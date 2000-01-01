náhledy
Další ročník fotbalové Chance Ligy odstartoval v sobotu. Kromě řady posil představily ligové týmy také nové dresy. Některé vsadily na osvědčenou klasiku, část se však vydala odvážnější cestou. Které se povedly a které naopak budí rozpaky? Podívejte se v naší galerii a posuďte sami.
Autor: koláž iDNES.cz
SLAVIA PRAHA - DOMÁCÍ. Tradičně sešívaná domácí varianta, vlevo červená a vpravo bílá s prohozenými rukávy. Drobný detail skrývá zlatý mistrovský znak firmy Castore či límec v barvách české trikolory, což má symbolizovat legendy českého fotbalu.
Autor: www.slavia.cz
SLAVIA PRAHA - VENKOVNÍ. U druhé sady slávistických dresů dominuje černá, červenou najdete hlavně na límci, koncích rukávů a ve spodní části trikotu.
Autor: SK Slavia Praha
SPARTA PRAHA - DOMÁCÍ. Nové sparťanské dresy jsou tradičně rudé, kromě černých proužků na krku a ramenou však mají ještě výrazné černé pruhy, které vystupují ze spodní části a směrem nahoru slábnou. Design odkazuje na 120 let starou změnu černých dresů právě na rudé.
Autor: AC Sparta Praha
SPARTA PRAHA- VENKOVNÍ. Bílou sadu s rudými detaily vytvořili sparťané ve spolupráci s populární módní značkou Adidas Originals, která na dresech pražského klubu nebyla přes třicet let.
Autor: AC Sparta Praha
VIKTORIA PLZEŇ - DOMÁCÍ. Tradiční červenomodrá kombinace doplněna o tmavé vyvedení ramen. Svislé pruhy graficky znázorňují stromy a řeky, které symbolizují přírodu Plzeňského kraje.
Autor: FC Viktoria Plzeň
VIKTORIA PLZEŇ - VENKOVNÍ. Ve spolupráci s firmou Macron vytvořila Plzeň unikátní druhou sadu. Design odkazuje na schopnosti, tvrdou práci i um všech Plzeňanů, na kterých bylo město budováno. Jeho barvy skrývají mix tvrdé práce, potu, světoznámého piva či odlesky průmyslové výroby.
Autor: FC Viktoria Plzeň
HRADEC KRÁLOVÉ - DOMÁCÍ. Sada pro domácí zápasy je již tradičně černobílá, letošní provedení nabízí kromě těchto barev také šedý přechod. Jednou z inspirací pro letošní kolekci bylo opláštění královéhradeckého stadionu.
Autor: FCHK
HRADEC KRÁLOVÉ - VENKOVNÍ. Žlutá je pro hradecké fotbalisty symbolická. V této barvě totiž jejich předchůdci před jedenatřiceti lety brázdili – v historii klubu zatím naposledy – pohárovou Evropou. Právě proto je venkovní sada v této barvě.
Autor: Tane?ek David, ČTK
JABLONEC - DOMÁCÍ. Oproti předchozím letům velká změna. Klub prošel před sezonou změnou vizuální identity i loga. Zároveň začal na dresech spolupracovat se značkou Macron. Nové domácí dresy jsou vyvedeny kompletně v tmavší zelené barvě s bílými doplňky.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
JABLONEC - ALTERNATIVNÍ. Třetí varianta je vedena ve výrazné oranžové barvě. Venkovní sadu zatím jablonečtí neukázali.
Autor: FK Jablonec
SLOVAN LIBEREC - DOMÁCÍ. Liberecký klub se při tvorbě domácí sady vydal zcela novou cestou. Místo bílé, která poslední roky na dresech dominovala, vsadil na černou a modrou. Barvy jasně odkazují na vizuální identitu klubu, která se měnila s příchodem majitele Ondřeje Kanii. Ve spodní části dresu zůstal formou vrstevnice i odkaz na ikonický Ještěd.
Autor: FC Slovan Liberec
SLOVAN LIBEREC - VENKOVNÍ. Druhá sada dresů je naopak pojatá minimalisticky a tradičně. Bílá s modrým pruhem odkazuje na pohárovou sezonu 2013/2014.
Autor: FC Slovan Liberec
SIGMA OLOMOUC - DOMÁCÍ. Olomoucký klub zvolil na domácí sadě tmavější odstín modré. Pod límečkem na zádech je číslovka 1919, která odkazuje na rok založení klubu, dresy mají rovněž na pravém boku vyražený symbol sloupu Nejsvětější Trojice.
Autor: SK Sigma Olomouc
SIGMA OLOMOUC - VENKOVNÍ. Druhá sada je vyvedena opačně. Dominantní barvou je bílá, detaily a nápisy jsou tmavě modré. Obrácení barev je vidět také na klubovém znaku.
