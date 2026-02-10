Holoubek už není trenérem Dukly. Poslední tým fotbalové ligy náhradu teprve oznámí

„Vzhledem k vývoji celé sezony a situaci v tabulce jsme dospěli k rozhodntí provést změnu na pozici hlavního trenéra. Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že výkony ani výsledky v průběhu sezony nenaplnily očekávání klubu. Zároveň v realizačním týmu skončil i Dominik Rodinger,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Martin Hašek.
Dukla vstoupila do jarní části na děleném posledním místě spolu s Baníkem a Slováckem.
Baník však ve dvou utkáních získal čtyři body a Slovácko dva, zatímco Dukla žádný, jelikož prohrála se Spartou a v Hradci Králové (oba 0:3). Změna trenéra se tak po víkendu nabízela.
Hradec Kr. - Dukla 3:0, jasná záležitost, dva góly dal Darida. Hosté zůstávají poslední
„Je to komplikace, ale jedeme dál, máme před sebou ještě spoustu zápasů. Jsme připravení, věděli jsme, že sezona bude těžká,“ reagoval pětačtyřicetiletý Holoubek bezprostředně po nedělní porážce v Hradci.
Do sobotního zápasu se Zlínem ale mužstvo už nepovede. Zatím nicméně není jisté, kdo ho zastoupí.
„Oběma trenérům děkujeme. V dohledné době bude jmenován nový hlavní kouč,“ doplnil Hašek. Na přechodnou dobu by to mohl být druhý z asistentů Marek Nikl, jenž u týmu zůstává. Má navíc prvoligové zkušenosti z Českých Budějovic.
Dukla se do první ligy vrátila pod vedením zkušeného Petra Rady před minulou sezonu a jen tak tak se udržela mezi elitou – v barážové odvetě porazila Vyškov po úvodní bezbrankové remíze až na penalty.
Před aktuálním ročníkem však měla mnohem vyšší ambice – na jaře klub koupil od miliardáře Petra Pauknera koupil Matěj Turek, následně přišel jako sportovní ředitel Martin Hašek, trenér Holoubek a k tomu hned několik posil.
Cílem byla minimálně klidná záchrana.
Vstup do sezony ještě Dukla neměla špatný, doma třeba senzačně porazila třeba Plzeň (2:0), postupně se však začala tabulkou propadat. Tři body brala naposledy na konci října a celkem pod Holoubkem zvítězila jen dvakrát.
A jelikož ani v úvodních dvou jarních kolech zlepšení nepřišlo, vedení kouče odvolalo.