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Chance Liga 2026/2027

Historické odkazy, odvážné designy i sázka na jistotu. Prohlédněte si ligové dresy

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  6:26
Nové fotbalové dresy pro sezonu 2026/2027. Slávistické dresy pro sezonu 2026/2027, v sadě pro domácí zápasy pózují... Nový venkovní dres pražské Slavie pro sezonu 2026/27 v akci. Nový dres sparťanských fotbalistů pro sezonu 2026/27. Sparťanští fotbalisté během focení nových venkovních dresů. Stoper Dávid Krčík pózuje v novém domácím plzeňském dresu. Venkovní dres Viktorie Plzeň pro sezonu 2026/27. Útočník Ondřej Mihálik (vlevo) a obránce Filip Čihák pózují v dresech, ve... Vladimír Darida a Tom Slončík v nových dresech na předsezonní tiskové... Jan Suchan slaví svůj první gól v jabloneckém dresu. Venkovní sada dresů fotbalistů Jablonce V netradiční černomodré sadě budou hrát liberečtí fotbalisté domácí zápasy.
Další ročník fotbalové Chance Ligy odstartoval v sobotu. Kromě řady posil představily ligové týmy také nové dresy. Některé vsadily na osvědčenou klasiku, část se však vydala odvážnější cestou. Které se povedly a které naopak budí rozpaky? Podívejte se v naší galerii a posuďte sami.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 1 1 0 0 5:1 3
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 4:2 3
3. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
5. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
7. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
8. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
9. FK PardubicePardubice 1 0 0 1 1:2 0
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 1:2 0
11. FC ZlínZlín 1 0 0 1 0:1 0
12. SK Artis BrnoArtis Brno 1 0 0 1 2:4 0
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
14. AC Sparta PrahaSparta 1 0 0 1 1:3 0
15. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
16. 1. FC SlováckoSlovácko 1 0 0 1 1:5 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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