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Chance Liga 2026/2027

Transparent v derby přál klidný odpočinek válečnému zločinci, Sparta se distancuje

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  15:44
Sparťanští fanoušci před derby proti Slavii

Sparťanští fanoušci před derby proti Slavii | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Choreo sparťamských fanoušků namířené proti bezpečnostnímu poradci klubu Jiřímu...
Sparťanští fanoušci a jejich protest za pyrotechniku na stadionech.
Sparťanští fanoušci před derby proti Slavii
Pyro sparťanských fanoušků v derby proti Slavii
53 fotografií
Zbývalo nějakých patnáct minut do konce pražského derby, když se za bránou, kde sídlí nejaktivnější příznivci fotbalové Sparty, objevil transparent se srbskou vlajkou a jasným vzkazem: „RIP Generál“. Slova odkazují na smrt válečného zločince Ratka Mladiče, jenž páchal genocidu vůči bosenským muslimům.

„AC Sparta Praha se od obsahu transparentu, který se v rámci nedělního derby krátce objevil, distancuje,“ napsal na dotaz iDNES.cz sparťanský ředitel komunikace Pavel Jína.

Svou náklonnost kontroverzní postavě projevili už ve čtvrtek příznivci srbské Crvene zvezdy Bělehrad během odvety závěrečného předkola Evropské ligy v Plzni. Tamní klub pak celou akci přesdílel na sociální sítě s emotikonem salutujícího obličeje.

Mladič je na Balkáně synonymem pro systematickou genocidu, kterou bosenskosrbské jednotky páchaly během války na přelomu tisíciletí. Proti transparentu Crvene zvezdy se ozvalo i Pamětní centrum v Srebrenici, které připomíná oběti masakru pojmenovaném právě po obci v dnešní Bosně a Hercegovině.

V dopise žádalo například o vyloučení srbského klubu z evropských pohárů. Osobu Mladiče v neděli připomněla i skupinka sparťanů. Na fotografiích si za vlajkou všimnete i symbolu Z na tričku jednoho z příznivců, tedy ruského symbolu asociovaným s okupací Ukrajiny.

„Co se týče transparentu, šlo o aktivitu jednotlivců a bezprostředně poté došlo k jeho odstranění. Další kroky budeme vyhodnocovat v rámci klubu,“ dodal Jína.

Derby na tribunách nabídlo i společný boj za pyro. A také spousty urážek

„Sparta aktivně pracuje se zákazy vstupu a pokutami za nevhodné chování v ochozech s oporou v Návštěvním řádu, stejně tak má klub i funkční edukativní program pro fanoušky se zákazem vstupu, kteří se chtějí na tribuny vrátit. I v sezoně 2026/2027 bude klub aktivně vystupovat proti případnému rasismu (v online i offline prostoru) a dalším formám nenávisti v ochozech. Stejně jako v předchozích letech předvídatelně a konzistentně,“ stojí v dokumentu Klub a tribuna, který Sparta každoročně zveřejňuje mezi sezonami.

Do podobných škatulek podpora válečného zločince jednoznačně patří.

„Jeho glorifikace nepředstavuje pouze podporu jednotlivce, ale celého poselství, které uráží etnické a náboženské oběti,“ argumentovalo koncem týdne právě centrum v Srebrenici.

Mladič je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně, která si vyžádala kolem 100 tisíc lidských životů. Zhruba 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno ze svých domovů nebo bylo nuceno je opustit.

Mladič byl následně uznán v nizozemském Haagu válečným zločincem. Tam si odpykával doživotní trest za genocidu a ve vězení ve čtvrtek zemřel.

Někdejší velitel bosenskosrbské armády si vysloužil přezdívku „bosenský řezník“, nicméně mnoho Srbů ho nepřestalo chovat v úctě.

Určité části sparťanského kotle mají k Srbsku vřelý vztah. V minulosti opakovaně aktivní fanoušci dávali najevo, že nesouhlasí s nezávislostí Kosova, podobné transparenty vytáhli i ve chvíli, kdy vyjadřovali podporu křídelníkovi Veljku Birmančevičovi, který v létě ze Sparty přestoupil do Ferencvárosu Budapešť.

Sympatie k Srbsku však u některých sparťanských fanoušků nadále zůstávají.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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