De Sciglio do Hradce nepřijde. Nebyl by okamžitou pomocí, řekl klub po prohlídce

  14:06
Potvrdili, že o něj měli zájem. Zkušený italský obránce Mattia De Sciglio se dokonce v Hradci Králové podrobil zdravotním testům, ale fotbalový klub z východu Čech nakonec neposílí. „Po zvážení všech výsledků a okolností jsme došli k závěru, že by pro náš klub nebyl okamžitou pomocí, což byl primární cíl, pro který jsme ho chtěli angažovat,“ vysvětlil sportovní ředitel Petr Pojezný.
O De Scigliově možném příchodu se spekulovalo od začátku týdne. Velkou roli při jednáních sehrál spolumajitel klubu Pavel Nedvěd, jenž podstatnou část kariéry strávil v Itálii.

„Na startu jarní části sezony jsme uvažovali o krátkodobém doplnění kádru zkušeným fotbalistou z Itálie,“ potvrdil zájem Pojezný.

Třiatřicetiletý pravý obránce De Sciglio hrál v minulosti za AC Milán či Juventus, odkud se zná s Nedvědem, jenž tam po skončení hráčské kariéry působil jako funkcionář.

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Na kontě má 40 startů za italskou reprezentaci, zúčastnil se mistrovství světa 2014 i Eura o dva roky později. Za posledních dva a půl roku ale nastoupil i vinou zdravotních problémů jen ke 20 soutěžním zápasům. Naposledy působil v Empoli, od léta je bez angažmá.

I proto z celé akce nakonec sešlo.

„Je zřejmé, že hráč tohoto formátu by byl velkou posilou pro náš klub i celou Chance Ligu. My se však rozhodli, že budeme pokračovat v dlouhodobé strategii a stavbě kádru pro příští sezonu a dále dle naší filozofie představené v rámci vstupu nových akcionářů,“ doplnil Pojezný.

Hradec je aktuálně v tabulce sedmý a jen dva body ho dělí od nejlepší šestky. „Stávající kádr pro jarní část sezony má naši plnou důvěru. Věříme, že bude úspěšný,“ uzavřel Pojezný.

