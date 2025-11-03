Chance Liga 2025/2026

Může to být potřebná facka, řekl Haraslín po Karviné. Pískot fanoušků chápal

Autor: ,
  7:27
Zřejmě měl být tím esem na závěr, které nakonec zvrátí vývoj nepříjemného zápasu. Jenže uzdravený sparťanský kapitán Lukáš Haraslín jen sledoval, jak si Karviná vzala vedení zpět. „Byl to z naší strany velmi slabý zápas,“ hlesl po porážce 1:2 před kamerami v pozápasovém rozhovoru.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Růžička, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
13 fotografií

Často uměl spoluhráče strhnout, vzít akci sám na sebe a vstřelil klíčový gól. I s tímhle záměrem ho kouč Brian Priske na trávník posílal těsně poté, co Sparta díky Mercadově trefě vyrovnala. Vždyť naposledy v Karviné řídil hattrickem velký obrat.

Jenže tentokrát to byl úplně jiný příběh. Vygumovaná Sparta se na další gól už nezmohla.

„Je vždycky složité naskočit do rozjetého zápasu. Ty venkovní bývají těžké, což víme. Domácí jsou proti Spartě nahecovaní, jsou energičtější, vyhrávají miniduely. Pokud nebudeme hrát na sto procent, budeme tyhle zápasy ztrácet,“ líčil Haraslín.

Dvě minuty poté, co nastoupil, inkasovala Sparta podruhé.

Na další šance nikde, jen pokračování v tom, co ji v této sezoně venku provází.

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

„Je to otázka, kterou si pokládáme i my. Jsme málo efektivní a těžko říct, proč nám to doma jde a venku ne. Někdy musíte zvládnout vyhrát i 1:0, není potřeba hezký fotbal, ale hlavní jsou body,“ zdůraznil.

„Víme, že jsme předvedli slabý výkon, zase to může být taková facka, abychom se odrazili od toho, co funguje. Karviná podala lepší výkon a zaslouženě vyhrála. Těch šancí jsme měli málo,“ pokračoval sparťanský kapitán.

Sparta venku nezvládla třetí soutěžní zápas v řadě, bez gólů hrála na Slovácku, pak padla 0:1 v Rijece v Konferenční lize. Bez Haraslína, který se zranil na srazu slovenského národního týmu, porazila jen Bohemians doma (2:1).

Souboj fotbalistů Karviné a Sparty před domácí brankou po dlouhém rohu hostů

V Karviné, kde Sparta padla poprvé v historii, naskočil na čtvrt hodiny. „Jestli jsem mohl hrát déle? Jsou věci, které by se měly rozebírat v kabině mezi hráči a trenéry. Nebudu konkretizovat, na kolik procent jsem připravený, nebo ne. Každý by měl být ready na sto procent,“ řekl Haraslín.

S kotníkem se trápil skoro tři týdny a bude ještě chvíli trvat, než se dostane zpátky. „Není to optimální, jsem trošku naštvaný, zranil jsem se po jednom kontaktu, ale takové to prostě je. Jsem útočný hráč, po kterém obránci prostě půjdou. Snad se mi už zranění budou vyhýbat,“ pokrčil rameny.

Po zápase poslouchal pískot fanoušků ze zaplněného sektoru pro hosty. „Těžko se mi hledají slova, bereme to na vědomí a fanoušci mají právo být naštvaní. Ještě máme hodně zápasů před sebou a výkony určitě zlepšíme. Pořád jsme nahoře, kde chceme být, a věřím, že liga bude ještě hodně zajímavá. Zlom může přijít klidně v lednu, víme, jak to je,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

15. kolo

Kompletní los

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
7. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
8. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 5 4 20:20 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 4 4 6 12:16 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Zobrazit více
Sbalit

