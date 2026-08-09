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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Hradec - Baník, domácí hrají o další body uprostřed bojů v pohárech

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Sledujeme online   16:40

Hráči Hradce Králové děkuji fanouškům po porážce s Besiktasem. | foto: ČTK

Ve čtvrtek je čeká evropská odveta s Besiktasem, mezitím hrají královéhradečtí fotbalisté ve třetím ligovém kole s ostravským Baníkem. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 17 hodin.

Hradec v úvodním utkání doma podlehl tureckému soupeři 0:1, v odvetě třetího předkola Evropské ligy tak musí dotahovat. Nejdřív však myslí na ligu, kde zatím ze dvou zápasů získal čtyři body.

Nejprve doma porazil 2:1 Pardubice a poté remizoval bez branek na Bohemians.

To Baníku se povedl vstup do nejvyšší soutěže, když zvítězil 1:0 ve Zlíně, nicméně první domácí zápas skončil vysokou porážkou 0:4 od Slavie.

Chance Liga 2026/2027
9. 8. 2026 17:00
Hradec Kr. : Ostrava
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Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - D. Ludvíček, V. Darida, M. Valenta, D. Horák - A. Umar, T. Slončík, M. van Buren
Sestavy:
M. Jedlička - J. Skyba, M. Chaluš, J. Míček - A. Bewene, R. Nogha, M. Kohút, V. Sinjavskij - D. Planka, F. Kubala, A. Gning
Náhradníci:
L. Kubr, J. Hodek, M. Regža, D. Trubač, M. Vágner, O. Mihálik, S. Dancák, P. Vízek, Š. Ponikelský, E. Fernandes Neto
Náhradníci:
J. Boula, A. Traoré, M. Djačuk, A. Musák, D. Gilbert, V. Jurečka, D. Holzer, M. Frydrych, V. Budinský, K. Pojezný, V. Škrkoň
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
2. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
3. SK Slavia PrahaSlavia 2 2 0 0 9:1 6
4. FK JablonecJablonec 2 2 0 0 4:1 6
5. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 1 0 2:1 4
8. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
9. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
10. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
12. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 3:4 1
13. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
15. FK PardubicePardubice 2 0 0 2 1:4 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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