Měl nabídku z Kypru, vybral si Pardubice. Analytik Thomas prodloužil smlouvu

  14:39
U fotbalistů Pardubic působí od léta 2023 a ačkoliv dostal nabídku z Kypru, rozhodl se zůstat. Anglický datový analytik Tristan Thomas se s klubem dohodl na prodloužení smlouvy.
Datový analytik FK Pardubice Tristan Thomas. | foto: FK Pardubice

„Tady v Pardubicích se cítím opravdu dobře. Lidi v klubu i ve městě mě přijali skvěle. Když jsem se rozhodoval o své budoucnosti a viděl pardubický projekt s novým vedením a ambicemi klubu, bylo snadné tady zůstat,“ říká Thomas, jenž bude dokonce vedoucím celého analytického oddělení.

„S Tristanem jsme podepsali dlouholetou smlouvu. Jsme rádi, že se rozhodl u nás zůstat. Naším cílem je rozvíjet analytický tým a skautskou síť, kterou sám povede,“ vysvětlil v tiskové zprávě sportovní ředitel Vít Zavřel.

Žena říkala: Neřvi, je to v televizi. Trousil se ale při první výhře s Pardubicemi neovládl

Pardubice nedávno měnily trenéra, odvolaného Davida Střihavku nahradil Jan Trousil, jenž předtím působil jako asistent u Viktorie Plzeň. A také on pod sebou bude mít analytika Thomase.

„Thomas je velký profesionál. Dostal dokonce nabídku ke spolupráci s jedním velkým kyperským klubem. Rozhodl se ale zůstat u nás a nadále rozvíjet pardubický klub,“ přidal Zavřel.

Pardubice o víkendu při Trousilově premiéře zvládly domácí zápas s Mladou Boleslaví (2:1), teď je čeká výjezd do Zlína.

Měl nabídku z Kypru, vybral si Pardubice. Analytik Thomas prodloužil smlouvu

