Červená změnila zápas, uznal Priske. Ale z prohry Mercada neviníme, řekl Haraslín

Právě on měl do vyloučení jedinou velkou šanci utkání, jeho pokus zpoza vápna zlikvidoval Frühwald.
Sparťané se hledali, ale v tu chvíli nikdo z nich ani zdaleka nepomýšlel na to, že by mohli ztratit body. Navíc se minimálně na lavičku možná dostalo, že Slavia inkasovala doma s Olomoucí.
Jenže pak všechno zkomplikoval Mercado.
Ve 20. minutě se po centru z levé strany balon odrážel ve vápně, načež propadl na hranici malého vápna. Mercado se ho ve skluzu snažil zasáhnout, jenže domácí Lukáš Hůlka u něj byl první, načež mu kolumbijský křídelník prošlápl kotník. Sudí Rouček s vytažením červené karty neváhal.
„Cítil jsem, že se s mojí nohou stalo něco špatnýho. Věděl jsem, že jsem odehrál balon, že ho soupeř nemohl mít. Pocitově mi přišlo, že do mě zajel podrážkou a musí se to minimálně zkoumat. Chvíli jsem byl v šoku a nevěděl, co se děje, ale když jsem šel za rozhodčím a chtěl orodovat minimálně za žlutou, ubezpečil mě, že je to červená,“ popisoval Hůlka.
„Moc jsem to v rychlosti neviděl, ale kluci říkali, že asi byla spravedlivá. Už s tím nic neuděláme. Byla to náhoda, oba tam šli na balon, soupeř tam byl první a Mercado ho fauloval,“ přidal Haraslín.
„Změnilo to zápas, je to jasné. Chyběl nám hráč, a když máte rozbít Bohemians, musíte hrát v plném počtení. Byla správně udělená, ale myslím, že to udělat nechtěl. Chtěl získat balon, ale byl u něj o vteřinu později a trefil soupeře do kotníku. Nemůžeme si na červenou stěžovat, ale snad tam nikdo nevidí úmysl,“ zdůraznil sparťanský kouč Brian Priske.
Pro Spartu to byla v této ligové sezoně první červená. Těžko ale mohla přijít v horší okamžik.
„Ze zápasu s Pardubicemi (kde Bohemians prohráli 1:2 v početní převaze) víme, že to vždycky nemusí znamenat výhodu, ale myslím, že jsme s tím naložili slušně,“ usmál se domácí kouč Jaroslav Veselý.
Jeho svěřenci po vyloučení začali tlačit, ale až po hodině hry se dočkali branky, respektive branek.
U té první, kdy Ristovski zblízka dorazil do sítě sraženou Matouškovu střelu, sparťané bránili dokonce v devíti. Sörensen si totiž bez zavinění soupeře sedl na trávník a vyžádal si ošetření. A jelikož šel za pravou postranní čáru, kde pak domácí vhazovali, nemohl být vpuštěn do hry.
„Nevím, nechci se vyjadřovat k pravidlům. Těžko může rozhodčí pustit hráče, když Bohemka hraje na té straně, takže kdyby tam hráli pět minut, asi by pět minut čekal. Ale nechci se na to vymlouvat, je to součást fotbalu,“ krčil rameny Haraslín.
„Víc vám toho asi neřeknu. Asger byl mimo, protože potřeboval ošetření, my ho chtěli poslat do hry co nejdřív, ale nepovedlo se a Bohemians nás potrestali,“ přidal smířlivě Priske.
Další gól přidal jen krátce poté ze standardní situace Hůlka a bylo po zápase.
A nejspíš i po veškerých titulových nadějích Sparty, které v posledních týdnech přiživily slávistické ztráty.
„My jsme se soustředili sami na sebe. Věděli jsme, že Slavia zaváhala, ale chtěli jsme se soustředit na náš zápas a vyhrát. Ovlivnila to ta červená, ale to je fotbal a stává se to,“ uzavřel Haraslín.