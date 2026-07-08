Česká liga spouští oficiální verzi Fantasy. Chce prohloubit vztah fanoušků k fotbalu

„Fantasy hry jsou dnes bez přehánění celosvětovým fenoménem a přirozenou součástí sportovního fanouškovství. Jsme proto rádi, že tento formát můžeme v oficiální podobě přinést také do Chance Ligy,“ řekl obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.
Princip je jednoduchý.
Z předem určeného rozpočtu si poskládáte tým tradičně o patnácti hráčích – dva brankáři, pět obránců a záložníků a tři útočníci. Na každé kolo pak vyberete základní jedenáctku a čekáte, kolik bodů vám nahraje. Oceňují se góly, asistence, čistá konta i další herní statistiky.
Teď je řada na tobě 🫵— Fantasy Chance Liga (@fantasyligalfa) July 8, 2026
Staň se trenérem Fantasy Chance Ligy 🧢📉
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„Naším cílem je nabídnout fanouškům další způsob, jak se zábavnou a soutěživou formou zapojit do ligového dění, motivovat je ke sledování nejen svého oblíbeného klubu, ale také hráčů napříč celou soutěží, a umožnit jim ještě intenzivněji prožívat každý zápas. Fantasy Chance Ligy vnímáme jako nový rozměr fanouškovského zážitku i další krok v budování a prohlubování vztahu fanoušků k ligovému fotbalu,“ doplnil Hajný.
Fantasy Chance Liga v televizi
Fantasy dostane prostor také na obrazovkách Oneplay Sport, kde vznikne speciální pořad věnovaný právě Fantasy Chance Ligy.
Experti budou fanouškům uvolněnou a zábavnou formou přinášet tipy k jednotlivým kolům, doporučení hráčů, přehled aktuální formy i další témata spojená se skládáním vlastního týmu.
„Nový pořad věnovaný Fantasy Chance Ligy rozšíří naše vysílání o formát, který propojí zábavu, data a aktuální dění v soutěži. Nový pořad budeme na kanále Oneplay Sport 1 vysílat pravidelně každou středu večer. Fanouškům nabídne tipy, analýzy i pohledy hostů z fotbalového prostředí, showbyznysu či influencerské scény. Pořadem budou provázet Barbora Mlýnková a Adam Hála, absolventi Akademie Oneplay Sport a výrazní zástupci mladé generace naší redakce,“ uvedl Marek Kindernay, šéf Oneplay Sport.
Uživatelé mohou mezi jednotlivými koly dělat přestupy, při nichž musí zohlednit zranění, formu hráčů i zápasový program.
Běžnou praxí je, že jeden přestup v každém kole je zdarma, další už stojí body z celkového zisku.
K dispozici bývají také různé „zlepšováky“, které mohou hráči několikrát za sezonu použít – v případě anglické Premier League, jejíž Fantasy je zdaleka nejpopulárnější, to je například možnost získávat v daném kole body i od čtyř hráčů na lavičce.
„Na oficiální podobě Fantasy Chance Ligy jsme v posledním roce pracovali velice intenzivně a věnovali jsme jí maximální péči, abychom dokázali vyladit každý důležitý detail. Správné nastavení jsme řešili i se zástupci Premier League, jejichž fantasy hrají miliony fanoušků po celém světě. Zároveň ale přicházíme i s celou řadou vlastních funkcionalit a originálních řešení. Věříme, že právě toto spojení dokáže zážitek posunout ještě dál a že ho ocení jak zkušení hráči, tak úplní nováčci,“ vysvětlil Hajný.
Chybět nebude ani žebříček všech hráčů, kteří si ale pochopitelně mohou zakládat také své vlastní miniligy s přáteli.
Oficiální fantasy hra bude dostupná prostřednictvím mobilní aplikace Chance Ligy i na webu, kde fanoušci najdou také detailní pravidla, způsob bodování a další důležité informace.