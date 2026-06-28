Karviná prý stáhne odvolání a zamíří do druhé ligy. Kdo by ji nahradil mezi elitou?

Informoval o tom server inFotbal.
Kdyby se Karviná neodvolala, zůstala by v první lize Dukla - ta teď ale bude případně oslovena až jako třetí, jelikož už byl mezitím nalosován nový ročník, Karviná v něm figuruje a Pražané definitivně sestoupili.
První dostane možnost zahrát si nejvyšší soutěž Táborsko a po něm případně ještě Artis Brno, tedy dva účastníci baráže.
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Karviná zvažuje stažení odvolání. Liga? Je to cesta na popravu, tuší Táborsko
„První liga je pro šestnáct vyvolených. To se neodmítá, ale zároveň je to cesta na popravu. Už teď vlastně není čas se vůbec připravit. Není to jen o hráčích A týmu, ale o celém klubu i tom, co by případný rok v lize pro něj znamenal,“ říkal nicméně před několika dny Ivo Táborský, výkonný ředitel Táborska.
Nemělo by každopádně dojít k situaci, že by se liga dohrávala s 15 účastníky, což reálně hrozilo.
Karviná byla vyloučená za zapojení do korupční aféry, rozhodnutí však bylo nepravomocné a odvolání vyvolalo řadu obav nejenom z hlediska organizace. Nebylo totiž pravděpodobné, že by Odvolací komise rozhodla do startu nového ročníku.
Pokud by v jeho průběhu trest potvrdila, či dokonce zvýšila, liga by se musela dohrát s 15 týmy, což by byl nejen pro vedení soutěže problém. Karviná by tak musela doufat, že Odvolací komise její trest zruší, případně zmírní na odečet bodů.
„Je to pro nás komplikace,“ říkal po losu nadcházejícího ročníku výkonný ředitel ligy Tomáš Bárta.
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Fotbalová liga začne i s Karvinou, která se proti vyloučení ze soutěže odvolala
Teď to vypadá, že se nic takového řešit nebude.
Další komplikací byla možná ztráta jednoho účastníka v evropských pohárech, kam se Karviná kvalifikovala díky vítězství v MOL Cupu a měla hrát závěrečné předkolo Evropské ligy.
UEFA zatím nerozhodla, jak k její účasti přistoupí, stažením odvolání by se však měla zvýšit šance, že ji bude moct nahradit Jablonec, tedy pátý celek minulého ročníku, Plzeň s Hradcem se posunou výš a místo nepropadne.