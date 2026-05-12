Chance Liga 2025/2026

Disciplinární komise mimořádně zasedá kvůli derby. Jaké padnou tresty?

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace od 12 hodin mimořádně zasedá, aby rozhodla o trestech za události v nedohraném sobotním derby mezi Slavii a Spartou. To sudí předčasně ukončil kvůli vběhnutí slávistických fanoušků na hřiště, kde pak napadli některé sparťany. Verdikt by měl padnout ještě před startem odpoledních zápasů.
Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě neskončilo. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.
Disciplinární komise běžně zasedá ve čtvrtek, tolik času však tentokrát nemá. „Jelikož se už od úterý večer hraje vložené kolo, tak v ten den budeme rozhodovat. To je nutné,“ říkal v neděli její předseda Jiří Matzner.

Hned večer hraje Sparta s Plzní, další den pak Slavia doma s Jabloncem.

Zasedání komise je klíčové i pro situaci v tabulce. Slavii totiž hrozí kontumace, po níž by se jí Sparta přiblížila na rozdíl pěti bodů.

A další možné tresty?

Disciplinární řád kvalifikuje porušení povinností pořadatele v paragrafu 65 Porušení povinností pořádajícího klubu.

Pokud se prokáže, že Slavia nepřijala dostatečná opatření, aby vniknutí fanoušků na hrací plochu a napadení sparťanů zabránila, může ji disciplinární komise potrestat pokutou až do výše 10 milionů korun, uzavřením stadionu či odehráním několika zápasů bez diváků.

„Proti rozhodnutí disciplinární komise se neodvoláme, ať bude jakékoli,“ avizoval dopředu klubový šéf Jaroslav Tvrdík. „V tomto kontextu přijímáme naši vinu jako klub a musíme za ni nést zodpovědnost. Nebudeme polemizovat o tom, jaká výše trestu má být Slavii udělena.“

Slavii naopak s jistotou nehrozí odečet bodů, ten totiž citovaný paragraf neumožňuje.

Trest si vyslechne také Sparta kvůli chování fanoušků v sektoru hostů, zejména kvůli vhození pyrotechniky na trávník a poničení zařízení na stadionu, což upravuje paragraf 66.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

12. května 2026  12:04

Už deset let fanoušek Honza z Ústeckého kraje nevynechá jediný domácí zápas fotbalové Slavie, na Tribuně Sever nechyběl ani na sobotním, nakonec skandálním derby se Spartou. A jako většina ostatních...

12. května 2026

Poprvé nechal doma bílé kalhoty. Vzal si černé, přezul boty a místo tradiční tašky sbalil na cestu na sever kufr. „Bylo to ale i z úcty k Opavě," usmál se kouč druholigového Artisu Roman Nádvorník po...

12. května 2026  11:52

V předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybějí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Fotbalová asociace ČR (FAČR) o tom...

12. května 2026  10:15,  aktualizováno  11:09

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

12. května 2026  10:54

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

12. května 2026  9:36,  aktualizováno  9:53

Pořád to zní hodně bláznivě, ale už to není jen čirá utopie. Fotbalový Viagem, nováček druhé ligy, je ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Na jaře vyhrál osm z dvanácti zápasů a dvě kola před koncem...

12. května 2026

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Taky se díval. V přímém přenosu sledoval, jak se na hřiště valí masa slávistických chuligánů se světlicemi v rukách a kuklami na hlavách. A za nimi stovky dalších. Skandální fotbalové derby...

12. května 2026

Svůj náskok na sestupovou osmnáctou příčku zvýšili, ale pouze o jeden bod. Fotbalisté Tottenhamu v dohrávce 36. kola Premier League remizovali 1:1 s Leedsem, když je do vedení poslal Tel, který pak...

11. května 2026  20:50,  aktualizováno  23:19

Oba si po vzájemné výměně pohledů nakonec podali ruku. Poprvé od sobotního vyhroceného derby se setkali slávistický šéf Jaroslav Tvrdík a jeho sparťanský protějšek místopředseda představenstva...

11. května 2026  22:11,  aktualizováno  22:39

Fotbalisté Artisu Brno v 28. kole druhé ligy vyhráli 2:0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají čtyřbodový náskok na čtvrté Ústí nad Labem, do...

11. května 2026  19:15

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Po světelném přechodu pro chodce u křížení ulic Voctářova a Koželužská v moderní čtvrti pražské Libně budou v úterý po poledni kráčet vrcholní zástupci fotbalové Slavie a Sparty. V administrativním...

11. května 2026  17:01

