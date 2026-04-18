Fotbalový bůh nám pořád dává šanci. Kouč Dukly burcuje: O místo v lize se porveme!

  19:53
Po příchod do tiskového střediska směrem k novinářům energicky prohodil: „Mně se líbí, že se nálada tady nemění ani výhrou, prohrou nebo remízou. Jste pořád všichni stejní. Tak pojďme, já budu taky stejný.“ Jeho svěřenci proti Karviné nepředvedli špatný výkon, přesto musel trenér fotbalové Dukly Pavel Šustr skousnout porážku 1:2.
Pavel Šustr řídí z trenérského postu hru Dukly.

Pavel Šustr řídí z trenérského postu hru Dukly. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Momentka z ligového utkání Dukla - Karviná
Obránce Jiří Fleišman z Karviné se snaží zastavit Lukáše Penxu z Dukly.
Karvinský Yahaya Lawali se snaží udržet míč mezi Samsonem Tijanim a Dantayem...
Yahaya Lawali z Kraviné v utkání proti Dukle
Mohli se odlepit ze dna ligové tabulky, prohry předposlední Ostravy však nevyužili. Dukla přitom měla po většinu úvodního dějství zápasu převahu, jenže v jeho závěru během tří minut dvakrát inkasovala.

„Je to ztráta, ale Baník to dnes taky nezvládl, takže pořád máme příležitost se rvát až do konce ligy o své místo. A já tady říkám veřejně, že se všichni o to rvát budeme!“ zdůraznil Šustr.

Pražané doplatili na neproměňování šancí, kterých měli dost i ve druhém poločase. Po hodině hry snížil střídající Dario Kreiker, který skóroval ve druhém zápase po sobě a opět mu u toho asistoval Marcel Čermák, ale na vyrovnání se už Dukla nezmohla.

Dukla - Karviná 1:2, domácí zůstávají na dně tabulky, Kreiker po půli jen snížil

„Kdyby šly vůle a úsilí měřit, tak Marcel Čermák je na stupnici hodně vysoko. Obávám se ale a nejsem si jistý, jestli by se k němu někteří hráči přiblížili. Všichni by ho měli mít jako příklad,“ pronesl Šustr.

Vypadalo to, že byste měli vést 3:0, nakonec jste ale mohli po poločase 0:3 prohrávat. Jak si to vysvětlujete?
Kdo zažil a ví, co to je hrát o záchranu, pod tímto tlakem, tak to asi pochopí. Chybí nám kvalita v zakončení, klid. Jiné věci, které za normálních okolností jdou, tak zas nejdou. Na druhou stranu a že soupeře pustíme a najednou nám odejdou nohy, tak to je alarmující. Nevím. To zas ale asi nesouvisí s tím, že jste nervózní. Jestli běháte rychle a tam, kde máte, tak to nesouvisí s tím, že hrajete o záchranu. Potřebuju si to vyhodnotit, podívat se na to, kde propadáme, a co za tím je. Měl jsem pocit, jako kdybychom hráli my, těžká jízda, proti lehké jízdě. S tím brněním se daleko hůř jezdí než bez něho.

Jak velkou vzpruhou je, že Baník nebodoval a vy se můžete před koncem základní části ještě dostat na předposlední místo?
Obrovská vzpruha. Když se stalo to, že cíl, který máme, se pověsí tak vysoko, že je v oblasti teologie, tak samozřejmě motivace může okamžitě spadnout. Ale fotbalový bůh nám pořád dává šanci. Bude to teď o nás, abychom zvedli hlavy a udělali všechno pro to, abychom to zvládli.

Obránce Jiří Fleišman z Karviné se snaží zastavit Lukáše Penxu z Dukly.

Jak o tom mluvíte s hráči v kabině?
Upínáme se na to, že chceme zachránit ligu, ale bez výkonu a dlouhodobější výkonnosti to nepůjde. Není to o tom, že nezvládneme jeden zápas a skončí svět. To jsme si říkali už několikrát a pořád si to připomínáme znovu. Ale nejde to říkat donekonečna. Když vám v práci bude neustále někdo říkat, že nemáte dělat tu stejnou chybu, a vy ji pořád děláte, tak vám to taky nepomůže.

