Chance Liga 2025/2026

Priske byl u rozhodčích dvě a půl minuty, ukazuje video. Sabou tam za ním nakoukl

Autor:
  15:15
Zhruba dvě a půl minuty strávil trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske v kabině rozhodčích po nedělní porážce v Hradci Králové (1:2). Délku návštěvy i další okolnosti celé situace odhaluje video z útrob stadionu.

Od úterý je jasné, že celou situaci bude řešit disciplinární komise LFA i etická komise FAČR. A obě budou mít pochopitelně k dispozici i záběry z kamery ze stadionu, které se redakci iDNES.cz podařilo získat.

Není z nich sice patrné, co se dělo uvnitř kabiny, je na nich však vidět, že Priske i se zápisníkem v ruce vstupuje do kabiny rozhodčích v čase 20:56,30. Zhruba o minutu později do ní vchází také sportovní ředitel Hradce Jiří Sabou, ten však po několika vteřinách odchází. Priske kabinu opouští v čase 20:59,06, tedy zhruba po dvou a půl minutách.

Sparťanský trenér Brian Priske během zápasu v Hradci Králové.
Sparťanští fotbalisté po druhé inkasované brance v utkání s Hradcem Králové.
Kouč Hradce Králové David Horejš slaví výhru nad Spartou.
Hradecký gólman Adam Zadražil zasahuje v ligovém utkání proti Spartě.
16 fotografií

Nastalou situaci, která se v českém fotbale hodně řeší, odstartovalo pondělní vyjádření sudího Jana Beneše, který pro server iSport.cz. Priskeho návštěvu potvrdil.

„Trenér Priske cca 45 minut po skončení utkání – po hodnocení našeho výkonu delegátem utkání – přišel do kabiny rozhodčích, slušně a bez jakýchkoli emocí poděkoval za výkon. Nebyl důvod tuto událost uvádět do zápisu o utkání,“ vysvětlil.

Etická komise bude řešit Priskeho návštěvu sudích. Porušení řádů, říká LFA

Priskeho měl zároveň nadávkou „Fuck off, Priske!“ počastovat právě Sabou, který o poločase viděl červenou kartu za napadení brankáře Vindahla. Těžko říct, zda to bylo ve chvíli, kdy krátce nakoukl do kabiny rozhodčích.

V úterý následně Ligová fotbalová asociace LFA, která v Česku řídí profesionální soutěže, oznámila, že kvůli návštěvě podává podnět k disciplinární komisi, která se bude pochopitelně zabývat i chováním Saboua – klub mu už mezitím zakázal vstup na lavičku.

Sabou se omluvil Spartě za napadení Vindahla. Klub mu zakázal vstup na lavičku

„Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) považuje návštěvu trenéra Priskeho za porušení platných předpisů FAČR, jak ze strany rozhodčího utkání, tak ze strany trenéra,“ odsoudila LFA.

Kromě disciplinární komise, která zasedá tradičně ve čtvrtek, podala LFA podnět i etické komisi, což učinila také Fotbalová asociace České republiky (FAČR).

„David Trunda v rámci své gesce, do které spadají rozhodčí, svolal na dopoledne gesční skupinu za přítomnosti Tomáše Bárty, výkonného ředitele LFA, a Libora Kovaříka, předsedy Komise rozhodčích FAČR. Gesční skupina konstatovala, že mohlo dojít k porušení Kodexu chování rozhodčích v profesionálních soutěžích, konkrétně jeho ustanovení čl. III odst. 4 písm. a), čímž mohl být spáchán disciplinární přečin podle § 58 odst. 3 písm. d) Disciplinárního řádu FAČR,“ informovala asociace v úterý.

Zmíněné ustanovení hovoří o tom, že rozhodčí smí „nad rámec pozdravení se se zástupci klubů v prostorách stadionu (avšak mimo prostory kabiny rozhodčích) a standardní komunikace v rámci utkání komunikovat pouze s vedoucími družstev a pořadatelskou službou.“

Disciplinární přečin porušení kodexu rozhodčích má sankci až 500 000 Kč nebo zákaz činnosti na dva měsíce až dva roky. Což hrozí právě Benešovi, který pochybil tím, že Priskeho do kabiny vpustil a skutečnost neuvedl do zápisu či ji nenahlásil komisi rozhodčích, o čemž zároveň hovoří sám kodex v odstavci 5.

„V případě pokusu o kontakt jakýmkoliv funkcionářem, hráčem či členem realizačního týmu klubu nad rámec povoleného kontaktu v odst. 3 a 4, je rozhodčí povinen tuto skutečnost podrobně zapsat do zápisu o utkání a neprodleně oznámit Komisi rozhodčích FAČR.“

Naopak Priske se provinit vůbec nemusel, do kabiny rozhodčích totiž vstoupil s Benešovým souhlasem – alespoň dle slov samotného sudího.

