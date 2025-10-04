Chance Liga 2025/2026

Mám zájem jít do Plzně, řekl Hyský. Teď záleží na klubech, jestli se domluví

Autor:
  20:51
Když dostal otázku, zda by měl zájem trénovat fotbalovou Viktorii Plzeň, na chvíli se zamyslel a pak Martin Hyský upřímně odvětil: „Ano, mám zájem jít do Plzně.“ Západočeši hledají náhradu za odvolaného trenéra Miroslava Koubka a právě jméno současného kouče Karviné se skloňuje nejčastěji.
Po sobotním zápase, v němž Karviná padla v Pardubicích 1:2, opakovaně žádal klubový mluvčí novináře, aby pokládali otázky týkající se pouze zápasu.

Marně.

„Jestli to byl můj poslední zápas na lavičce Karviné, na to vám neumím odpovědět. Mám tady smlouvu, ale asi to čtete a víte, že se něco děje a je zájem z několika klubů. Největší je z Plzně a záleží na klubech, jestli se domluví a jestli to bude teď během reprezentační přestávky pauzy, nebo později,“ přiblížil Hyský.

O Hyského jmenování na lavičku Plzně se spekuluje od pondělí, kdy ve funkci po necelých dvou a půl letech skončil Miroslav Koubek. Mimochodem jen několik dnů poté, co klub koupil v současnosti nejbohatší Čech Michal Strnad.

Bude v Plzni týden klid? Tým vedl Bakoš s Bečkou, Hyský stále trénuje v Karviné

Západočeši však nejsou jediným zájemcem o čerstvě padesátiletého kouče. A nelze se divit. Ačkoliv je pro něj štace v Karviné, kam přišel teprve před rokem, první prvoligovou zkušeností, vede si výborně. Tým se pod ním prezentuje atraktivními výkony i velmi dobrými výsledky.

Hyský se navíc nebojí dávat šance mladým hráčům, což se třeba často vyčítalo zmíněnému Koubkovi.

Možná by ho jen trochu mrzelo, že v potenciálně posledním zápase na lavičce Karviné prohrál zrovna v Pardubicích, které do té chvíle neměly v lize jediné vítězství.

„Mísí se ve mně naštvanost, obrovská naštvanost, a zklamání z výsledku. Všechno jsme měli ve vlastních rukách a bylo to jenom o nás, ale i když se nám povedl první poločas, ten zápas jsme nezvládli,“ kroutil hlavou, když v úvodu tiskové konference hodnotil utkání.

Pardubice - Karviná 2:1, domácí slaví první ligovou výhru, obrat dokonal Tanko

Pak už se začala řešit spíš jeho budoucnost.

V souvislosti s ní se také vyrojily spekulace, zda případnou dohodu konkrétně s Plzní nemůže ovlivnit Slavia, v jejíž akademii Hyský trenérsky rostl.

„Martin Hyský je smluvně vázaným trenérem MFK Karviná. Mezi ním a SK Slavia Praha neexistuje žádný smluvní vztah, na jehož základě by SK Slavia Praha mohla jakkoli ovlivňovat jeho fungování v této funkci,“ dementovala nicméně Slavia tyto debaty v prohlášení, které zveřejnil web inFotbal.

„Slavia vydala prohlášení a já s ním souhlasím,“ potvrdil následně v sobotu večer Hyský.

Vypadá to tedy, že jeho odchodu nic nebrání. Kdy k němu dojde? A opravdu to bude do Plzně?

