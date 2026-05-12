Disciplinární komise mimořádně zasedá kvůli derby. Jaké padnou tresty?

Disciplinární komise běžně zasedá ve čtvrtek, tolik času však tentokrát nemá. „Jelikož se už od úterý večer hraje vložené kolo, tak v ten den budeme rozhodovat. To je nutné,“ říkal v neděli její předseda Jiří Matzner.
Hned večer hraje Sparta s Plzní, další den pak Slavia doma s Jabloncem.
Zasedání komise je klíčové i pro situaci v tabulce. Slavii totiž hrozí kontumace, po níž by se jí Sparta přiblížila na rozdíl pěti bodů.
A další možné tresty?
Disciplinární řád kvalifikuje porušení povinností pořadatele v paragrafu 65 Porušení povinností pořádajícího klubu.
Pokud se prokáže, že Slavia nepřijala dostatečná opatření, aby vniknutí fanoušků na hrací plochu a napadení sparťanů zabránila, může ji disciplinární komise potrestat pokutou až do výše 10 milionů korun, uzavřením stadionu či odehráním několika zápasů bez diváků.
Omluva i podání rukou. Tvrdík s Čuprem po zničeném derby: Společně situaci zlepšíme
„Proti rozhodnutí disciplinární komise se neodvoláme, ať bude jakékoli,“ avizoval dopředu klubový šéf Jaroslav Tvrdík. „V tomto kontextu přijímáme naši vinu jako klub a musíme za ni nést zodpovědnost. Nebudeme polemizovat o tom, jaká výše trestu má být Slavii udělena.“
Slavii naopak s jistotou nehrozí odečet bodů, ten totiž citovaný paragraf neumožňuje.
Trest si vyslechne také Sparta kvůli chování fanoušků v sektoru hostů, zejména kvůli vhození pyrotechniky na trávník a poničení zařízení na stadionu, což upravuje paragraf 66.