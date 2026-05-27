Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Artis - Slovácko 0:0, úvodní zápas baráže o udržení v lize

Autor:
Sledujeme online   17:50aktualizováno  18:01
Druhý zápas baráže o udržení v první fotbalové lize rozehrávají třetí tým druhé nejvyšší soutěže Artis Brno se čtrnáctým mužstvem první ligy Slováckem. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Slováčtí fotbalisté se radují z gólu Pavla Jurošky. | foto: ČTK

Dvojzápas začíná na stadionu druholigového outsidera, odveta je na programu v Uherském Hradišti v neděli. Artis ve druhé lize skončil o bod třetí, v kádru má zkušené borce jako jsou Quadri Adediran, Radim Breite, Jakub Fulnek, Štěpán Harazim, Vukadin Vukadinovič nebo Dominik Plechatý.

Slovácko se do baráže dostalo přes skupinu o udržení, ve které porazilo jak Duklu, tak Baník, dvě horší mužstva v konečné tabulce.

Baráž se v české lize hraje pošesté, v dosavadních deseti dvojzápasech od sezony 2018/19 vždy uspěl celek z nejvyšší soutěže. V úterý potvrdil roli favorita ostravský Baník, jenž v prvním duelu porazil 3:0 druholigové Táborsko.

FORTUNA:LIGA - Baráž
1. kolo 27. 5. 2026 18:00
zápas probíhá
SK Artis Brno SK Artis Brno : 1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Borek – Plechatý, Štěrba, Čoudek, Jeřábek (C) – Sedlák, Pospíšil – Hamansenya, Fomba, Harazim – Adediran.
Sestavy:
Heča – Daníček, Rundić, Stojčevski – Blahút, Tetour, Trávník (C), Ndefe – Havlík – Marinelli, Ouanda.
Náhradníci:
Holý, Kašík – al-Brajkí, al-Mušajfrí, Breite, Samek, Fulnek, Toula, Osei, Švancara, Vukadinović.
Náhradníci:
Urban – Šviderský, Koscelník, Fiala, Mulder, Krmenčík, Juroška, Horák, Kostadinov, Ndubuisi, Suchan.

Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

Po půlroce v lize rekordní přestup. Slavia kupuje křídelníka Šturma z Olomouce

Aktualizujeme
Slovinský křídelník Danijel Šturm pózuje ve slávistickém dresu.

Stačilo málo, aby na českou fotbalovou ligu udělal dojem. Až takový, že překoná rekord v přestupu mezi tuzemskými kluby. V lednu ho olomoucká Sigma kupovala ze slovinského Celje, už v květnu ale...

27. května 2026  17:40

Teplice si pojistily Marečka. Čeká ho 16. sezona v lize a vstup do Klubu legend

Lukáš Mareček po podpisu nové smlouvy ve fotbalových Teplicích, vlevo sportovní...

Ve 36 letech stále nekončí. Fotbalový nezmar Lukáš Mareček si protáhne svoji kariéru v Teplicích, kde působí od roku 2020. S účastníkem nejvyšší soutěže prodloužil smlouvu, jak uvedli skláři na svých...

27. května 2026  16:31

Nevydržela ani půl roku. V Indii odstraní obří sochu Messiho, kymácí se ve větru

Socha argentinského fotbalisty Lionela Messiho, kterou v indické Kalkatě...

Teprve před půlrokem Indové odhalili 21 metrů vysokou sochu fotbalisty Lionela Messiho. Teď ji dělníci z bezpečnostních důvodů musí odstranit. Podle tamního zákonodárce si lidé všimli, že se „kymácí...

27. května 2026  15:34

Na mistrovství nejedeš, dozvěděl se přes e-mail. V USA kritizují koučovu komunikaci

Maurucio Pochettino, trenér amerických fotbalistů na tiskové konferenci před...

V jedné americké reklamě, která láká na blížící se fotbalový světový šampionát, dokonce tenhle dvaadvacetiletý mladík hraje ve fiktivním finále s Brazílií. Jenže nakonec se Diego Luna, druhý...

27. května 2026  13:27

Fanoušci se střetli před finále Konferenční ligy. V centru Lipska zranili dva policisty

Fanoušci Crystal Palace v jedné z hospod v Lipsku před finále Konferenční ligy.

Před večerním finále fotbalové Konferenční ligy se v ulicích Lipska střetli fanoušci španělského Vallecana a anglického Crystal Palace. Při zásahu utrpěli zranění dva policisté, informovala německá...

27. května 2026  12:49

Součkův trenér zůstává. Nuno se pokusí vrátit West Ham do Premier League

Tomáš Souček z West Hamu slaví výhru nad Burnley s trenérem Nunem Espíritem...

Nuno Espírito Santo zůstává ve funkci trenéra fotbalistů West Hamu a povede tým ve druhé lize v boji o okamžitý návrat do Premier League. Anglický klub to oznámil v otevřeném dopise fanouškům na svém...

27. května 2026  11:17

Obavy z toho nemám. Kapitán Korejců Son věří, že si góly šetří na mistrovství

Korejský fotbalista Son Hung-Min slaví gól.

Kapitán a jedna z největších hrozeb jihokorejské reprezentace se střelecky trápí, v dosavadním průběhu MLS ještě neskóroval. Son Hung-min však věří, že si góly pošetřil na nadcházející mistrovství...

27. května 2026  11:02

Fotbalové přestupy ONLINE: Birmančevič se z Getafe údajně vrátí do Sparty

Sledujeme online
Srbský křídelník Veljko Birmančevič na tiskové konferenci Getafe.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

27. května 2026  10:51

Ještě není nic rozhodnuto, varuje Kričfaluši i přes slibný náskok Baníku

Ostravský Vlasij Sinjavskij si zpracovává míč před táborským Tomášem Polyákem.

S hodně slibným náskokem 3:0 pojedou fotbalisté Baníku Ostrava k odvetě baráže o první ligu na hřiště Táborska. Ostravský záložník Ondřej Kričfaluši ale upozorňuje, že ještě není nic rozhodnuto.

27. května 2026  10:50

Zraněné rameno a konec. Dánský gólman Schmeichel se v 39 letech loučí s fotbalem

Brankář Celtiku Kasper Schmeichel zakládá akci v zápase s Atalantou.

Dánský fotbalový brankář Kasper Schmeichel ukončil kvůli zranění ramena v 39 letech kariéru. Gólman Celtiku Glasgow to oznámil v rozhovoru pro dánskou televizní stanici TV2. „Rozhodl jsem se tak po...

27. května 2026  10:24

Bývalí hráči o Sigmě: Trenérská změna měla přijít dřív, ten nový musí dostat čas

Václav Sejk z Olomouce slaví v 15. minutě úvodní gól utkání proti Slavii.

Solidní tažení Evropou, zklamání na domácí scéně. Vystihli byste sezonu fotbalové Sigmy jinak? Olomouc jako obhájce vítězství v českém poháru vypadla už ve třetím kole s týmem ze čtvrté ligy. V...

27. května 2026  10:18

