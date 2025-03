Olomoučtí fanoušci rasisticky uráželi Jawa. Je to smutné, hlesl gambijský útočník

Olomoučtí fanoušci byli v tu dobu ve varu, už předtím vypustili několik zápalných dělobuchů a zapálil ochrannou síť.

„Musím říct, že je to smutné i proto, že v Olomouci mají v týmu asi pět cizinců stejných jako já,“ říkal zklamaně Jawo, jenž poté dokráčel na svoji lavičku pořádně dopálený. A sudí mezitím hrozil ukončením zápasu.

Co se tam u sektoru hostů vlastně stalo?

Když jsem šel kolem nich, tak mě hned začali provokovat. Já jsem se k nim jen otočil a smál jsem se na ně. Pak ale začali dělal „hůhůhů“, tak jsem udělal gesto, ať toho nechají. Přestali, ale začali znovu, tak už jsem reagoval hodně vztekle, protože to se prostě nedělá. Když mě třeba provokuje hráč na trávníku, nemám problém si to s ním vyříkat, ale když na mě fanoušci začnou křičet jako opice, to není na fotbale akceptovatelné.

Hráči Jablonce a Olomouce diskutují s pomezním rozhodčím.

Jablonecký kotel naopak začal na vaši podporu okamžitě vyvolávat vaše jméno. Jak jste to vnímal?

Slyšel jsem svoje jméno, ale v ten moment jsem vůbec neměl klidnou hlavu, tak jsem na to ani nijak nereagoval a omlouvám se jim. Jsem velmi rád, že to pro mě udělali a vyvolávali moje jméno i po zápase, za to jim děkuji.

Věříte, že fanoušci, kteří vás uráželi, budou nějak potrestaní?

To nevím. Ale jsem velmi rád, jak reagovali hráči Olomouce, že ani nešli po zápase za svými diváky. A že za mnou přišli pánové z vedení olomouckého klubu (Adam Košař a Ladislav Minář – pozn. red.) a omlouvali se mi. Tím to pro mě skončilo.

Pojďme k fotbalu. V prvním poločase jste se dožadoval penalty, jak jste tu situaci viděl?

Myslím, že šlo o důležitý moment. Ucítil jsem kontakt od soupeře na moje koleno, on ale neměl balon... Myslím, že to byl faul, ale rozhodčí říkal, že ne. Tak jsem to hodil za hlavu a bojoval dál.

Po chvíli jste vstřelil gól po Suchanově centru, ale kvůli deseticentimetrovému ofsajdu nakonec neplatil.

No, už se mi to stalo podruhé, že mi kvůli ofsajdové situaci zrušili gól. Někdo mi říkal, že mám dlouhé nohy a proto jsem pořád v ofsajdu, ale to přece není moje chyba. (smích)

Jak hodnotíte remízu s Olomoucí?

Myslím, že jsme měli zápas pod kontrolou, předvedli jsme dobrý výkon, ale bohužel ty tři body nemáme. Řekl bych, že jeden je pro nás málo. Musíme na to ale rychle zapomenout, protože před sebou máme ještě řadu důležitých zápasů. Nesmíme se už moc koncentrovat na tabulku, ale na každé budoucí utkání. Samozřejmě potřebujeme vyhrávat a já věřím, že to páté místo udržíme.

Olomoucký Jan Navrátil (vlevo) se snaží zastavit Michala Berana z Jablonce.

Ve třech ligových zápasech za sebou jste nedali gól, čím to je?

Teď sice nejsme produktivní, ale předtím jsme zase dali za tři zápasy dvanáct gólů, to je prostě fotbal. Někdy góly dáte, někdy ne. Na útočné fázi pracujeme pořád, šance máme, ale musíme se zlepšovat v jejich proměňování. A pořád potřebujeme makat i na zlepšování celkové finální fáze, protože občas nevolíme nejlepší řešení a děláme zbytečné chyby.

Do začátku jarní části jste v dresu Jablonce vlétl skvěle, dal jste ve čtyřech zápasech čtyři góly, ale od té doby nic. Cítíte větší pozornost od obránců?

Každý mančaft se na soupeře pečlivě připravuje a vidí, v čem je moje síla. Proto se snaží pracovat na tom, abych neměl od obránců ty správné prostory, abych se nedostával do náběhů nebo situací jeden na jednoho. Ale když nedáte gól ve dvou třech zápasech, nic se neděje, zase může přijít zápas, kdy dám třeba dva góly, takže jsem úplně v klidu.