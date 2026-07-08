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Chance Liga 2026/2027

Česká liga spouští oficiální verzi Fantasy. Chce prohloubit vztah fanoušků k fotbalu

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  13:00

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V nové sezoně začne Fantasy Chance Liga | foto: LFA

Bylo jen otázkou času, než na tenhle celosvětový fenomén naskočí také česká fotbalová liga. To se teď děje. Od příštího ročníku spouští oficiální verzi Fantasy Chance Ligy, v níž si budete moct složit tým z reálných hráčů domácí soutěže a sbírat body za jejich výkony.

„Fantasy hry jsou dnes bez přehánění celosvětovým fenoménem a přirozenou součástí sportovního fanouškovství. Jsme proto rádi, že tento formát můžeme v oficiální podobě přinést také do Chance Ligy,“ řekl obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.

Princip je jednoduchý.

Z předem určeného rozpočtu si poskládáte tým tradičně o patnácti hráčích – dva brankáři, pět obránců a záložníků a tři útočníci. Na každé kolo pak vyberete základní jedenáctku a čekáte, kolik bodů vám nahraje. Oceňují se góly, asistence, čistá konta i další herní statistiky.

„Naším cílem je nabídnout fanouškům další způsob, jak se zábavnou a soutěživou formou zapojit do ligového dění, motivovat je ke sledování nejen svého oblíbeného klubu, ale také hráčů napříč celou soutěží, a umožnit jim ještě intenzivněji prožívat každý zápas. Fantasy Chance Ligy vnímáme jako nový rozměr fanouškovského zážitku i další krok v budování a prohlubování vztahu fanoušků k ligovému fotbalu,“ doplnil Hajný.

Fantasy Chance Liga v televizi

Fantasy dostane prostor také na obrazovkách Oneplay Sport, kde vznikne speciální pořad věnovaný právě Fantasy Chance Ligy.

Experti budou fanouškům uvolněnou a zábavnou formou přinášet tipy k jednotlivým kolům, doporučení hráčů, přehled aktuální formy i další témata spojená se skládáním vlastního týmu.

„Nový pořad věnovaný Fantasy Chance Ligy rozšíří naše vysílání o formát, který propojí zábavu, data a aktuální dění v soutěži. Nový pořad budeme na kanále Oneplay Sport 1 vysílat pravidelně každou středu večer. Fanouškům nabídne tipy, analýzy i pohledy hostů z fotbalového prostředí, showbyznysu či influencerské scény. Pořadem budou provázet Barbora Mlýnková a Adam Hála, absolventi Akademie Oneplay Sport a výrazní zástupci mladé generace naší redakce,“ uvedl Marek Kindernay, šéf Oneplay Sport.

Uživatelé mohou mezi jednotlivými koly dělat přestupy, při nichž musí zohlednit zranění, formu hráčů i zápasový program.

Běžnou praxí je, že jeden přestup v každém kole je zdarma, další už stojí body z celkového zisku.

K dispozici bývají také různé „zlepšováky“, které mohou hráči několikrát za sezonu použít – v případě anglické Premier League, jejíž Fantasy je zdaleka nejpopulárnější, to je například možnost získávat v daném kole body i od čtyř hráčů na lavičce.

„Na oficiální podobě Fantasy Chance Ligy jsme v posledním roce pracovali velice intenzivně a věnovali jsme jí maximální péči, abychom dokázali vyladit každý důležitý detail. Správné nastavení jsme řešili i se zástupci Premier League, jejichž fantasy hrají miliony fanoušků po celém světě. Zároveň ale přicházíme i s celou řadou vlastních funkcionalit a originálních řešení. Věříme, že právě toto spojení dokáže zážitek posunout ještě dál a že ho ocení jak zkušení hráči, tak úplní nováčci,“ vysvětlil Hajný.

Chybět nebude ani žebříček všech hráčů, kteří si ale pochopitelně mohou zakládat také své vlastní miniligy s přáteli.

Fotbalové fanoušci si budou moci od nové sezony zahrát Chance Fantasy Ligu.

Oficiální fantasy hra bude dostupná prostřednictvím mobilní aplikace Chance Ligy i na webu, kde fanoušci najdou také detailní pravidla, způsob bodování a další důležité informace.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
9. 7. 22:00
Maroko
Španělsko
10. 7. 21:00
Belgie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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