolehly i myšlenky na budoucnost,“ říkal bezprostředně po finále kouč Marek Jarolím.
|
Karvinský úspěch halí nejistota. Myšlenky na budoucnost na mě dolehly, přiznal kouč
Pokud se Karviná s Wolfem proti verdiktu neodvolají, na což mají pět dnů, bude platit. Z toho by těžila Dukla, která by se udržela v první lize – sezona totiž formálně bude ukončena až 22. června, tedy za týden. Pokud se nicméně Karviná odvolá a verdikt bude potvrzen až později, odehraje se příští ročník první ligy s patnácti účastníky.
Karviná byla do korupční aféry, která vypukla letos v březnu, zapojená přes primátora Wolfa, jenž je zároveň šéfem klubu.
Wolf prý mimo jiné ovlivnil zápas s Českými Budějovicemi v březnu 2024 a také měl nabídnout úplatek ve výši sto tisíc korun budějovickému hráči Samuelu Šigutovi a příslibem přestupu. Karviná tehdy byla poslední a souseda v tabulce porazila 2:1 gólem ze sporné penalty v nastaveném čase.
|
Fotbal podle primátora. Karviná kvůli korupci trne, proč lpěla na setrvání v lize?
„V této souvislosti je zároveň nutné posuzovat případné jednání konkrétních osob individuálně a bez automatického přičítání jejich odpovědnosti klubu jako právnické osobě,“ ohradila se Karviná proti podezřením.
Připravujeme podrobnosti...