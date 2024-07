Po druhé červené jsme čekali na smrt. Musíme být klidnější, zní z Boleslavi

„Je to škoda, protože kromě porážky nás to oslabí i do dalších zápasů. V prvním poločase se nám absolutně nedařilo plnit herní plán, se kterým jsme do zápasu šli. Byly tam nepřesnosti, ztráty míče, prohrané souboje ve středu hřiště a výsledkem byla obdržená branka. A vše završila první červená karta v nastaveném čase, která pro nás byla hodně kritická,“ doplnil Kostka.

Přemotivovaný Sakala vyfasoval dvě žluté karty za ostré fauly v nic neřešícím prostoru ve středovém kruhu.

V oslabení se však hráči Mladé Boleslavi nevzdali, po změně stran se tlačili za vyrovnáním, ale srazilo je druhé vyloučení, kdy ostřílený stoper Marek Suchý nejprve dostal žlutou kartu za oplácení a hned minutu poté za úder loktem do hlavy ve vzdušném souboji.

„Začátek druhého poločasu jsme chytili dobře, měli jsme nebezpečné závary, se zápasem se určitě dalo ještě něco dělat, ale přišla další perla, kdy jsme dostali druhou červenou kartu. Po ní už to bylo jenom čekání na smrt a přežívání těch posledních minut,“ popsal Kostka.

„Hráči Jablonce už pak drželi balon kolem našeho vápna, přetáčeli nás ze strany na stranu a přidali druhý gól...“

Suchého „žlutá eskapáda“ začala v 71. minutě, kdy se cítil ukřivděný po souboji s Dominikem Hollým, který sudí Radina nevyhodnotil jako faul, a po svém jabloneckém sokovi se u autové čáry vleže ohnal nohou.

„Se Suchým jsme měli souboj tělo na tělo, já jsem ho vyhrál a on mě pak trefil mezi nohy, zabolelo mě to, a tak jsem spadl na zem,“ popsal Hollý.

Mladoboleslavský stoper obdržel žlutou, byl hodně rozzuřený, dostal se i do slovní přestřelky s domácím Martincem, a proto ho Kostka v sevření odváděl pryč.

„Mára byl přesvědčený, že ten kontakt nebyl takový, aby hráč tak řval. Bylo tam moc emocí a už to spělo k tomu, aby dostal druhou žlutou hned po tom incidentu. Snažil jsem se ho proto odvést, ale nakonec ji přece jen dostal okamžitě po vzdušném souboji.“

„Ta druhá červená nám určitě hodně pomohla, najednou jsme byli lehcí na míči, dokázali si kvalitně přihrávat, už to šlo samo a přidali jsme druhý gól. Výhra na začátek sezony je super,“ pochvaloval si Hollý, jenž po půlhodině vstřelil důležitou první branku, tu pojišťovací přidal ve dvojnásobné přesilovce Čanturišvili.

Do duelu v Konferenční lize tak poražená Mladá Boleslav nepůjde v ideálním rozpoložení.

„Já osobně bych zápas v Jablonci za hlavu neházel, naopak bude třeba, abychom si všechno co nejdřív vyhodnotili a řekli si, co bylo špatně. Furt je to začátek sezony, vše máme před sebou, ve čtvrtek nás čeká důležitý pohárový zápas, ve kterém už musíme být úplně jiným mančaftem,“ uzavřel Kostka.