Transparent v derby přál klidný odpočinek válečnému zločinci, Sparta se distancuje

„AC Sparta Praha se od obsahu transparentu, který se v rámci nedělního derby krátce objevil, distancuje,“ napsal na dotaz iDNES.cz sparťanský ředitel komunikace Pavel Jína.
Svou náklonnost kontroverzní postavě projevili už ve čtvrtek příznivci srbské Crvene zvezdy Bělehrad během odvety závěrečného předkola Evropské ligy v Plzni. Tamní klub pak celou akci přesdílel na sociální sítě s emotikonem salutujícího obličeje.
30.08.2026🇨🇿AC Sparta Praha - SK Slavia Praha, Sparta Praha with banner “RIP GENERALE”, click here for more: https://t.co/YitQbVnuws— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 30, 2026
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Mladič je na Balkáně synonymem pro systematickou genocidu, kterou bosenskosrbské jednotky páchaly během války na přelomu tisíciletí. Proti transparentu Crvene zvezdy se ozvalo i Pamětní centrum v Srebrenici, které připomíná oběti masakru pojmenovaném právě po obci v dnešní Bosně a Hercegovině.
V dopise žádalo například o vyloučení srbského klubu z evropských pohárů. Osobu Mladiče v neděli připomněla i skupinka sparťanů. Na fotografiích si za vlajkou všimnete i symbolu Z na tričku jednoho z příznivců, tedy ruského symbolu asociovaným s okupací Ukrajiny.
„Co se týče transparentu, šlo o aktivitu jednotlivců a bezprostředně poté došlo k jeho odstranění. Další kroky budeme vyhodnocovat v rámci klubu,“ dodal Jína.
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Derby na tribunách nabídlo i společný boj za pyro. A také spousty urážek
„Sparta aktivně pracuje se zákazy vstupu a pokutami za nevhodné chování v ochozech s oporou v Návštěvním řádu, stejně tak má klub i funkční edukativní program pro fanoušky se zákazem vstupu, kteří se chtějí na tribuny vrátit. I v sezoně 2026/2027 bude klub aktivně vystupovat proti případnému rasismu (v online i offline prostoru) a dalším formám nenávisti v ochozech. Stejně jako v předchozích letech předvídatelně a konzistentně,“ stojí v dokumentu Klub a tribuna, který Sparta každoročně zveřejňuje mezi sezonami.
Do podobných škatulek podpora válečného zločince jednoznačně patří.
„Jeho glorifikace nepředstavuje pouze podporu jednotlivce, ale celého poselství, které uráží etnické a náboženské oběti,“ argumentovalo koncem týdne právě centrum v Srebrenici.
Mladič je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně, která si vyžádala kolem 100 tisíc lidských životů. Zhruba 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno ze svých domovů nebo bylo nuceno je opustit.
August 27, 2026
Mladič byl následně uznán v nizozemském Haagu válečným zločincem. Tam si odpykával doživotní trest za genocidu a ve vězení ve čtvrtek zemřel.
Někdejší velitel bosenskosrbské armády si vysloužil přezdívku „bosenský řezník“, nicméně mnoho Srbů ho nepřestalo chovat v úctě.
Určité části sparťanského kotle mají k Srbsku vřelý vztah. V minulosti opakovaně aktivní fanoušci dávali najevo, že nesouhlasí s nezávislostí Kosova, podobné transparenty vytáhli i ve chvíli, kdy vyjadřovali podporu křídelníkovi Veljku Birmančevičovi, který v létě ze Sparty přestoupil do Ferencvárosu Budapešť.
Sympatie k Srbsku však u některých sparťanských fanoušků nadále zůstávají.