Měl nabídku z Kypru, vybral si Pardubice. Analytik Thomas prodloužil smlouvu

„Tady v Pardubicích se cítím opravdu dobře. Lidi v klubu i ve městě mě přijali skvěle. Když jsem se rozhodoval o své budoucnosti a viděl pardubický projekt s novým vedením a ambicemi klubu, bylo snadné tady zůstat,“ říká Thomas, jenž bude dokonce vedoucím celého analytického oddělení.
„S Tristanem jsme podepsali dlouholetou smlouvu. Jsme rádi, že se rozhodl u nás zůstat. Naším cílem je rozvíjet analytický tým a skautskou síť, kterou sám povede,“ vysvětlil v tiskové zprávě sportovní ředitel Vít Zavřel.
|
Žena říkala: Neřvi, je to v televizi. Trousil se ale při první výhře s Pardubicemi neovládl
Pardubice nedávno měnily trenéra, odvolaného Davida Střihavku nahradil Jan Trousil, jenž předtím působil jako asistent u Viktorie Plzeň. A také on pod sebou bude mít analytika Thomase.
„Thomas je velký profesionál. Dostal dokonce nabídku ke spolupráci s jedním velkým kyperským klubem. Rozhodl se ale zůstat u nás a nadále rozvíjet pardubický klub,“ přidal Zavřel.
Pardubice o víkendu při Trousilově premiéře zvládly domácí zápas s Mladou Boleslaví (2:1), teď je čeká výjezd do Zlína.