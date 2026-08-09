ONLINE: Hradec - Baník, domácí hrají o další body uprostřed bojů v pohárech

Hradec v úvodním utkání doma podlehl tureckému soupeři 0:1, v odvetě třetího předkola Evropské ligy tak musí dotahovat. Nejdřív však myslí na ligu, kde zatím ze dvou zápasů získal čtyři body.
Nejprve doma porazil 2:1 Pardubice a poté remizoval bez branek na Bohemians.
To Baníku se povedl vstup do nejvyšší soutěže, když zvítězil 1:0 ve Zlíně, nicméně první domácí zápas skončil vysokou porážkou 0:4 od Slavie.
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - D. Ludvíček, V. Darida, M. Valenta, D. Horák - A. Umar, T. Slončík, M. van Buren
L. Kubr, J. Hodek, M. Regža, D. Trubač, M. Vágner, O. Mihálik, S. Dancák, P. Vízek, Š. Ponikelský, E. Fernandes Neto
J. Boula, A. Traoré, M. Djačuk, A. Musák, D. Gilbert, V. Jurečka, D. Holzer, M. Frydrych, V. Budinský, K. Pojezný, V. Škrkoň