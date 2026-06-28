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Chance Liga 2025/2026

Karviná prý stáhne odvolání a zamíří do druhé ligy. Kdo by ji nahradil mezi elitou?

Autor:
  19:51
Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem.

Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.
Fanoušci Jablonce ve finále MOL Cupu proti Karviné.
Hlavičková momentka z finále MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou.
Momentka z finále MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou.
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Den poté, co si vyslechla verdikt o vyloučení z první ligy, oznámila, že se proti němu odvolá. Teď se zdá, že fotbalová Karviná mění názor. Trest Etické komise FAČR prý přijala a bude v příští sezoně hrát druhou ligu. Zbývalo by tak dořešit, kdo ji nahradí.

Informoval o tom server inFotbal.

Kdyby se Karviná neodvolala, zůstala by v první lize Dukla - ta teď ale bude případně oslovena až jako třetí, jelikož už byl mezitím nalosován nový ročník, Karviná v něm figuruje a Pražané definitivně sestoupili.

První dostane možnost zahrát si nejvyšší soutěž Táborsko a po něm případně ještě Artis Brno, tedy dva účastníci baráže.

Karviná zvažuje stažení odvolání. Liga? Je to cesta na popravu, tuší Táborsko

„První liga je pro šestnáct vyvolených. To se neodmítá, ale zároveň je to cesta na popravu. Už teď vlastně není čas se vůbec připravit. Není to jen o hráčích A týmu, ale o celém klubu i tom, co by případný rok v lize pro něj znamenal,“ říkal nicméně před několika dny Ivo Táborský, výkonný ředitel Táborska.

Nemělo by každopádně dojít k situaci, že by se liga dohrávala s 15 účastníky, což reálně hrozilo.

Kdo by měl podle Vás hrát ligu, pokud Karviná stáhne odvolání?

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Karviná byla vyloučená za zapojení do korupční aféry, rozhodnutí však bylo nepravomocné a odvolání vyvolalo řadu obav nejenom z hlediska organizace. Nebylo totiž pravděpodobné, že by Odvolací komise rozhodla do startu nového ročníku.

Pokud by v jeho průběhu trest potvrdila, či dokonce zvýšila, liga by se musela dohrát s 15 týmy, což by byl nejen pro vedení soutěže problém. Karviná by tak musela doufat, že Odvolací komise její trest zruší, případně zmírní na odečet bodů.

„Je to pro nás komplikace,“ říkal po losu nadcházejícího ročníku výkonný ředitel ligy Tomáš Bárta.

Fotbalová liga začne i s Karvinou, která se proti vyloučení ze soutěže odvolala

Teď to vypadá, že se nic takového řešit nebude.

Další komplikací byla možná ztráta jednoho účastníka v evropských pohárech, kam se Karviná kvalifikovala díky vítězství v MOL Cupu a měla hrát závěrečné předkolo Evropské ligy.

UEFA zatím nerozhodla, jak k její účasti přistoupí, stažením odvolání by se však měla zvýšit šance, že ji bude moct nahradit Jablonec, tedy pátý celek minulého ročníku, Plzeň s Hradcem se posunou výš a místo nepropadne.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

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Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
28. 6. 21:00
Kanada
Nizozemsko
30. 6. 3:00
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Brazílie
29. 6. 19:00
Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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