Na titul nemyslím. Hotovo ještě není, ale bude to složité, ví Priske po Bohemians

Jenže na začátku pětikolové nadstavby má Slavia osmibodový náskok.
„Jsou v lepší pozici než před týdnem, takže to bude složité. Ale musíme se soustředit na sebe, chceme získat co nejvíc bodů,“ přidal Priske.
V české lize vás čeká třetí nadstavba, pokaždé jste v ní zatím vyhrál titul. Je tahle bilance poslední nadějí, kterou se můžete utěšovat?
Tohle není o mně, ale o celém týmu. Já jsem motivovaný vyhrát každý zápas a vím, že když se nám jako týmu bude dařit a budeme podávat dobré výkony, tak nás to k titulu může přiblížit...
Ale?
Na titul nemyslím, přemýšlím jen o dalším zápase. Na Bohemians nám to nevyšlo, musíme se vzchopit a v dalším zápase doma na Letné získat tři body. Mojí motivací není jen titul, ale každodenní práce a zlepšování jednotlivců i týmu.
Je pro vás porážka velkou ránou?
Výsledkově ano, ale fotbalově snad ne. To jsem i řekl hráčům. Prohráli jsme férově, ale snad je zjevné, že jsme dlouho hráli v oslabení. A v takových situacích musíte perfektně bránit a využít každé šance, což se nám nepovedlo. První gól jsme dostali, když byl Sörensen kvůli ošetření mimo, druhý ze standardky, ze kterých je soupeř silný. Hráčům jsem řekl, že je to zklamání, ale nesmíme zapomenout na povedené výkony z posledních týdnů a držet hlavy nahoře.
Sám jste zmínil Mercadovu červenou. Jak jste celou situaci viděl?
Změnilo to zápas, je to jasné. Chyběl nám hráč, a když máte rozbít Bohemians, musíte hrát v plném počtu. Byla správně udělená, ale myslím, že Mercado faulovat nechtěl. Šel po balonu, ale byl u něj o vteřinu později a trefil soupeře do kotníku. Nemůžeme si na červenou stěžovat, ale snad tam nikdo nevidí úmysl.
A ten první gól, kdy Sörensen čekal na vpuštění do hry?
K tomu nemám moc co říct. Asger byl mimo, protože potřeboval ošetření a my ho chtěli poslat do hry co nejdřív, ale nepovedlo se a Bohemians nás potrestali.
Tomáš Rosický před utkáním v obsáhlém rozhovoru mluvil mimo jiné o tom, že mužstvo sice běhá, ale nemá dostatečné množství sprintových náběhů. Váš názor?
Myslím, že jich máme dost. Není to tak jednoduché, máme v tomhle ohledu lepší data než v posledních letech, což i Tomáš Rosický zmiňoval. Ale záleží na hodně věcech, třeba v jakých situacích takové sprinty přichází. Do toho hraje vliv změna formace a noví hráči. Přišlo mi, že i proti Bohemians běhali kluci víc než soupeř a hráli naplno. Určitě to nebyl problém.
Na závěr – jak se vám líbil výkon pravého obránce Sonneho? A jak to s ním vypadá do budoucna, jelikož ve Spartě pouze hostuje z Burnley?
Nemůžu mluvit o budoucnosti. Můžu jenom říct, že jsem s ním spokojený, zvyká si tady, začleňuje se do týmu, měl dost dobrých okamžiků a zápasů, ale nevidím do budoucnosti.