O poločase jste vystřídal tři hráče, za dvacet minut pak dva. Nelíbily se vám jejich výkony, chtěl jste něco změnit? Proč jste šel do takového risku?
Chtěl jsem oživit zápas, abychom se dostali zpátky do hry. Cítil jsem, že tým potřebuje povzbuzení, některým hráčům to nejelo. Snažil jsem se zareagovat. Nejsem ten typ trenéra, který by čekal na zázrak. Kdybych měl hráče, o kterých vím, že jsou schopní i v poslední minutě rozhodovat zápasy, tak bych je možná nestřídal. Ale my je nemáme. Každý potřebujeme teď podávat výkony na svých maximech, a to nejen přístupem, ale i fotbalem.

Vidíte ve svém týmu jasného lídra?
To bych vytahoval věci z kabiny. Je to takový, že nemáme úplně… Když se podíváte na to, jak je kabina poskládaná, tak vidíte spoustu spousta cizinců, spoustu mladých hráčů. Jsme takoví hodně různorodí. Aby tohle někdo ukočíroval zevnitř, tak by musel být velmi silný lídr. Snažím se, aby kabina fungovala dohromady, protože hráči v tom jsou spolu. Není to jednoduché. Každý mluvíme jinou řečí.

Karvinský Filup Prebsl (vlevo) a Kevin-Prince Milla z Dukly

Jak to myslíte?
Nemyslím jenom jiným jazykem. Jsou tu hráči z různých národností, jsou úplně jinak vychovávaní, mají úplně jinou historii. Tak jako jsou naši hráči naučení makat, dřít, bojovat, tak třeba ti zahraniční to v sobě tak nemají. Ani nemůžou, protože nikdy takhle nebyli vychovávaní. Je to fakt hodně složitá práce. Já jsem to ale věděl, takže každý den hledám ty cesty k sobě, snažím se, aby se ti hráči co nejvíc propojili. Bude to boj až do konce.

Kevin-Prince Milla měl několik šancí, mohl vstřelit klidně tři, čtyři góly, ale zase mu to tam nespadlo. Čím to je?
Je stejný problém, když obránce dobře nebrání, tak i když útočník dobře neútočí. Jeho práce je dávat góly, ale ty nepřichází bez šancí. Dneska se do několika dostal, bohužel je neproměnil. Musím se na ta řešení podívat. Dvakrát tam ten balon hrál vrchem. První příležitost byla úplně mimo, druhá spadla někam na bránu. Zvolil tohle řešení. V těchto situacích se už hráč rozhoduje sám. I jemu přeju, aby góly dával. On je typ střelce, který se tam dokáže dostat. Vinit ho určitě nebudu. Spíš to rozebereme a podíváme se, co s tím jde dělat dál.

Před zápasem se vzpomínalo na nedávno zesnulého atleta Imricha Bugára. Prožil tu celý svůj sportovní život. Mluvíte o fotbalovém bohu, tak vám možná seshora fandí...
Osobní vzpomínku na něj nemám, nesetkali jsme se. Pamatuju si ještě, když soutěžil. Znám ho, i když nevím, nakolik ho znají naši hráči. Beru to z pohledu, že Dukla pro mě má velkou a dobrou historii ve všech odvětvích. I z toho důvodu dělám maximum pro to, abychom ligu zachránili a lidi tady na ni měli možnost chodit dál.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Nejčtenější

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

Fotbalový bůh nám pořád dává šanci. Kouč Dukly burcuje: O místo v lize se porveme!

Pavel Šustr řídí z trenérského postu hru Dukly.

Po příchod do tiskového střediska směrem k novinářům energicky prohodil: „Mně se líbí, že se nálada tady nemění ani výhrou, prohrou nebo remízou. Jste pořád všichni stejní. Tak pojďme, já budu taky...

18. dubna 2026  19:53

Sparta - Jablonec 3:1, klidný zápas pro domácí, dvěma góly ho rozhodl Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu proti Jablonci.

Sparťanští fotbalisté udělali důležitý krok směrem k blížící se ligové nadstavbě. V předposledním kole základní části porazili třetí Jablonec 3:1 a upevnili si pozici na druhé příčce, na které mají...

18. dubna 2026  19:52

Příbram zdolala ve druhé lize béčko Sparty, Vlašim je už devět kol bez porážky

Jakub Šural ze Zbrojovky Brno (vlevo) během druholigového zápasu proti...

Příbramští fotbalisté porazili ve 24. kole druhé ligy béčko Sparty 2:0 a v neúplné tabulce postoupili na páté místo. Vlašim vyhrála nad Chrudimí v jejím pardubickém azylu také 2:0, sérii bez porážky...

18. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  19:20

Další bídný výkon a fotbalisté Baníku se opět šli zpovídat fanouškům

Útočník Václav Drchal z Boheimans se snaží zakončit před Artúrem Musákem z...

Ostravští fanoušci před utkáním s Bohemians Praha 1905 nezpívali tradičně klubovou hymnu. Místo toho při nástupu mužstev skandovali: „My chceme Baník!“ a „Rubete za Baník!“ Leč fotbalisté Baníku...

18. dubna 2026  19:14

ONLINE: Wolves prohráli na Leedsu, Krejčí kvůli zranění střídal. Kinský opět v základu

Sledujeme online
Brenden Aaronson z Leedsu vidí žlutou kartu za faul na Ladislava Krejčího,...

Už je skoro definitivní, že sestoupí. Fotbalisté Wolverhamptonu ve 33. kole Premier League prohráli 0:3 na Leedsu. Český obránce Ladisav Krejčí musel čtvrt hodiny před koncem kvůli zranění střídat. V...

18. dubna 2026  13:20,  aktualizováno  18:58

Další výhra v kvalifikaci na MS. Češky daly čtyři góly, ale zranila se Khýrová

Debutantka v reprezentaci Andrea Švíbková (vpravo) se raduje ze svého gólu...

České fotbalistky uzavřely dubnový reprezentační sraz další suverénní výhrou. Ve čtvrtém zápase kvalifikace o mistrovství světa ve své skupině B1 porazily Černou Horu 4:1. Na stadionu v Nikšiči se...

18. dubna 2026  18:42

Schick se zapsal mezi střelce, Leverkusen přesto padl. Debut Etaové skončil prohrou

Patrik Schick slaví gól Leverkusenu v utkání s Augsburgu.

Útočník Patrik Schick vstřelil v sobotu svůj 11. gól v této sezoně německé fotbalové ligy, Leverkusen však penaltou v poslední minutě prohrál doma s Augsburgem 1:2. Hoffenheim penaltou v závěru...

18. dubna 2026  18:24

Zlín - Teplice 3:2, hosté dohrávali v deseti, domácí rozhodli už v prvním poločase

Zlínští fotbalisté se radují z gólu Cletuse Nombila.

Fotbalisté Zlína zvítězili ve 30. kole první ligy nad Teplicemi 3:2 a v nejvyšší soutěži bodovali po sérii čtyř porážek. Všechny góly dali domácí už v úvodním poločase, kdy se trefili Jakub Černín,...

18. dubna 2026  14:50,  aktualizováno  18:07

Patnáct let od první zlaté euforie. Do Plzně dorazí i hvězdy v čele s Horváthem

PODPORA. Plzeňští fanoušci hnali svůj tým za vítězstvím.

Plzeň se chystá na výjimečný fotbalový večer. Nedělní duel s Pardubicemi je připomínkou historicky prvního mistrovského titulu Viktorie, od kterého letos uplyne patnáct let. Kromě množství...

18. dubna 2026  17:53

Konzervativní léčba selhala, Vindahl musel na operaci. Spartě bude chybět měsíce

Brankář Peter Vindahl vhazuje aut, v pozadí je trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Byl by nejspíš zpátky mnohem rychleji, jenže zranění Petera Vindahla, dánského brankáře sparťanských fotbalistů, se nezlepšilo, a tak klub přistoupil k operačnímu zákroku. S chodidlem tak bude týmová...

18. dubna 2026  17:40

Baník - Bohemians 0:2, čtvrtá porážka v řadě, domácí Jurečka nedal penaltu

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu, trefil se Milan Ristovski.

Trápení pokračuje. Fotbalisté ostravského Baníku v lize prohráli počtvrté v řadě a zůstávají jen o dva body před poslední Duklou. S Bohemians při porážce 0:2 inkasovali dvakrát už během první půle,...

18. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  17:38

Dukla - Karviná 1:2, domácí zůstávají na dně tabulky, Kreiker po půli jen snížil

Momentka z ligového utkání Dukla - Karviná

Kolo před koncem základní části zůstávají na poslední příčce tabulky o dva body za Baníkem. Fotbalisté Dukly na Julisce prohráli 1:2 s Karvinou, za kterou se v závěru první půli trefili Eze a Traoré....

18. dubna 2026  14:45,  aktualizováno  17:17

