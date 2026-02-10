Chance Liga 2025/2026

Holoubek už není trenérem Dukly. Poslední tým fotbalové ligy náhradu teprve oznámí

Autor:
  15:38
Do jarní části vstoupila dvěma porážkami a klesla na poslední místo. I proto fotbalová Dukla mění trenéra. Končí David Holoubek, jenž k týmu přišel loni v létě, a s ním také jeho asistent Dominik Rodinger. Náhradu klub teprve oznámí.
David Holoubek, trenér fotbalistů Dukly

David Holoubek, trenér fotbalistů Dukly | foto:  Petr Topič, MAFRA

Trenéři David Holoubek z Dukly (vlevo) a Miroslav Koubek z Plzně před vzájemným...
David Holoubek, trenér Dukly
Trenér David Holoubek při prvoligové premiéře na lavičce Dukly Praha.
Trenér fotbalové Dukly David Holoubek.
7 fotografií

„Vzhledem k vývoji celé sezony a situaci v tabulce jsme dospěli k rozhodntí provést změnu na pozici hlavního trenéra. Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že výkony ani výsledky v průběhu sezony nenaplnily očekávání klubu. Zároveň v realizačním týmu skončil i Dominik Rodinger,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Martin Hašek.

Dukla vstoupila do jarní části na děleném posledním místě spolu s Baníkem a Slováckem.

Baník však ve dvou utkáních získal čtyři body a Slovácko dva, zatímco Dukla žádný, jelikož prohrála se Spartou a v Hradci Králové (oba 0:3). Změna trenéra se tak po víkendu nabízela.

Hradec Kr. - Dukla 3:0, jasná záležitost, dva góly dal Darida. Hosté zůstávají poslední

„Je to komplikace, ale jedeme dál, máme před sebou ještě spoustu zápasů. Jsme připravení, věděli jsme, že sezona bude těžká,“ reagoval pětačtyřicetiletý Holoubek bezprostředně po nedělní porážce v Hradci.

Do sobotního zápasu se Zlínem ale mužstvo už nepovede. Zatím nicméně není jisté, kdo ho zastoupí.

„Oběma trenérům děkujeme. V dohledné době bude jmenován nový hlavní kouč,“ doplnil Hašek. Na přechodnou dobu by to mohl být druhý z asistentů Marek Nikl, jenž u týmu zůstává. Má navíc prvoligové zkušenosti z Českých Budějovic.

Dukla se do první ligy vrátila pod vedením zkušeného Petra Rady před minulou sezonu a jen tak tak se udržela mezi elitou – v barážové odvetě porazila Vyškov po úvodní bezbrankové remíze až na penalty.

Trenéři David Holoubek z Dukly (vlevo) a Miroslav Koubek z Plzně před vzájemným utkáním

Před aktuálním ročníkem však měla mnohem vyšší ambice – na jaře klub koupil od miliardáře Petra Pauknera koupil Matěj Turek, následně přišel jako sportovní ředitel Martin Hašek, trenér Holoubek a k tomu hned několik posil.

Cílem byla minimálně klidná záchrana.

Vstup do sezony ještě Dukla neměla špatný, doma třeba senzačně porazila třeba Plzeň (2:0), postupně se však začala tabulkou propadat. Tři body brala naposledy na konci října a celkem pod Holoubkem zvítězila jen dvakrát.

A jelikož ani v úvodních dvou jarních kolech zlepšení nepřišlo, vedení kouče odvolalo.

22. kolo

21. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 21 11 5 5 40:27 38
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 21 7 5 9 26:29 26
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 21 5 5 11 17:28 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