„Organizátor utkání je povinen neumožnit bez souhlasu rozhodčího přístup do jeho kabiny žádné osobě kromě delegáta utkání, vedoucích družstev, případně dopingového komisaře, který se prokáže pověřením k provedení dopingové kontroly,“ stojí v soutěžním řádu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

2. kolo

9. kolo

Kompletní los

8. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 8 6 1 1 17:9 19
3. FK JablonecJablonec 8 5 3 0 12:5 18
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 3 3 10:12 9
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 8 1 2 5 4:10 5
14. FC Baník OstravaOstrava 6 1 1 4 4:7 4
15. FK TepliceTeplice 7 1 0 6 8:16 3
16. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 8:18 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Jásir patří Olomouci, Bilbao má posilu z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

Dresy Ústí podle diskotékového pravidla: před krásnými si obleče ošklivé

Sága bizarních ústeckých dresů vrcholí. Slibované „nejkrásnější na světě“ uvedou ty prý nejošklivější. Fotbalisté Viagemu se do nich obléknou v sobotní druholigové partii na hřišti Chrudimi, jsou...

Fotbalový palác za polárním kruhem. Soupeř Slavie chystá unikátní stadion

„Za polárním kruhem budem spolu snít. Na okamžik krátký budem zase žít,“ zpívá Michal Hrůza ve své písni Polárka. Fotbalový klub Bodö/Glimt, středeční soupeř Slavie v Lize mistrů, bude brzy žít a...

17. září 2025  14:14

Karabach šokoval Benfiku, ta hned po zápase odvolala trenéra. Přijde Mourinho?

Těžko si mohli vysnít lepší návrat do Champions League. Po šestnácti minutách prohrávali v Lisabonu o dvě branky, přesto nakonec fotbalisté ázerbájdžánského Karabachu senzačně zvítězili na půdě...

17. září 2025  13:24

Výhoda Slavie? Drny a výmoly. V Bodö je hřiště jako plátno na biliár, říká Kubr

Premium

Slavia má skvělý trávník. Šlechtěný. Na milimetr střižený. Od léta prošitý umělým vláknem. Takzvaně hybridní. „Ale pro hráče z Bodö dokonalý nebude. Oni jsou zvyklí, že jim balon nikdy neodskočí....

17. září 2025

Mbappé oslavil gólové jubileum, Marseille ale zuří: Druhá penalta byla ostudná!

Když dostal domácí kapitán Carvajal červenou kartu, vycítili naději, že by si ze stadionu Realu Madrid třeba mohli odvézt víc než jen bod. Jenže místo vítězné branky nakonec fotbalisté Marseille...

17. září 2025  11:54

Šéf Teplic o krizi i hvězdných válkách: Cenovky hráčů jsou desetinásobné

Od jara mají bohatého majitele, v létě radikálně okysličily kádr, přesto fotbalové Teplice nerozkvetly. Po sedmi kolech první ligy mají jako loni jen tři body a hledají cestu z výsledkové mizérie....

17. září 2025  11:40

Hvězda z Bodö, o kterou stála i Slavia. Hauge hrál za Milán, teď si doma plní sen

Skautům z celé Evropy jeho jméno několik měsíců blikalo na radarech. Z dat a čísel vždy vycházel výtečně a na vlastní oči kvality jen potvrzoval. Jens Petter Hauge z akademie norského Bodö/Glimt si...

17. září 2025  10:40

Slavia - Bodö/Glimt v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie vstupují do ligové fáze Ligy mistrů. Jejich prvním soupeřem bude v Edenu norský tým Bodö/Glimt. Kde můžete zápas 1. kola nejprestižnější pohárové soutěže sledovat živě?

17. září 2025  10:22

Neúnavný střelec. Messi v MLS znovu pokořil hranici 20 gólů

Argentinec Lionel Messi se v zámořské MLS podílel gólem a asistencí na výhře Miami 3:1 nad Seattlem, který Inter před dvěma týdny zdolal ve finále Ligového poháru. Hvězdný útočník tak ve druhé sezoně...

17. září 2025  9:46

V Lize mistrů poprvé a rovnou s páskou? Holeš: Ubíjelo mě, když nám soutěž utíkala

Vzhledem k absenci stálého kapitána Jana Bořila to bude nejspíš on, kdo ve středu večer přivede slávistické válečníky do prvního letošního boje v Lize mistrů. Mimochodem, pro fotbalistu Tomáše Holeše...

17. září 2025  8:40

Vím, proč sešívaný dres tíží. Trpišovský o fotbalu i útěku: Do kina chodím v kapuci

Premium

Jen co potřese rukou a usedne na polstrovaný červenobílý gauč, pochopíte, že má práce nad hlavu. Vždyť mezi rozhovor a přípravu u videa ani nevmáčkne pauzu na oběd, takže si k povídání donese houbové...

17. září 2025

Mbappé dvěma penaltami vysvobodil Real, Juventus v nastavení šokoval Dortmund

Liga mistrů se vrátila v plné parádě. Šestatřicet týmů se v rámci jedné tabulky utkává o účast ve vyřazovací fázi. První výhru si připsal Arsenal, který v Bilbau uspěl 2:0. Matěj Kovář v brance PSV...

16. září 2025  18:30,  aktualizováno  23:06

Ani zbývající hodina gól nepřinesla, Artis doma Chrudimi branku nevstřelil

Fotbalisté Artisu v dohrávce 1. kola druhé ligy remizovali doma 0:0 s Chrudimí. Brňané nezvítězili po sérii čtyř ligových výher, v tabulce jsou pátí. Východočeši čekají na plný bodový zisk šest...

16. září 2025  19:40

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.