Plzeň do nadstavby nejhůř třetí, Liberec o poháry. O co se v posledním kole hraje?

Složení pro nadstavbu a pořadí po třicátém kole už je téměř jasné a moc se měnit nebude.

Jen Mladá Boleslav a Bohemians si to na dálku rozdají o to, kdo se vyhne skupině o záchranu. A jestli Liberec doma proti Karviné nezkolabuje a nepustí do skupinu o titul Hradec či Olomouc.

Jak si tedy jednotlivé týmy stojí?

1. Slavia

Není otázkou jestli, ale kdy vypuknou mistrovské oslavy. Zdá se, že nejpozději bude hotovo po prvním kole nadstavby, kdy Slavia hraje na hřišti šestého týmu tabulky, což bude nejspíš Liberec.

Los nadstavby podle současného pořadí

Skupina o titul: 1. kolo (26./27. dubna)

Plzeň – Sparta

Baník – Jablonec*

Liberec – Slavia* 2. kolo (3./4. května)

Sparta – Jablonec*

Baník – Liberec

Slavia* – Plzeň 3. kolo (10./11. května)

Jablonec* – Liberec

Slavia* – Sparta

Plzeň – Baník 4. kolo (17./18. května)

Jablonec* – Slavia*

Liberec – Plzeň

Baník – Sparta 5. kolo (24./25. května)

Slavia* – Baník

Plzeň – Jablonec*

Sparta – Liberec * týmy, které už mají jisté umístění po základní části

2. Plzeň

Po třetím ligovém vítězství za sebou půjde do nadstavby nejhůř ze třetí příčky. Když si doma pohlídá souboj s nováčkem Duklou, zůstane druhá a v boji o účast v kvalifikaci Ligy mistrů se s největšími rivaly Ostravou a Spartou v nadstavbě utká doma.

3. Baník Ostrava

Může se posunout výš, zůstat třetí nebo klesnout na čtvrtou příčku. Remíza s Bohemians zajistí nejhůř třetí příčku. K posunu na druhou potřebuje výhru a zaváhání Plzně.

4. Sparta

Obhájce trofeje se už před nadstavbou nedostane na druhou příčku. Jen domácí porážka Baníku s Bohemians dá sparťanům naději na posun na třetí příčku. Předpokládá se výhra v Pardubicích, aby byli ve hře o druhé místo až do konce sezony. Každopádně v nadstavbě nejtěžší zápasy se Slavií a Plzní odehrají venku.

5. Jablonec

Je pátý a bude pátý. Ke čtvrté Spartě má daleko, na šestý Liberec šestibodový náskok. A v nadstavbě s protivníkem, který by mohl ohrozit jeho pohárovou pozici, bude hrát doma. Pátá příčka nebude pohárová jen v případě, že Mol Cup vyhraje Olomouc.

6. Liberec

Stačí bod s Karvinou a zůstane ve skupině o titul s teoretickou šancí na poháry. S Hradcem Králové i Olomoucí má Liberec lepší vzájemná utkání, která v případě bodové rovnosti o pořadí po 30. kole rozhodují.

7. Hradec Králové

Skupinu o titul si prohrál v neděli ve vzájemném duelu s Libercem. Aby ho ještě přeskočil, musí vyhrát v Teplicích a doufat, že Slovan podlehne Karviné.

Los nadstavby podle současného pořadí Play off o umístění: 1. kolo (3./4. května)

Ml. Boleslav – Hradec Králové

Karviná – Sigma Olomouc odvety (10./11. května)

Hradec Králové – Ml. Boleslav

Sigma Olomouc – Karviná 2. kolo (17./18. května)

vítěz dvojzápasu 1 – vítěz dvojzápasu 2

odvety (24./25. května)

vítěz dvojzápasu 2 – vítěz dvojzápasu 1

8. Olomouc

Podobný případ jako Hradec. Musí zdolat České Budějovice a čekat na zaváhání Liberce i Hradce. S oběma týmy má horší vzájemnou bilanci.

9. Karviná

Jistota prostřední skupiny, v níž se systémem play off hraje o umístění na sedmém až desátém místě. Vítěz si vybojuje posun do 3. kola příštího ročníku domácího poháru, kam automaticky jdou jen účastníci v pohárové Evropě.

10. Mladá Boleslav

K uhájení desáté příčky potřebuje uhrát víc bodů proti Jablonci než Bohemians v Ostravě.

11. Bohemians

Aby nehráli ve skupině o záchranu, potřebují pomoc Jablonce v Mladé Boleslavi. Ta i Bohemians mají 34 bodů, pokud budou nastejno i po třicátém dějství, do prostřední skupiny půjde pražský klub.

12. Teplice

Skupina o záchranu, solidní sedmibodový náskok na baráž.

Los nadstavby podle současného pořadí Skupina o záchranu 1. kolo (26./27. dubna)

Č. Budějovice* – Bohemians

Teplice – Dukla*

Slovácko – Pardubice* 2. kolo (3./4. května)

Bohemians – Teplice

Slovácko – Č. Budějovice*

Dukla* – Pardubice* 3. kolo (10./11. května)

Bohemians – Dukla*

Teplice – Slovácko

Pardubice* – Č. Budějovice* 4. kolo (17./18. května)

Pardubice* – Bohemians

Č. Budějovice* – Teplice

Slovácko – Dukla* 5. kolo (24./25. května)

Bohemians – Slovácko

Teplice – Pardubice*

Dukla* – Č. Budějovice* * týmy, které už mají jisté umístění po základní části

13. Slovácko

Skupina o záchranu, šestibodový náskok na baráž, což vzhledem k duelu na Slavii nevylepší.

14. Dukla

Baráži se vyhne jen v případě, když ve zbývajících šesti zápasech uhraje o sedm bodů víc než Slovácko nebo o osm bodů víc než Teplice. Pokud by jednoho z těchto soupeřů Dukla bodově dotáhla, stačit to nebude. V případě bodové rovnosti po skončení nadstavby rozhoduje pořadí po 30. kole. Navíc s Teplicemi i Slováckem bude hrát Dukla venku.

15. Pardubice

Baráži se vyhnou v případě, když získají o dvanáct bodů víc než Slovácko a o třináct víc než Teplice. Přitom ve hře jen jen osmnáct bodů. Přímý sestup je může potkat jen za předpokladu, že poslední České Budějovice už neztratí ani bod a Pardubice uhrají nanejvýš dvě remízy.

16. České Budějovice

Sestup už neodvrátí, protože zbývající utkání nevyhrají. Za 29 kol nemají jediné vítězství.