Autor: SK Sigma Olomouc
FK PARDUBICE - DOMÁCÍ. Těsně před startem sezony prošel klub změnou identity. Barva domácích dresů se ale nezměnila. Červenou sadu s bílými detaily představil kapitán týmu Vojtěch Patrák.
Autor: ČTK
FK PARDUBICE - VENKOVNÍ. Na stadionech soupeřů vyběhnou pardubičtí fotbalisté v bílých dresech s černými detaily. Jediným výraznějším prvkem je nové logo klubu.
Autor: FK Pardubice / Facebook
BOHEMIANS PRAHA - DOMÁCÍ. V Ďolíčku každoročně řeší, v jakém designu zhotoví zelené a bílé pruhy na domácích dresech. Letošní varianta je nabízí svislé. Zelené jsou texturované. Dres navíc nabízí drobný detail ve formě zeleného knoflíčku na límci.
Autor: Bohemians
ZLÍN - DOMÁCÍ. Podobně jako v loňské sezoně dominuje domácí sadě dresů modrožlutý vzor. Podle klubu může výrazný motiv ve tvaru písmene „V“ fanouškům připomenout slavný latinský výrok „Veni, Vidi, Vici“.
Autor: FC Zlín
ZLÍN - VENKOVNÍ. Sázka na jednoduchost. Venkovní sadě zlínských fotbalistů dominuje tmavě modrá se žlutými doplňky a nápisy.
Autor: FC Zlín
TEPLICE - DOMÁCÍ. Kanárkově žluté dresy, které odkazují na první klubovou trofej v historii. Skláři si během sezony připomenou půlstoletí od zisku domácího poháru v sezoně 1976/1977. Do embosovaných pruhů jsou vepsána jména všech členů tehdejšího vítězného týmu.
Autor: FK Teplice
TEPLICE - VENKOVNÍ. Druhá sada dresů se barevně podobá té z loňské sezony. Teplice také znovu vsadily na šestiúhelníkový vzor, každý z obrazců skrývá motiv spojený s městem a jeho historií.
Autor: FK Teplice
MLADÁ BOLESLAV - DOMÁCÍ. V Mladé Boleslavi nic nevymýšleli. Do nové sezony nastoupí ve stejných dresech jako v loňském ročníku. Domácí sada obsahuje na přední straně výrazný černomodrý motiv.
Autor: FK Mladá Boleslav
SLOVÁCKO - DOMÁCÍ. Design domácí sady představil klub z Uherského Hradiště při oznámení podpisu Lukáše Vorlického. Oproti předchozí sezoně přibyly svislé tmavomodré pruhy.
Autor: 1. FC Slovácko
SLOVÁCKO - VENKOVNÍ. Druhá sada také doznala menší změny, a to konkrétně na rukávech, které jsou nově v bílé. Tradičně převažuje tmavší modrá.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
BANÍK OSTRAVA - DOMÁCÍ. Slezský celek bude hrát v aktuálním ročníku doma v čistě bílých dresech. Jejich design doplňují grafické detaily, které odkazují na spojení klubu s dalšími místy v regionu, a k nim psané texty v Braillově písmu. I proto část výtěžku z prodeje poputuje na podporu dětí se zrakovým postižením.
Autor: FC Baník Ostrava
BANÍK OSTRAVA - VENKOVNÍ. Druhé sadě vévodí modrá barva, detaily jsou pak bílé, a to včetně klubového loga. Slezané na tvorbě trikotů spolupracovali se značkou Macron.
Autor: FC Baník Ostrava
BANÍK OSTRAVA - ALTERNATIVNÍ. Netradiční barevná varianta odkazuje na hornickou historii regionu. Vždyť je na dresu vyobrazena svatá Barbora, patronka horníků. Nechybí ani úryvek chorálu: „SK Slezská, z hornického města, chacharů ze šachet, všichni bojí se“.
Autor: FC Baník Ostrava
ZBROJOVKA BRNO - DOMÁCÍ. Proč měnit něco, co funguje. Domácí dresy Zbrojovky jsou, co se designu týče, identické s loňskými. Svislé červené a bílé pruhy, červené rukávy a modré konce rukávů a límec. Novinkou je samozřejmě logo, také Zbrojovka změnila před sezonou jeho design.
Autor: FC Zbrojovka Brno
ZBROJOVKA BRNO - VENKOVNÍ. Druhá sada brněnských dresů je primárně bílá. Detaily a nápisy jsou vedené v červené barvě.
Autor: Zbrojovka Brno
ARTIS BRNO - DOMÁCÍ. Nejnovější zástupce Chance Ligy nic velkého nevymýšlel. Barevné provedení dresů a vyvedení pruhů je stejné jako v předchozím roce, novinkou je „skvrnitý“ design, který sadu ozvláštnil.
Autor: Artis Brno