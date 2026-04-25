Chance Liga 2025/2026

Já jsem snílek. Liberec vidím ještě výš, než momentálně je, říká gólman Koubek

  20:41
I díky skvělému zákroku gólmana Tomáše Koubka stvrdili fotbalisté Liberce postup do elitní nadstavbové skupiny první ligy. Před rokem jim proklouzl mezi prsty, tentokrát ho okořenili stylově – triumfem 2:1 v podještědském derby na stadionu Jablonce. A právě Koubek výhru v samém závěru zachránil, když zblízka zneškodnil hlavičku Cedidly.
Liberecký brankář Tomáš Koubek | foto: ČTK

„Byla to úplně poslední akce zápasu a šance to byla obrovská, myslím ale, že i on byl překvapený, že tam je takhle sám. Při tom centru jsme zaspali, ale štěstí přeje připraveným a jsem rád, že mě Cedidla trefil,“ ulevilo se Koubkovi.

Liberec po roce dokázal splnit cíl, který si pod majitelem Ondřejem Kaniou vytyčil. Hrát o poháry.

„Jsem opravdu rád, že jsme s týmem, jako je Liberec, došli do prvotního cíle, což je elitní šestka. Přiznám se, že mi jako kapitánovi a jednomu z nejstarších hráčů týmu spadl kámen ze srdce, protože ten tlak samozřejmě sílil,“ líčil Koubek.

„Soupeřům okolo nás se začalo dařit, začali sbírat body víc než my. Myslím, že to pak na těch oslavách po zápase bylo vidět. Teď doufám, že z nás nervozita a stres spadnou a začneme zase hrát fotbal,“ řekl třiatřicetiletý brankář.

Jak celkově hodnotíte 66. podještědské derby?
Bylo strašně rozkouskované, o fotbalu to moc nebylo, ale to jsme tak nějak čekali, protože tyto zápasy se hrají hlavně na výhru. Po našem gólu na 2:0 ve druhém poločase jsme začali tahat za kratší konec, Jablonec si trochu vyvinul tlak, ale myslím si, že jsme předvedli ne úplně nejlepší, ale výkon, který nám dneska udělal tři body, což je z našeho pohledu nejdůležitější.

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Toumani Diakité.

Jablonec proti vám kopal dvě penalty, při té první Jawo za stavu 0:0 poslal míč mimo branku, jak jste tu situaci viděl z pohledu brankáře?
Jawo kopnul poslední penaltu úplně stejně, akorát to trefil do šibenice. Takže jsem věděl, jaký má rozběh, snažil jsem se co nejdéle čekat, protože ten jeho rozběh je trošku netradiční a je třeba zůstat déle stát a toho střelce znervóznit. To se povedlo, ale samozřejmě jsem měl štěstí, že to přestřelil, protože kdyby to dal do víka, tak i kdybych trefil stranu, stejně bych to nechytil.

Myslíte si, že ta jeho zahozená penalta v úvodu derby byla nakonec klíčová pro vývoj zápasu?
Určitě. Věděli jsme, že hráči Jablonce měli v nohách úterní pohárový zápas s Boleslaví, takže bylo cílem dát první gól v zápasu a znervóznit je. To vyšlo a byl to klíč do zápasu, takže to byl rozhodující moment.

Druhou jabloneckou penaltu už Chramosta proměnil, chystal jste se na něj?
Samozřejmě. Vím, že měl všechny penalty v lize proměněné, ale on ty strany střídá a já jsem ji bohužel netrefil.

Hodně se vám a celému klubu ulevilo, že jste se na rozdíl od loňska do první šestky dostali?
Měli jsme to v hlavách, všechno to začalo tím posledním zápasem s Karvinou v minulé sezoně, kdy to nevyšlo. Už tehdy jsme si hned řekli, že takový pocit už nechceme nikdy zažít, a to se v nás dneska probudilo. I v týdnu o tom padla řeč, takže tu zkušenost, kterou jsme měli z minulé sezony, kdy jsme také vedli 2:1, ale pak jsme ten zápas stejně ztratili, jsme využili. Nepolevili jsme díky velké vůli a díky tomu, že jsme šli do všech soubojů naplno, každý dal maximum do toho balon nějak srazit nebo odhlavičkovat pryč, a to rozhodlo.

Bude tedy hodnocení základní části po postupu do nadstavbové skupiny o titul pozitivní?
Z mého pohledu určitě ano. Před začátkem jsme měli vyhlášené nějaké cíle, během sezony se díky dobré pozici, kterou jsme si hlavně v listopadu vytvořili, stupňovaly. Ale nemůžeme zapomenout na to, že máme spoustu mladých kluků a pro ně to jsou první zkušenosti z takových velkých zápasů a stresových situací. A ty zkušenosti ze sezony jim pomohly třeba právě dnes.

Na stadion Střelnice dorazilo velké množství fanoušků Liberce, jaká byla pro vás ta podpora?
Úžasná, skvělá, fantastická, hráli jsme prostě jako v domácím prostředí. Bylo to vidět na všech hráčích i členech realizačního týmu, všichni jsme si to strašně užili a zůstane to v mých vzpomínkách do konce kariéry.

Do nadstavby jdete ze šesté příčky, kam byste se mohli ještě posunout?
Já jsem ve své kariéře nikdy nezapomněl na to, že člověk musí snít a myslím si, že bychom měli snít všichni. Snil jsem o tom, že jednou budu ve Spartě, což se mi díky Liberci podařilo a byl jsem na to dobře připravený, snil jsem, že budu v zahraničí, což se mi také povedlo. Já jsem prostě snílek a vidím Liberec ještě výš, než momentálně je. Týmy nad námi jsou blízko, tak proč ne?

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
15. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
