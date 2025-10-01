Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Pardubice - Baník 0:0, dohrávka ze srpna, komu lépe vyjde duel utrápených?

V půlce srpna fotbalisté ostravského Baníku upřednostnili kvalifikaci o evropské poháry a zápas si odložili. Teď páté kolo Chance Ligy v Pardubicích dohrávají. Utkání dvou týmů z dolní poloviny tabulky sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Pardubický útočník Vojtěch Patrák (vpravo) slaví svůj gól s Vojtěchem Sychrou. | foto: ČTK

Domácí jdou do zápasu bez trenéra Davida Střihavky, kterého nové vedení klubu odvolalo po remíze 0:0 v Teplicích. Tým povede staronový kouč Jiří Krejčí, jenž bude kvůli chybějící licenci veden jako asistent.

Nedaří se ale ani Baníku, třetí tým minulé sezony vyhrál jen jednou a je třináctý o pouhé dva body před Pardubicemi, které zůstávají na dně tabulky.

Zápas se měl původně odehrát 17. srpna, Slezané ale požádali o odložení kvůli nadcházejícímu dvojzápasu se slovinským Celje. Baník nakonec do skupiny Konferenční ligy nepostoupil.

Od konce srpna zvítězil v soutěžním utkání jen jednou, když porazil v poháru České Budějovice 3:2. Pardubice zatím na ligovou výhru stále čekají, uspěly jen v MOL Cupu s Českou Lípou a Frýdkem-Místkem na penalty.

Zlepšení nepřišlo, Střihavka končí. Fotbalové Pardubice přebírá Krejčí

Nové vedení Pardubic se tak rozhodlo pro trenérskou výměnu.

Jak se krok osvědčí?

Chance Liga 2025/2026
1. 10. 2025 18:00
Zápas probíhá
Pardubice : Ostrava 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Šerák - R. Saarma, D. Šimek, L. Lurvink, R. Mahuta - S. Šimek, J. Řezníček, D. Teah - G. Botos, D. Smékal, V. Patrák
Sestavy:
V. Budinský - A. Munksgaard, M. Frydrych, M. Chaluš - M. Havran, O. Kričfaluši, J. Boula, D. Planka - D. Holzer, J. Pira, S. Plavšič
Náhradníci:
K. Vacek, F. Vecheta, J. Trédl, V. Sychra, M. Surzyn, M. Lexa, A. Tanko, Š. Míšek, F. Šancl, S. Bammens, L. Charatišvili
Náhradníci:
T. Zlatohlávek, C. Frýdek, D. Buchta, K. Pojezný, L. Almási, E. Šehič, M. Kubný, P. Kpozo, D. Owusu, A. Bewene
Žluté karty:
6. D. Šimek
Žluté karty:
5. kolo

11. kolo

10. kolo

FC Zlín - FK Pardubice

25. 10. • 15:00 • Stadion Letná, Zlín

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
12. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
13. FC Baník OstravaOstrava 9 1 3 5 6:12 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 9 0 4 5 9:19 4
