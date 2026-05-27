ONLINE: Artis - Slovácko 0:0, úvodní zápas baráže o udržení v lize

Dvojzápas začíná na stadionu druholigového outsidera, odveta je na programu v Uherském Hradišti v neděli. Artis ve druhé lize skončil o bod třetí, v kádru má zkušené borce jako jsou Quadri Adediran, Radim Breite, Jakub Fulnek, Štěpán Harazim, Vukadin Vukadinovič nebo Dominik Plechatý.
Slovácko se do baráže dostalo přes skupinu o udržení, ve které porazilo jak Duklu, tak Baník, dvě horší mužstva v konečné tabulce.
Baráž se v české lize hraje pošesté, v dosavadních deseti dvojzápasech od sezony 2018/19 vždy uspěl celek z nejvyšší soutěže. V úterý potvrdil roli favorita ostravský Baník, jenž v prvním duelu porazil 3:0 druholigové Táborsko.
Borek – Plechatý, Štěrba, Čoudek, Jeřábek (C) – Sedlák, Pospíšil – Hamansenya, Fomba, Harazim – Adediran.
Heča – Daníček, Rundić, Stojčevski – Blahút, Tetour, Trávník (C), Ndefe – Havlík – Marinelli, Ouanda.
Holý, Kašík – al-Brajkí, al-Mušajfrí, Breite, Samek, Fulnek, Toula, Osei, Švancara, Vukadinović.
Urban – Šviderský, Koscelník, Fiala, Mulder, Krmenčík, Juroška, Horák, Kostadinov, Ndubuisi, Suchan.
Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš