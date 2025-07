V loňské sezoně skončili Bohemians oficiálně osmí, když nezvládli finále skupiny o umístění s Hradcem Králové. Do nové sezony jdou posilnění přípravou, v níž během čtyř utkání ani jednou neprohráli a hned třikrát zvítězili.

„Potřetí jsme byli ve Slovinsku, kde máme skvělé podmínky a jsme tam spokojení. Výsledky jsou milé, může to být motivace pro hráče, ale směrem k sezoně nejsou až tak důležité,“ zhodnotil Veselý.

A jaké mají Bohemians ambice?

„V deseti klubech vám řeknou, že chtějí být do šestého místa, a ten zbytek, že se chce zachránit. Chceme se samozřejmě odrazit od předchozího umístění, třeba se ještě posunout výš, ale hlavně se vyhnout té spodní skupině. Ale to říkají všichni,“ pousmál se Veselý. „Trenér Škorpil vždycky tvrdil, že chce uhrát 90 bodů a hráči mu to hned pokazí. Tak já to ještě posunu – chceme uhrát 105 bodů a uvidíme, jak dlouho nám to vydrží.“

Zamyšlený kouč Bohemians Jaroslavy Veselý na tiskové konferenci před startem nové sezony.

Kádr se oproti předchozímu ročníku spíš zredukoval – kariéru ukončili zkušení Dostál s Jindřiškem, dále odešli Křapka, Shejbal, Novák a Petrák.

„Kádr i změny jsme už plánovali v zimě a postupně odcházeli především hráči nad 30 let, takže jsme měli s trenérem určitou představu o mužstvu a naší snahou byla větší dynamičnost a rychlost,“ vysvětlil sportovní ředitel Miroslav Držmíšek.

„Měli jsme dlouhodobý plán a odchody byly korektní, ale bylo jich v posledních třech přestupových obdobích hodně, takže i s přihlédnutím k tomu byla uplynulá sezona nakonec zvládnutá slušně,“ bilancoval Veselý. „Teď bych řekl, že je kádr vyvážený a perfektně věkově složený, navíc v něm máme i nějaké odchovance.“

Jak to vypadá s rekonstrukcí Ďolíčku? „Všechno běží, objevují se samozřejmě drobné problémy, ale první viditelná změna se bude vyvíjet už od srpna a to oprava a posun kanalizace. Všechny další kroky jsou připravené, ale musí se zkoordinovat. Na všem se intenzivně pracuje a v tuhle chvíli už spolupracujeme s jednotlivými profesemi. Z mého pohledu běží vše, jak má,“ řekl majitel klubu Dariusz Jakubowicz.

Další změny však nevyloučili.

„Každého dobrého hráče bychom uvítali. Mohli bychom například určitě rozšířit obranu. Musí to ale každopádně být hráč, který nám pomůže hned,“ zdůraznil Veselý.

Dosud Bohemians ohlásili jenom tři nová jména a všechna zadarmo – na hostování ze Sparty přišel Ondřej Kukučka a po vypršení smlouvy v Boleslavi, respektive ve Slovácku, dorazili Benson Sakala a Vlasij Sinjavskij. Z B-týmu hrajícího třetí ligu pak ještě povýšil Oliver Mikuda.

Šetří se kvůli finančně náročné rekonstrukci Ďolíčku?

„Vždycky záleží na možnostech trhu, ale rozhodně to není tak, že bychom nemohli utrácet a museli brát jenom ty, kterým končí smlouva,“ ubezpečil předseda představenstva Dariusz Jakubowicz.

„Víme, kde nás tlačí bota, a chtěli bychom kádr ještě jedním nebo dvěma kvalitními hráči doplnit. A ti, které máme vyhlédnuté, nejsou zadarmo,“ přitakal Držmíšek.

Že to ale není úplně jednoduché naznačil kouč Veselý, jenž si nedávno v rozhovoru pro klubovou televizi postěžoval na přestupový trh v Česku a jeho vývoj v uplynulých letech.

„Vůči tomu bych se chtěl vyhradit, protože to bylo vytažené z kontextu. Je to jenom hledání senzací a pak mi třeba kluci z Brna volali. Přitom to bylo to myšlené tak, že je trh zkrátka jiný,“ hájil se před novináři. „My máme svou strategii, kterou ctíme, ale to je věc každého. Kádr sice není hotový, ale má perspektivu a teď je na nás, abychom to z něj vyždímali.“

Spolehnout se bude moct i na Matěje Hybše, jenž na jaře doléčil rakovinu a postupně se zapojoval do tréninku. Už v posledním domácím zápase sezony nasbíral první minuty od loňského října.

„Toho bych připsal k posilám. Přišel skvěle připravený, protože měl čas na sobě pracovat. Pořád ho ale brzdím, protože mám strach, co s ním ta léčba mohla udělat. On už se bere jako zdravý. Já ho koriguju a chci být opatrný,“ pronesl kouč.

Kromě novinek v mužstvu také Bohemians představili venkovní dresy, které vynikají netradiční fialovou barvou. „Prý trhají prodejní rekordy. Já jsem byl až překvapený, kolik lidí je mělo na autogramiádě na sobě,“ uznal Veselý.

„Do kabiny se dostaly tři varianty, já hlasoval pro jinou, ale to neznamená, že by si mi tahle nelíbila. V reálu vypadá mnohem líp než na papíře. Oproti jiným týmům jsme se možná ještě drželi zkrátka,“ přidal Dostál, jenž si po konci kariéry zvyká na novou roli – stal se sportovním manažerem A-týmu.

Martin Dostál, bývalý hráč a nově sportovní manažer A-týmu Bohemians, tiskové konferenci před startem nové sezony.

„Nejtěžší pro mě bude seznámit se s počítačem, protože naposledy jsem na něm hrál FIFU 2004,“ popsal s úsměvem. „Ale myslím, že jsem se rozhodl správně a už za těch pár dní za mnou je vidět nějaká práce. S některými zahraničními hráči jsem řešil víza, pro ostatní kluky zařizujeme jiné věci mimo fotbal, aby se mohli soustředit jenom na tréninky a zápasy.“

Nakolik to pomohlo se třeba ukáže už v sobotu, kdy Bohemians od 19 hodin vyzvou Baník.

„Ani v jednom z prvních tří domácích zápasů nebudeme favoriti, ale na fotbale je hezké, že ať máte kolik chcete peněz, tak nastoupit může jenom jedenáct hráčů a pokaždé se začíná za stavu 0:0,“ uzavřel Veselý.