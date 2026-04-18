Fotbalový bůh nám pořád dává šanci. Kouč Dukly burcuje: O místo v lize se porveme!

Mohli se odlepit ze dna ligové tabulky, prohry předposlední Ostravy však nevyužili. Dukla přitom měla po většinu úvodního dějství zápasu převahu, jenže v jeho závěru během tří minut dvakrát inkasovala.
„Je to ztráta, ale Baník to dnes taky nezvládl, takže pořád máme příležitost se rvát až do konce ligy o své místo. A já tady říkám veřejně, že se všichni o to rvát budeme!“ zdůraznil Šustr.
Pražané doplatili na neproměňování šancí, kterých měli dost i ve druhém poločase. Po hodině hry snížil střídající Dario Kreiker, který skóroval ve druhém zápase po sobě a opět mu u toho asistoval Marcel Čermák, ale na vyrovnání se už Dukla nezmohla.
Dukla - Karviná 1:2, domácí zůstávají na dně tabulky, Kreiker po půli jen snížil
„Kdyby šly vůle a úsilí měřit, tak Marcel Čermák je na stupnici hodně vysoko. Obávám se ale a nejsem si jistý, jestli by se k němu někteří hráči přiblížili. Všichni by ho měli mít jako příklad,“ pronesl Šustr.
Vypadalo to, že byste měli vést 3:0, nakonec jste ale mohli po poločase 0:3 prohrávat. Jak si to vysvětlujete?
Kdo zažil a ví, co to je hrát o záchranu, pod tímto tlakem, tak to asi pochopí. Chybí nám kvalita v zakončení, klid. Jiné věci, které za normálních okolností jdou, tak zas nejdou. Na druhou stranu a že soupeře pustíme a najednou nám odejdou nohy, tak to je alarmující. Nevím. To zas ale asi nesouvisí s tím, že jste nervózní. Jestli běháte rychle a tam, kde máte, tak to nesouvisí s tím, že hrajete o záchranu. Potřebuju si to vyhodnotit, podívat se na to, kde propadáme, a co za tím je. Měl jsem pocit, jako kdybychom hráli my, těžká jízda, proti lehké jízdě. S tím brněním se daleko hůř jezdí než bez něho.
Jak velkou vzpruhou je, že Baník nebodoval a vy se můžete před koncem základní části ještě dostat na předposlední místo?
Obrovská vzpruha. Když se stalo to, že cíl, který máme, se pověsí tak vysoko, že je v oblasti teologie, tak samozřejmě motivace může okamžitě spadnout. Ale fotbalový bůh nám pořád dává šanci. Bude to teď o nás, abychom zvedli hlavy a udělali všechno pro to, abychom to zvládli.
Jak o tom mluvíte s hráči v kabině?
Upínáme se na to, že chceme zachránit ligu, ale bez výkonu a dlouhodobější výkonnosti to nepůjde. Není to o tom, že nezvládneme jeden zápas a skončí svět. To jsme si říkali už několikrát a pořád si to připomínáme znovu. Ale nejde to říkat donekonečna. Když vám v práci bude neustále někdo říkat, že nemáte dělat tu stejnou chybu, a vy ji pořád děláte, tak vám to taky nepomůže.
O poločase jste vystřídal tři hráče, za dvacet minut pak dva. Nelíbily se vám jejich výkony, chtěl jste něco změnit? Proč jste šel do takového risku?
Chtěl jsem oživit zápas, abychom se dostali zpátky do hry. Cítil jsem, že tým potřebuje povzbuzení, některým hráčům to nejelo. Snažil jsem se zareagovat. Nejsem ten typ trenéra, který by čekal na zázrak. Kdybych měl hráče, o kterých vím, že jsou schopní i v poslední minutě rozhodovat zápasy, tak bych je možná nestřídal. Ale my je nemáme. Každý potřebujeme teď podávat výkony na svých maximech, a to nejen přístupem, ale i fotbalem.
Vidíte ve svém týmu jasného lídra?
To bych vytahoval věci z kabiny. Je to takový, že nemáme úplně… Když se podíváte na to, jak je kabina poskládaná, tak vidíte spoustu spousta cizinců, spoustu mladých hráčů. Jsme takoví hodně různorodí. Aby tohle někdo ukočíroval zevnitř, tak by musel být velmi silný lídr. Snažím se, aby kabina fungovala dohromady, protože hráči v tom jsou spolu. Není to jednoduché. Každý mluvíme jinou řečí.
Jak to myslíte?
Nemyslím jenom jiným jazykem. Jsou tu hráči z různých národností, jsou úplně jinak vychovávaní, mají úplně jinou historii. Tak jako jsou naši hráči naučení makat, dřít, bojovat, tak třeba ti zahraniční to v sobě tak nemají. Ani nemůžou, protože nikdy takhle nebyli vychovávaní. Je to fakt hodně složitá práce. Já jsem to ale věděl, takže každý den hledám ty cesty k sobě, snažím se, aby se ti hráči co nejvíc propojili. Bude to boj až do konce.
Kevin-Prince Milla měl několik šancí, mohl vstřelit klidně tři, čtyři góly, ale zase mu to tam nespadlo. Čím to je?
Je stejný problém, když obránce dobře nebrání, tak i když útočník dobře neútočí. Jeho práce je dávat góly, ale ty nepřichází bez šancí. Dneska se do několika dostal, bohužel je neproměnil. Musím se na ta řešení podívat. Dvakrát tam ten balon hrál vrchem. První příležitost byla úplně mimo, druhá spadla někam na bránu. Zvolil tohle řešení. V těchto situacích se už hráč rozhoduje sám. I jemu přeju, aby góly dával. On je typ střelce, který se tam dokáže dostat. Vinit ho určitě nebudu. Spíš to rozebereme a podíváme se, co s tím jde dělat dál.
Před zápasem se vzpomínalo na nedávno zesnulého atleta Imricha Bugára. Prožil tu celý svůj sportovní život. Mluvíte o fotbalovém bohu, tak vám možná seshora fandí...
Osobní vzpomínku na něj nemám, nesetkali jsme se. Pamatuju si ještě, když soutěžil. Znám ho, i když nevím, nakolik ho znají naši hráči. Beru to z pohledu, že Dukla pro mě má velkou a dobrou historii ve všech odvětvích. I z toho důvodu dělám maximum pro to, abychom ligu zachránili a lidi tady na ni měli možnost chodit dál.