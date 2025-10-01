ONLINE: Pardubice - Baník 0:0, dohrávka ze srpna, komu lépe vyjde duel utrápených?

Domácí jdou do zápasu bez trenéra Davida Střihavky, kterého nové vedení klubu odvolalo po remíze 0:0 v Teplicích. Tým povede staronový kouč Jiří Krejčí, jenž bude kvůli chybějící licenci veden jako asistent.
Nedaří se ale ani Baníku, třetí tým minulé sezony vyhrál jen jednou a je třináctý o pouhé dva body před Pardubicemi, které zůstávají na dně tabulky.
Zápas se měl původně odehrát 17. srpna, Slezané ale požádali o odložení kvůli nadcházejícímu dvojzápasu se slovinským Celje. Baník nakonec do skupiny Konferenční ligy nepostoupil.
Od konce srpna zvítězil v soutěžním utkání jen jednou, když porazil v poháru České Budějovice 3:2. Pardubice zatím na ligovou výhru stále čekají, uspěly jen v MOL Cupu s Českou Lípou a Frýdkem-Místkem na penalty.
|
Zlepšení nepřišlo, Střihavka končí. Fotbalové Pardubice přebírá Krejčí
Nové vedení Pardubic se tak rozhodlo pro trenérskou výměnu.
Jak se krok osvědčí?
J. Šerák - R. Saarma, D. Šimek, L. Lurvink, R. Mahuta - S. Šimek, J. Řezníček, D. Teah - G. Botos, D. Smékal, V. Patrák
V. Budinský - A. Munksgaard, M. Frydrych, M. Chaluš - M. Havran, O. Kričfaluši, J. Boula, D. Planka - D. Holzer, J. Pira, S. Plavšič
K. Vacek, F. Vecheta, J. Trédl, V. Sychra, M. Surzyn, M. Lexa, A. Tanko, Š. Míšek, F. Šancl, S. Bammens, L. Charatišvili
T. Zlatohlávek, C. Frýdek, D. Buchta, K. Pojezný, L. Almási, E. Šehič, M. Kubný, P. Kpozo, D. Owusu, A. Bewene
6. D. Šimek