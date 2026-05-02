Chance Liga 2025/2026

Třešnička na dortu. Hůlka se loučil s Ďolíčkem, na penaltu ho dotlačili fanoušci

  19:49
Před zápasem se s ním klub loučil a fanoušci jeho jméno vyvolávali i v závěru při nařízení pokutového kopu. Dali jasně najevo, aby na penaltu šel právě on. „Byl to ten impuls, proč jsem nakonec šel,“ řekl po zápase kapitán fotbalových Bohemians Lukáš Hůlka. V létě mu končí smlouva a Pražany po devíti sezonách opustí.
Domácí do úvodního duelu semifinále play off o umístění vstoupili lépe, pak ale začali zaostávat a po hodině hry už prohrávali o tři góly. Přesto v závěru udělali odvetu v Olomouci zajímavější. VAR upozornil na ruku Matúše Malého v pokutovém území a Bohemians měli příležitost snížit.

I proto, že v dvojzápase ztrácí, je možné, že se Hůlka v Ďolíčku při finálové bitvě o umístění už neukáže. A že se rozloučil gólem z penalty.

„V té první chvíli na mě spoluhráči a trenér ukazovali a házeli pohledy, jestli jdu. Mně se moc nechtělo, abych z toho nedělal nějakou exhibici. Přišlo mi, že k tomu je potřeba přistoupit vážně,“ přemítal Hůlka.

Bohemians - Sigma 1:3, pohodlné vítězství Olomouce. Krivak se blýskl dvěma góly

„Pak jsem ale cítil energii, jako by za mnou stál každý fanoušek Bohemky, a najednou mi přišlo, že by bylo ustrašené se tomu vyhnout,“ svěřil se na tiskové konferenci.

„Postavil jsem se k tomu čelem a jsem rád, že jsem penaltu proměnil z více důvodů,“ dodal.

Z jakých?
Nejen, že jsme upravili skóre, ale i ze svého osobního – že jsem proměnil, že se mi všechno vrátilo a že ten den, který byl pro mě speciální, měl ještě takovou třešničku na dortu.

Jak byste popsal své sepětí s Bohemians?
Je to strašně silný a teprve s odstupem času si všechno uvědomím., protože mi ještě nějak nedochází, že tady najednou už zápasy hrát nebudu. Na druhou stranu je to pracovní kariéra, chci se posouvat, hledat nové výzvy a zkrátka teď má cesta povede trochu jinudy. Neznamená to ale, že se dá zapomenout na roky, které jsem tu zažil. Všechny úspěchy i neúspěchy mě formovaly a na tom, kým jsem, se podílel velkou měrou právě klub.

O vašem přestupu už se hodně diskutovalo, nakonec jste ještě na jaře zůstal. Jaký pro vás byl poslední půlrok?
Doufám, že nikdo nezpochybňuje, že bych pro Bohemku nežil. Nebo ještě pořád nežiju. Jakmile se naskytla příležitost, že by se přesun mohl odehrát už v zimě, tak jsem to chtěl. Jestliže jsem věděl, že někde budu už od léta, tak proč tam nebýt co nejdřív, když je situace výhodná.

Přesto jste se stále soustředil na práci v Ďolíčku?
Samozřejmě. Když jsem chodil, prosil jsem a přál si odejít, tak na druhou stranu jakmile byl trénink nebo zápas, soustředil jsem se na svou práci. Bez ohledu na to, co jsem chtěl, jsem byl připraven odevzdat maximum. Bylo to vidět až doteď, jsem připraven do toho znovu dát všechno i v odvetě a Bohemce pomoct se dostat ještě výš.

Co vám blesklo hlavou, když jste po zápase stál před kotlem Bohemians a plácal si s hráči, realizačním týmem i fanoušky?
Asi není ostuda říct, že kdo mi viděl do tváře, spatřil dojetí. V tu chvíli to bylo naprosto na místě a ukazuje se, co pro mě klub znamená. Že to není jenom nějaká přetvářka a hra, ale je to skutečné. Došlo mi, že mě lidi mají rádi, že jsem tady něco odvedl a zanechal dobrou stopu. Odcházím v dobrém. Mám před sebou ještě jeden, doufám že i víc zápasů.

Přemýšlel jste dopředu o tom, kam penaltu kopnete? Měl jste padesát metrů na rozmyšlenou, že ji kopnete takhle doprostřed. Co kdyby brankář zůstal stát?
Nechtěl jsem na ni jít, takže jsem o tom ani nepřemýšlel. Ale ve chvíli, kdy jsem si stavěl míč a udělal kroky dozadu, tak už jsem byl rozhodnutý, kam ji kopnu. Jenom jsem se soustředil, abych byl správně předkloněný, abych správně položil stojnou nohu, abych to kopnul přesně tam, kam jsem chtěl. Brankář stát nezůstal, to je kdyby. Můžu být vděčný, že se mi to povedlo a byla to pro mě v ten moment třešnička na dortu.

