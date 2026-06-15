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Chance Liga 2025/2026

Komise vyloučila Karvinou z první ligy. Tým se může odvolat, trest zná i primátor Wolf

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Aktualizujeme   21:34aktualizováno  21:57
Fotbalová Karviná byla za zapojení do korupční kauzy vyloučena z první ligy, navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Její šéf, Jan Wolf, zaplatí tři miliony a 12 let nesmí působit ve fotbale. V pondělí večer o tom rozhodla etická komise. Karviná se může proti verdiktu odvolat.

Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„K případu členského klubu MFK Karviná a.s. Etická komise FAČR rozhodla o vyloučení družstva z nejvyšší soutěže z toho důvodu, že se jednalo o disciplinární přečiny spáchané v souvislosti s utkáními v boji o udržení v nejvyšší soutěži,“ vysvětlila komise.

„V této souvislosti pro úplnost uvádíme, že rozhodnutí je nepravomocné a případný disciplinární trest bude vykonatelný až po právní moci rozhodnutí,“ doplnila.

Pokud bude Karviná opravdu přeřazená do druhé ligy, s jistotou přijde o místo v Konferenční lize, které si vybojovala triumfem v domácím poháru.

„Dlouho jsem se koncentroval jen na finále, ale pak už na mě dolehly i myšlenky na budoucnost,“ říkal bezprostředně po finále kouč Marek Jarolím.

Karvinský úspěch halí nejistota. Myšlenky na budoucnost na mě dolehly, přiznal kouč

Pokud se Karviná s Wolfem proti verdiktu neodvolají, na což mají pět dnů, bude platit. Z toho by těžila Dukla, která by se udržela v první lize – sezona totiž formálně bude ukončena až 22. června, tedy za týden. Pokud se nicméně Karviná odvolá a verdikt bude potvrzen až později, odehraje se příští ročník první ligy s patnácti účastníky.

Karviná byla do korupční aféry, která vypukla letos v březnu, zapojená přes primátora Wolfa, jenž je zároveň šéfem klubu.

Wolf prý mimo jiné ovlivnil zápas s Českými Budějovicemi v březnu 2024 a také měl nabídnout úplatek ve výši sto tisíc korun budějovickému hráči Samuelu Šigutovi a příslibem přestupu. Karviná tehdy byla poslední a souseda v tabulce porazila 2:1 gólem ze sporné penalty v nastaveném čase.

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„V této souvislosti je zároveň nutné posuzovat případné jednání konkrétních osob individuálně a bez automatického přičítání jejich odpovědnosti klubu jako právnické osobě,“ ohradila se Karviná proti podezřením.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
2. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1
3. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
4. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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