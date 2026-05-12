Chance Liga 2025/2026

Chceme obnovit důvěru v český fotbal, říká Čupr. Komisi objasňoval stav Surovčíka

  13:29
Ve vedení fotbalové Sparty je osm let, ale v úterý po poledni její výkonný místopředseda František Čupr poprvé předstoupil před disciplinární komisi. „Komisi jsem řekl, že jsem velmi nerad, když tu musím být,“ pronesl pak před novináři.
Místopředseda představenstva Sparty František Čupr před mimořádným zasedáním...

Místopředseda představenstva Sparty František Čupr před mimořádným zasedáním disciplinární komise. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.
Čupr, faktický druhý muž Sparty po majiteli Danielu Křetínském, s novináři mluvil už poté, co na disciplinární komisi vypovídal. Ale v tu chvíli verdikt ještě neznal.

Spartě hrozí za výtržnosti vlastních fanoušků v sobotním derby vysoká pokuta v řádech statisíců.

Proč jste na disciplinárku dorazil?
Protože negativně vnímáme všechny události, které se v sobotu při derby odehrály. Společně s ostatními kluby jsme pracovali spoustu let na tom, abychom zlepšili značku českého fotbalu, první ligy a profesionálního fotbalu celkově. Věnovali jsme tomu obrovskou energii a spoustu úsilí. Teď nebudu mluvit o penězích, ty momentálně nejsou podstatné.

Co je tedy důležité?
To, co se odehrálo, tak jsme se nevrátili na začátek, ale o mnoho roků zpátky. A těm, kteří říkali, že fotbal je místem pro setkání výtržníků, tak jsme nahráli. Za další jsme ostatní mohli odradit od toho, o co jsme léta usilovali. Abychom přilákali tisíce diváků na stadion, abychom přivedli tisíce dětí na hřiště a učili je hrát fotbal. Obávám se, že přesvědčit ty lidi bude velmi obtížné. Ale budeme dál pracovat, abychom důvěru a jméno českému fotbalu vrátili. A dost možná s ještě větším úsilím.

Místopředseda představenstva Sparty František Čupr (vpravo) přichází v doprovodu ředitele komunikace Ondřeje Kasíka na zasedání disciplinární komise.

Co od vás komise chtěla slyšet?
Chtěla vědět, jaký je zdravotní stav našeho brankáře Jakuba Surovčíka a jak všechny ty události vnímáme.

Půjde Surovčík večer proti Plzni do brány?
Je krátce po poledni a v tuto chvíli nevíme, jestli bude připraven nastoupit. On sám si přeje, aby do brány mohl co nejdřív. Věřím, že mu to pomůže ty negativní věci, které v sobotu zažil, líp překonat a vstřebat. Věřím, že jeho fyzický stav mu to dovolí.

V době rozhovoru ještě neznáte verdikt komise. Slavia oznámila, že ho bude respektovat a nebude se odvolávat. Jak to máte vy?
Máme to naprosto stejně. Ale verdikt momentálně není důležitý. Důležité je, co jsem zmínil na začátku.

Zase se mluví o tom, aby na stadiony nemohli problémoví fanoušci, které by u vstupu zachytil systém pro rozpoznávaní obličeje a dovnitř by se tak nedostali. Je to ve hře?
Ono to po derby vypadá, že se probudil systém, ale takhle to vůbec není. My s tím přišli jako první už dřív, řešili jsme i další věci jako krevní řečiště. Ale úřad pro ochranu osobních údajů nám to zatrhnul. Je otázka, jestli bude vůle společnosti a vůle legislativní, abychom to mohli spustit.

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Kompletní los

Skupina o titul - 1. kolo

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

12. května 2026  13:29

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace od 12 hodin mimořádně zasedá, aby rozhodla o trestech za události v nedohraném sobotním derby mezi Slavii a Spartou. To sudí předčasně ukončil kvůli...

12. května 2026  12:04,  aktualizováno  13:28

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním...

Ještě před mimořádným zasedáním disciplinární komise, která v úterý po poledni řeší sobotní nedohrané derby pražských S, se Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie, společně s generálním...

12. května 2026  13:19

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Už deset let fanoušek Honza z Ústeckého kraje nevynechá jediný domácí zápas fotbalové Slavie, na Tribuně Sever nechyběl ani na sobotním, nakonec skandálním derby se Spartou. A jako většina ostatních...

12. května 2026

Ondřej Čoudek z Artisu Brno se raduje z gólu v zápase s Opavou.

Poprvé nechal doma bílé kalhoty. Vzal si černé, přezul boty a místo tradiční tašky sbalil na cestu na sever kufr. „Bylo to ale i z úcty k Opavě,“ usmál se kouč druholigového Artisu Roman Nádvorník po...

12. května 2026  11:52

David Douděra oslavuje svou rychlou branku v utkání s Gibraltarem. Spolu s ním...

V předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybějí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Fotbalová asociace ČR (FAČR) o tom...

12. května 2026  10:15,  aktualizováno  11:09

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

12. května 2026  10:54

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

12. května 2026  9:36,  aktualizováno  9:53

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Pořád to zní hodně bláznivě, ale už to není jen čirá utopie. Fotbalový Viagem, nováček druhé ligy, je ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Na jaře vyhrál osm z dvanácti zápasů a dvě kola před koncem...

12. května 2026

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Taky se díval. V přímém přenosu sledoval, jak se na hřiště valí masa slávistických chuligánů se světlicemi v rukách a kuklami na hlavách. A za nimi stovky dalších. Skandální fotbalové derby...

12. května 2026

Dominic Calvert-Lewin z Leedsu proměňuje penaltu proti Antonínu Kinskému a...

Svůj náskok na sestupovou osmnáctou příčku zvýšili, ale pouze o jeden bod. Fotbalisté Tottenhamu v dohrávce 36. kola Premier League remizovali 1:1 s Leedsem, když je do vedení poslal Tel, který pak...

11. května 2026  20:50,  aktualizováno  23:19

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, hovoří k fanouškům...

Oba si po vzájemné výměně pohledů nakonec podali ruku. Poprvé od sobotního vyhroceného derby se setkali slávistický šéf Jaroslav Tvrdík a jeho sparťanský protějšek místopředseda představenstva...

11. května 2026  22:11,  aktualizováno  22:39

