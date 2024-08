Tvrdoň výtečně zaskočil za Jedličku a vychytal bod. Je to moje práce, říká

„Musel jsem kluky podržet, to od nás gólmanů čekají, je to naše práce. Snažil jsem se udělat maximum,“ říkal Tvrdoň, brzy třicetiletý slovenský brankář.

„Po delší době zase dostal příležitost, ale chytal pravidelně v přípravě, takže zase tak dlouhou pauzu neměl. Vedl si v ní dobře, měl proto od nás plnou důvěru, kterou potvrdil. Až na jedno nevyběhnutí od něho bylo všechno v pořádku, podal velmi dobrý výkon,“ chválil náhradního gólmana plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Tvrdoňova výkonu si cenili i spoluhráči. „Na šanci zase čekal dlouho, jsme všichni hrozně rádi, že se mu to povedlo a že má nulu. Byl jistý, i na konci chytil velkou šanci, dneska nás podržel,“ tvrdil obránce Západočechů Milan Havel.

Tvrdoň v první půli reflexivně vyrazil gólovou hlavičku Tekijaškiho zblízka, poté vytěsnil přesnou ránu Martince nad břevno.

„Ta hlavička, to byla tutová šance. Nevěřil jsem si jít po centru, tak jsem zůstal na lajně a on to naštěstí trefil doprostřed, tak jsem stihl míč vyrazit. A při té střele mi tam prostě vystřelila ruka,“ popsal první důležité zákroky Marián Tvrdoň.

V závěru zápasu sice inkasoval z nepřehledné situace po rohovém kopu a prudké ráně Martince z malého vápna, ale gól byl po zásahu VAR odvolán.

Momentka z utkání mezi Jabloncem a Plzní.

Parádní kousek pak vytasil Tvrdoň v posledních vteřinách. Balon po hlavičce jabloneckého Brazilce Nardiniho mířil přesně k tyči, ale brankář Viktorie ho krkolomně v pádu stačil na poslední chvíli srazit nohou na roh.

„Bylo to zase po rohu, čekal jsem do poslední chvíle, naštěstí to trefil slabě, takže jsem se stihl k tyči přesunout,“ oddechl si Tvrdoň, který v ten moment definitivně zachránil svému celku bod, na srovnání skóre už by nebyl čas.

„Jablonec se proti minulé sezoně ohromně zlepšil, to jsme viděli v jeho prvních dvou zápasech. Má dobrou přechodovou fázi, nebezpečné brejky, takže jsme si na to dávali pořád pozor. Myslím, že bod z Jablonce je dobrý, tady se nebude nikomu snadno vyhrávat,“ uznal Tvrdoň.