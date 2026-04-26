Chance Liga 2025/2026

Na titul nemyslím. Hotovo ještě není, ale bude to složité, ví Priske po Bohemians

Autor:
  7:07
Musel vědět, že ta otázka po porážce 0:2 na Bohemians přijde. Trenére, je po šancích na titul? zeptali se novináři Briana Priskeho. „Na to je ještě brzy, ještě se bude hrát o patnáct bodů,“ odvětil sparťanský kouč po posledním zápase základní části.
Sparťanský trenér Brian Priske dává pokyny v zápase s Teplicemi. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Sparťanští fanoušci během zápasu proti Bohemians.
Momentka ze zápasu Sparta Praha - Bohemians Praha.
Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v zápase proti Bohemians.
Radost fotbalistů Bohemians po gólu Milana Ristovskieho.
19 fotografií

Jenže na začátku pětikolové nadstavby má Slavia osmibodový náskok.

„Jsou v lepší pozici než před týdnem, takže to bude složité. Ale musíme se soustředit na sebe, chceme získat co nejvíc bodů,“ přidal Priske.

V české lize vás čeká třetí nadstavba, pokaždé jste v ní zatím vyhrál titul. Je tahle bilance poslední nadějí, kterou se můžete utěšovat?
Tohle není o mně, ale o celém týmu. Já jsem motivovaný vyhrát každý zápas a vím, že když se nám jako týmu bude dařit a budeme podávat dobré výkony, tak nás to k titulu může přiblížit...

Ale?
Na titul nemyslím, přemýšlím jen o dalším zápase. Na Bohemians nám to nevyšlo, musíme se vzchopit a v dalším zápase doma na Letné získat tři body. Mojí motivací není jen titul, ale každodenní práce a zlepšování jednotlivců i týmu.

Je pro vás porážka velkou ránou?
Výsledkově ano, ale fotbalově snad ne. To jsem i řekl hráčům. Prohráli jsme férově, ale snad je zjevné, že jsme dlouho hráli v oslabení. A v takových situacích musíte perfektně bránit a využít každé šance, což se nám nepovedlo. První gól jsme dostali, když byl Sörensen kvůli ošetření mimo, druhý ze standardky, ze kterých je soupeř silný. Hráčům jsem řekl, že je to zklamání, ale nesmíme zapomenout na povedené výkony z posledních týdnů a držet hlavy nahoře.

Sám jste zmínil Mercadovu červenou. Jak jste celou situaci viděl?
Změnilo to zápas, je to jasné. Chyběl nám hráč, a když máte rozbít Bohemians, musíte hrát v plném počtu. Byla správně udělená, ale myslím, že Mercado faulovat nechtěl. Šel po balonu, ale byl u něj o vteřinu později a trefil soupeře do kotníku. Nemůžeme si na červenou stěžovat, ale snad tam nikdo nevidí úmysl.

A ten první gól, kdy Sörensen čekal na vpuštění do hry?
K tomu nemám moc co říct. Asger byl mimo, protože potřeboval ošetření a my ho chtěli poslat do hry co nejdřív, ale nepovedlo se a Bohemians nás potrestali.

Tomáš Rosický před utkáním v obsáhlém rozhovoru mluvil mimo jiné o tom, že mužstvo sice běhá, ale nemá dostatečné množství sprintových náběhů. Váš názor?
Myslím, že jich máme dost. Není to tak jednoduché, máme v tomhle ohledu lepší data než v posledních letech, což i Tomáš Rosický zmiňoval. Ale záleží na hodně věcech, třeba v jakých situacích takové sprinty přichází. Do toho hraje vliv změna formace a noví hráči. Přišlo mi, že i proti Bohemians běhali kluci víc než soupeř a hráli naplno. Určitě to nebyl problém.

Na závěr – jak se vám líbil výkon pravého obránce Sonneho? A jak to s ním vypadá do budoucna, jelikož ve Spartě pouze hostuje z Burnley?
Nemůžu mluvit o budoucnosti. Můžu jenom říct, že jsem s ním spokojený, zvyká si tady, začleňuje se do týmu, měl dost dobrých okamžiků a zápasů, ale nevidím do budoucnosti.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

26. dubna 2026

Na titul nemyslím. Hotovo ještě není, ale bude to složité, ví Priske po Bohemians

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.