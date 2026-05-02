Třešnička na dortu. Hůlka se loučil s Ďolíčkem, na penaltu ho dotlačili fanoušci

Domácí do úvodního duelu semifinále play off o umístění vstoupili lépe, pak ale začali zaostávat a po hodině hry už prohrávali o tři góly. Přesto v závěru udělali odvetu v Olomouci zajímavější. VAR upozornil na ruku Matúše Malého v pokutovém území a Bohemians měli příležitost snížit.
I proto, že v dvojzápase ztrácí, je možné, že se Hůlka v Ďolíčku při finálové bitvě o umístění už neukáže. A že se rozloučil gólem z penalty.
„V té první chvíli na mě spoluhráči a trenér ukazovali a házeli pohledy, jestli jdu. Mně se moc nechtělo, abych z toho nedělal nějakou exhibici. Přišlo mi, že k tomu je potřeba přistoupit vážně,“ přemítal Hůlka.
„Pak jsem ale cítil energii, jako by za mnou stál každý fanoušek Bohemky, a najednou mi přišlo, že by bylo ustrašené se tomu vyhnout,“ svěřil se na tiskové konferenci.
„Postavil jsem se k tomu čelem a jsem rád, že jsem penaltu proměnil z více důvodů,“ dodal.
Z jakých?
Nejen, že jsme upravili skóre, ale i ze svého osobního – že jsem proměnil, že se mi všechno vrátilo a že ten den, který byl pro mě speciální, měl ještě takovou třešničku na dortu.
Jak byste popsal své sepětí s Bohemians?
Je to strašně silný a teprve s odstupem času si všechno uvědomím., protože mi ještě nějak nedochází, že tady najednou už zápasy hrát nebudu. Na druhou stranu je to pracovní kariéra, chci se posouvat, hledat nové výzvy a zkrátka teď má cesta povede trochu jinudy. Neznamená to ale, že se dá zapomenout na roky, které jsem tu zažil. Všechny úspěchy i neúspěchy mě formovaly a na tom, kým jsem, se podílel velkou měrou právě klub.
O vašem přestupu už se hodně diskutovalo, nakonec jste ještě na jaře zůstal. Jaký pro vás byl poslední půlrok?
Doufám, že nikdo nezpochybňuje, že bych pro Bohemku nežil. Nebo ještě pořád nežiju. Jakmile se naskytla příležitost, že by se přesun mohl odehrát už v zimě, tak jsem to chtěl. Jestliže jsem věděl, že někde budu už od léta, tak proč tam nebýt co nejdřív, když je situace výhodná.
Přesto jste se stále soustředil na práci v Ďolíčku?
Samozřejmě. Když jsem chodil, prosil jsem a přál si odejít, tak na druhou stranu jakmile byl trénink nebo zápas, soustředil jsem se na svou práci. Bez ohledu na to, co jsem chtěl, jsem byl připraven odevzdat maximum. Bylo to vidět až doteď, jsem připraven do toho znovu dát všechno i v odvetě a Bohemce pomoct se dostat ještě výš.
Co vám blesklo hlavou, když jste po zápase stál před kotlem Bohemians a plácal si s hráči, realizačním týmem i fanoušky?
Asi není ostuda říct, že kdo mi viděl do tváře, spatřil dojetí. V tu chvíli to bylo naprosto na místě a ukazuje se, co pro mě klub znamená. Že to není jenom nějaká přetvářka a hra, ale je to skutečné. Došlo mi, že mě lidi mají rádi, že jsem tady něco odvedl a zanechal dobrou stopu. Odcházím v dobrém. Mám před sebou ještě jeden, doufám že i víc zápasů.
Přemýšlel jste dopředu o tom, kam penaltu kopnete? Měl jste padesát metrů na rozmyšlenou, že ji kopnete takhle doprostřed. Co kdyby brankář zůstal stát?
Nechtěl jsem na ni jít, takže jsem o tom ani nepřemýšlel. Ale ve chvíli, kdy jsem si stavěl míč a udělal kroky dozadu, tak už jsem byl rozhodnutý, kam ji kopnu. Jenom jsem se soustředil, abych byl správně předkloněný, abych správně položil stojnou nohu, abych to kopnul přesně tam, kam jsem chtěl. Brankář stát nezůstal, to je kdyby. Můžu být vděčný, že se mi to povedlo a byla to pro mě v ten moment třešnička na dortu.
Díky tomu jste z aktuální ligové sezony udělal tu nejproduktivnější ve své kariéře. Máte čtyři góly a dvě asistence. K tomu jste se stal i nejlepším střelcem mužstva, spolu s Milanem Ristovským. Happy end?
Doufám, že to konec není a ještě nás tu něco čeká. Přál bych si, abychom to ještě zvládli a dali další dva zápasy všem i sobě. Produktivita mě těší. Je to ukázka toho, že i když jsem byl v zimě myšlenkami trochu někde jinde, týmu a klubu jsem ukázal, že jsem furt tady a myslím to vážně. Pokud na mě bude ukázáno, tak udělám všechno pro to, abych klubu pomohl dosáhnout sportovního úspěchu.