Díky tomu jste z aktuální ligové sezony udělal tu nejproduktivnější ve své kariéře. Máte čtyři góly a dvě asistence. K tomu jste se stal i nejlepším střelcem mužstva, spolu s Milanem Ristovským. Happy end?
Doufám, že to konec není a ještě nás tu něco čeká. Přál bych si, abychom to ještě zvládli a dali další dva zápasy všem i sobě. Produktivita mě těší. Je to ukázka toho, že i když jsem byl v zimě myšlenkami trochu někde jinde, týmu a klubu jsem ukázal, že jsem furt tady a myslím to vážně. Pokud na mě bude ukázáno, tak udělám všechno pro to, abych klubu pomohl dosáhnout sportovního úspěchu.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

ONLINE: Liberec - Slavia 1:2, brzké snížení ve druhé půli. Pak jdou domácí do deseti

Sledujeme online
Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Po poločase úvodního nadstavbového utkání v Liberci sice vedli 2:0 díky trefám obránců Ogbua a Juráska, domácí však zkraje druhého...

2. května 2026  19:47

ONLINE: Arsenal vede nad Fulhamem o tři góly. West Ham si zkomplikoval záchranu

Sledujeme online
Kapitán Arsenalu Saka se proti Fulhamu prosadil poprvé od začátku března.

Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem prohráli ve 35. kole anglické Premier League na hřišti Brentfordu 0:3 a zkomplikovali si tak cestu za záchranou. Už jistě sestupující Wolverhampton bez...

2. května 2026  16:07,  aktualizováno  19:34

Karviná - Pardubice 1:2, Patrák a Samuel zařídili vítězství hostů

Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

Úvodní zápas ligového play off o umístění zvládli lépe fotbalisté Pardubic, kteří na hřišti Karviné zvítězili 2:1. Skóre otevřel svým jedenáctým gólem v sezoně hostující Patrák. Slezané sice zásluhou...

2. května 2026  15:46,  aktualizováno  18:26

Zlín - Dukla 2:1, domácí otáčeli i díky ráně kapitána, záchranu mají takřka jistou

Fotbalisté Zlína se radují z proměněné penalty Jakuba Černína.

Hned na úvod se mohou radovat. Zlínští fotbalisté díky vítězství 2:1 nad Duklou v ligové nadstavbové skupině o záchranu získali důležité body, aby jistě setrvali v nejvyšší soutěži. Brzy sice...

2. května 2026  16:56,  aktualizováno  17:52

Baník - Boleslav 0:0, závěru kralovali gólmani. Domácí zůstávají poslední

Ostravský záložník Abdullahi Bewene se snaží dostat k míči kolem...

V první půli nestíhali, v té druhé zase tlačili. Přesto fotbalisté ostravského Baníku doma opět neskórovali a na úvod ligové nadstavbové skupiny o udržení remizovali 0:0 s Mladou Boleslaví. Díky...

2. května 2026  16:53,  aktualizováno  17:33

Bohemians - Sigma 1:3, pohodlné vítězství Olomouce. Krivak se blýskl dvěma góly

Olomoucký Krivak se proti Bohemians trefil dvakrát.

Chorvatský talent olomouckých fotbalistů Fabian Krivak rozbalil na hřišti Bohemians svoje umění. Hanáci díky jeho dvěma pohledným trefám v Praze zvítězili v prvním zápase play off o umístění 3:1. Po...

2. května 2026  17:15

Finiš. Pět kol, pět otázek. O čem bude rozhodovat nadstavba fotbalové ligy

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Už není kam uhýbat, na co se vymlouvat ani na co čekat. Kdo nezapne naplno teď, nemá šanci. Startuje nadstavba, čili pět kol, která definitivně rozseknou fotbalovou ligu. Nahoře na špici. Těsně pod...

2. května 2026

Je libo batůžek k sestupu? Tottenham představil kolekci s Prasátkem Peppou

Tottenham představil kolekci ve spolupráci s Prasátkem Peppou a reakce fanoušků...

Fotbalisté Tottenhamu prožívají jednu z nejhorších sezon za poslední roky, přesto se vedení klubu rozhodlo spustit novou marketingovou kampaň. Spurs oznámili spolupráci s populární dětskou...

2. května 2026

Infantinův trapas. Bafuňáře Izraele a Palestiny vybízel k podání rukou marně

Prezident palestinské fotbalové asociace na kongresu FIFA nepodal ruku...

Trapnou situaci způsobil na konci 76. kongresu Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) ve Vancouveru její šéf Gianni Infantino. Prezident Palestinské fotbalové asociace Džibríl Radžúb odmítl...

1. května 2026  20:26

Artis jen remizoval v Prostějově, Příbram doma přehrála Budějovice

Fanoušci Artisu Brno na derby se Zbrojovkou

Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají čtyřbodový náskok na čtvrtou Opavu, která má zápas...

1. května 2026  19:14

Zlín se zachrání, o Baník i Slovácko se bojím, předvídá Komňacký „svým“ týmům

František Komňacký

Slovácko a Zlín dovedl do nejvyšší soutěže, s Baníkem Ostrava získal jeho poslední mistrovský titul. I proto není Františku Komňackému (74) osud jeho tří bývalých klubů ve skupině o udržení v Chance...

1. května 2026  15:30

Hradec vládne dubnu. Ligovou anketu vyhráli Darida a trenér Horejš

Královéhradecký záložník Vladimír Darida v utkání proti Slovácku

Zástupci Hradce Králové poprvé ovládli anketu o nejlepšího hráče a trenéra měsíce v první fotbalové lize. Za duben zvítězili záložník Vladimír Darida a jeho kouč David Horejš. Výsledky v tiskové...

1. května 2026  12:29

