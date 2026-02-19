O De Scigliově možném příchodu se spekulovalo od začátku týdne. Velkou roli při jednáních sehrál spolumajitel klubu Pavel Nedvěd, jenž podstatnou část kariéry strávil v Itálii.
„Na startu jarní části sezony jsme uvažovali o krátkodobém doplnění kádru zkušeným fotbalistou z Itálie,“ potvrdil zájem Pojezný.
Třiatřicetiletý pravý obránce De Sciglio hrál v minulosti za AC Milán či Juventus, odkud se zná s Nedvědem, jenž tam po skončení hráčské kariéry působil jako funkcionář.
Na kontě má 40 startů za italskou reprezentaci, zúčastnil se mistrovství světa 2014 i Eura o dva roky později. Za posledních dva a půl roku ale nastoupil i vinou zdravotních problémů jen ke 20 soutěžním zápasům. Naposledy působil v Empoli, od léta je bez angažmá.
I proto z celé akce nakonec sešlo.
„Je zřejmé, že hráč tohoto formátu by byl velkou posilou pro náš klub i celou Chance Ligu. My se však rozhodli, že budeme pokračovat v dlouhodobé strategii a stavbě kádru pro příští sezonu a dále dle naší filozofie představené v rámci vstupu nových akcionářů,“ doplnil Pojezný.
Hradec je aktuálně v tabulce sedmý a jen dva body ho dělí od nejlepší šestky. „Stávající kádr pro jarní část sezony má naši plnou důvěru. Věříme, že bude úspěšný,“ uzavřel Pojezný.